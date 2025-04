Trump w końcu się obudził? Zauważył, że być może Putin wodzi go za nos

Konrad Bagiński

S tała się rzecz wielka: prezydent USA w końcu dostrzegł istnienie takiej możliwości, że Putin wodzi go za nos. Trump niezwłocznie podzielił się tym ze swoimi odbiorcami na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Jedni mogą się cieszyć, że Trump w końcu to odkrył. Fakt, że odkrył to tak późno, powinien jednak szokować.