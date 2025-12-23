Święta z Coca-Cola. Na koniec roku kultowa marka przygotowała nie lada atrakcje

MATERIAŁ REKLAMOWY NA ZLECENIE MARKI COCA-COLA

Gdyby wskazać marki, bez których trudno wyobrazić sobie co roku święta, czy to w przestrzeni miejskiej, czy internetowej, jedną z nich na pewno byłaby Coca-Cola. Idealnie wpisująca się w klimat czerwień, ikoniczny wizerunek Mikołaja czy wpadająca w ucho piosenka "Coraz bliżej święta" to stałe elementy jej świątecznego repertuaru. Podobnie jak oryginalne akcje, których w tym roku również nie brakuje.



Od lat akcją, z którą wielu mieszkańców naszego kraju utożsamia markę Coca-Cola , jest objazd Polski przez jej świąteczną ciężarówkę. Przyjazd czerwonego trucka z białym logo, słynnym Mikołajem i kultowym napojem na przyczepie to zawsze niemałe wydarzenie, które przynosi nie tylko prawdziwą magię i wyjątkową atmosferę, ale także mnóstwo atrakcji dla mieszkańców. W tym roku ciężarówka odwiedziła wiele miast w Polsce, a obecnie wyjechała już w trasę ku Północy.

Na wizytach świątecznej ciężarówki w polskich miastach Coca-Cola nie zaczyna ani nie kończy bynajmniej celebracji. Co roku rusza z wieloma skierowanymi do społeczeństwa inicjatywami, czy to lokalnymi, czy to ogólnokrajowymi. Przyjrzyjmy się tym, które już wystartowały, a które nadal możecie zobaczyć czy dotknąć, nie mówiąc już o wzięciu w nich udziału!

Trasa świątecznej ciężarówki Coca-Cola to niejedyna atrakcja, jakiej można się spodziewać pod koniec każdego roku. Przed tegorocznymi świętami marka zachęca do m.in. podróży ozdobionym pociągiem metra w Warszawie, przejazdu w gondoli na diabelskim młynie w centrum stolicy oraz zabawy w cyfrowej loterii z wieloma nagrodami.

Na pierwszy ogień, a raczej należałoby powiedzieć lód, idzie obecność kultowej marki na lodowisku przy Hali Forum w Krakowie. Zainspirowani magią jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów napojów, możecie wejść na taflę lodu i poszaleć na łyżwach pod gołym niebem w pięknej scenerii. Co roku Coca-Cola towarzyszy lokalnym łyżwiarzom i łyżwiarkom, a teraz jej wybór padł na "Gród Kraka".

Na liście tegorocznych świątecznych aktywności Coca-Cola nie mogło zabraknąć tych prowadzonych w obecnej stolicy – Warszawie. Jeśli jesteście mieszkańcami stołecznego miasta i często podróżujecie metrem, to zapewne wpadły wam w oczy billboardy z Mikołajem pijącym Coca-Cola. Niewykluczone też, że mieliście już przyjemność przejechać się pociągiem ozdobionym na zewnątrz i wewnątrz jej świątecznymi motywami. Kursuje on naprzemiennie co tydzień po liniach M1 i M2 do końca grudnia.

Coca-Cola zagościła na głównej atrakcji Jarmarku Świątecznego, jaki wystartował przed Pałacem Kultury i Nauki na Placu Defilad w Warszawie. Nad drewnianymi domkami i świątecznymi iluminacjami góruje najwyższy młyn diabelski w Polsce z czerwonym logo Coca-Cola. W punktach sprzedaży marki możecie odebrać bilety (wymienić na nie 2 Coca-Cola 500ml) na przejazdy ogromnym kołem w obrandowanych gondolach.

W przestrzeni miejskiej Coca-Cola wysyła komunikat „Coraz bliżej święta” również za pośrednictwem przemyślanych murali. Pojawiały się w takich miastach jak: Toruń, Bydgoszcz, Rzeszów, Warszawa, Łódź, Katowice i Poznań. Widać na nich trzymającą napój rękę Mikołaja na zielonym tle. Grafice towarzyszy zarówno świąteczne motto marki, jak i lokalne hasła np. "Obok Spodka..." w Katowicach czy "U Kopernika..." w Toruniu.

