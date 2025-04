Przypomnijmy, że Monika Goździalska stała się popularna w Polsce, gdy przed laty wystąpiła w programie "Big Brother", w tej samej edycji, w której był też Jarosław Jakimowicz . Po latach gwiazda przypomniała o sobie w mediach i wzięła udział w "The Real Housewives. Żony Warszawy". Zaangażowała się też w świeży Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego . Jednak pożegnała się z pracą w tamtym miejscu w listopadzie ubiegłego roku.

Celebrytka na co dzień mieszka z rodziną w Hiszpanii. Ale często podróżuje samolotami do Polski. Podczas jednego z ostatnich lotów, ktoś usiadł na jej miejscu. Postanowiła opisać tę sytuację na swoim instagramowym koncie. Zaznaczyła przy tym, że do takich zdarzeń nie powinno już dochodzić, w końcu tyle się mówi o płatnych miejscach przy oknach w samolotach.