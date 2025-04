Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w marcu 2025 roku wyniosła 4,9 proc. To oznacza, że ceny wzrosły średnio właśnie o tyle w porównaniu do marca 2024 roku. Choć wciąż jest to podwyżka, to eksperci spodziewali się wyższego wyniku – nawet powyżej 5 proc.