Globalna marka, obecna w Polsce od ponad pół wieku, tradycyjnie łączy wyjątkową atmosferę z realnym wsparciem dla potrzebujących. Milion posiłków trafiło do beneficjentów Federacji Polskich Banków Żywności dzięki zakupom na platformie Glovo, recyklomatom dostępnym na świątecznych przystankach oraz współpracy z partnerami. Tegoroczne działania, uzupełnione charytatywną aktywacją z międzynarodowym projektantem, pokazały ponownie, że małe gesty potrafią tworzyć prawdziwą magię.

A co jedna z ikon popkultury przygotowała w świecie cyfrowym? Na ekranie telewizorów, komputerów i smartfonów, jak co roku, możecie obejrzeć przepiękne spoty świąteczne jej autorstwa. Tym razem producent znanych na całym świecie napojów nawiązał współpracę z rodzimymi influencerami m.in. z Vanessą Rojewską, Dariuszem Różańskim, Agatą Świderską i Kacprem Gołąbem z grupy Akademia Przedstawia . Razem nakręcili dwa wideo.

W jednym ze spotów influencerzy wprowadzają się do nowego domu. Tam znajdują stary list do św. Mikołaja należący do dawnej właścicielki, która, jak się okazuje, od lat spędza święta sama. Młodzi ludzie postanawiają ją odnaleźć i zaprosić do siebie. Nieraz się wzruszycie, a już na pewno nabierzecie przekonania, jak bardzo ważne dla magii Świąt są bliskość, gościnność i życzliwość.

Kolejny w tym roku wspólny projekt Coca-Cola z młodymi twórcami z teamu Akademia Przedstawia to filmik z nieoczekiwanym zwrotem akcji. Grupa przyjaciół spotyka się na Wigilii, gdy nagle w całym domu gaśnie światło. Zaskoczeni i bezradni, wzywają elektryka, który ku ich zdziwieniu przyjeżdża nawet w wigilijny wieczór. Oglądając spot, docenicie niewidzianych na co dzień bohaterów i znów poczujecie moc życzliwości.

Ten motyw cichego bohatera stał się w ogóle motorem napędowym całej świątecznej kampanii Coca-Cola. W ramach akcji Świąteczny Bohater ikoniczna marka wraz z zaprzyjaźnionymi influencerami doceniła osoby, które starają się i dbają, by czas świąteczny zawsze był perfekcyjny, choć czasami w tej gorączce przygotowań i pogoni za gwiazdkowymi prezentami dla bliskich zapominają o sobie samym.

Na deser prawdziwa bomba, czyli świąteczna loteria w aplikacji mobilnej Coca-Cola ! W trwającej do 4 stycznia 2026 roku akcji możecie wygrać ponad 1500 fantastycznych nagród. Grając w aplikacji, możecie nadal zgarnąć od ręki dodatkowe nagrody takie jak smartwatche, airfryery, soundbary czy limitowane wyroby ceramiczne Coca-Cola x Bolesławiec.

Do rozdania są też vouchery do sklepów różnych sieci, w tym salonów prasowych i drogerii. Szanse na zdobycie pełnych magii prezentów macie, jeśli kupicie Coca-Cola, Fanta lub Sprite i wymienicie kody z napojów na tokeny (1 token – 1 los) w aplikacji.

Jak widzicie, ciekawych i zróżnicowanych akcji na koniec roku Coca-Cola ma sporo, co otwiera przed wami angażujące możliwości "posmakowania" świątecznej magii na różne sposoby, czy to w czterech ścianach, czy poza domem. Po raz kolejny marka, której utwór "Coraz bliżej święta" jest nierzadko jak komenda do rozpoczęcia przygotowań do "Gwiazdki", dokłada nie cegiełkę, a... całą kondygnację do tych przeżyć.

Materiał powstał we współpracy z Coca-Cola.

Materiały wizualne (fotografie i wideo) pochodzą od Coca-Cola.