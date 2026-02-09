Lindsey Vonn ma mieć złamaną lewą kość udową Fot. Shutterstock

Lindsey Vonn po poważnym wypadku na IO we Włoszech "prawdopodobnie pozostanie w klinice jeszcze przez kilka dni". Taką informację przekazał szpital Ca' Foncello w Treviso. Według doniesień legenda narciarstwa alpejskiego ma złamaną lewą kość udową.

Kibice i media cały czas wyczekują nowych informacji na temat Lindsey Vonn. Legenda narciarstwa alpejskiego miała fatalnie wyglądający upadek na IO w Mediolanie, a informacje o jej stanie zdrowia są dość lakoniczne i szczątkowe.

Lindsey Vonn ma mieć złamaną lewą kość udową

W poniedziałek nowe informacje przekazał Reuters. Vonn miała mieć nie jedną, a dwie operacje w klinice w Treviso. Jedna dotyczyła ustabilizowania złamanej nogi. Druga miała związek z przeciwdziałaniem obrzękowi. Rzecznik szpitala Ca' Foncello w Treviso przekazał agencji prasowej Ansa, że narciarka przebywa obecnie w izolacji. Według szpitala Vonn "prawdopodobnie pozostanie w klinice jeszcze przez kilka dni".

Według Ansa amerykańska narciarka ma złamaną lewą kość udową, co wymagało zastosowania stabilizatora zewnętrznego. Dodajmy, że kość udowa jest najdłuższą, najcięższą i najmocniejszą kością w ludzkim ciele. Jest niezwykle wytrzymała, może wytrzymać pionowy nacisk nawet do 1 tony, zanim ulegnie złamaniu. To tylko pokazuje, jak poważny był wypadek dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej.

Koszmarny wypadek Lindsey Vonn na IO w Mediolanie

Olimpijski sen Lindsey Vonn trwał 13 sekund. Na jednej z początkowych bramek narciarka popełniła fatalny błąd i zahaczyła ręką o bramkę. Później nie mogła już nic zrobić. Wyskoczyła w powietrze, wychyliła się do tyłu, przekręciła i z impetem uderzyła o trasę. Kiedy tłum zamilkł, słychać było jej krzyk.

Sama zawodniczka jeszcze przed wypadkiem sugerowała, że jej kariera sportowa naprawdę dobiega końca. "Jutro: ostatni olimpijski bieg zjazdowy... Samo dotarcie na te igrzyska to była podróż, w którą niektórzy od początku nie wierzyli. Przeszłam na 6 lat na emeryturę, a z powodu częściowej wymiany kolana miałam szansę jeszcze raz rywalizować. Dlaczego? Wydaje się, że wszyscy zadają mi to pytanie. Ale myślę, że odpowiedź jest prosta... Uwielbiam wyścigi narciarskie" – pisała Vonn dzień przed startem.

