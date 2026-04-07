Masz prawko, ale nie jeździsz? Škoda ma dla ciebie świetne rozwiązanie

Masz ten upragniony plastik w kieszeni. Wsiadasz do swojego pierwszego auta, ruszasz i nagle... oblewa cię zimny pot. Nadal brakuje ci pewności za kierownicą. Wrzucasz prawko do szuflady i nie wsiadasz już za kółko. Przez długi czas. Znasz ten scenariusz? Škoda Auto Szkoła ma rozwiązanie tego problemu. Dzięki jej kursowi wiele osób może po latach wrócić do prowadzenia samochodu. Tak jak nasza redakcyjna koleżanka Aniela.

Pamiętam ten dzień jak dziś. Odbiór dokumentu w urzędzie, euforia i pierwsza samodzielna podróż bez instruktora, który w razie czego naciśnie hamulec. Pierwsze skrzyżowanie, na którym zgasł silnik, i ten paraliżujący strach, gdy w lusterku wstecznym zobaczyłem zniecierpliwionego kierowcę ciężarówki.

To moment, w którym dociera do nas brutalna prawda: pierwsza, już w pełni samodzielna jazda samochodem jest jak drugi egzamin na prawo jazdy. To kolejne duże wyzwanie, szczególnie w wymiarze psychicznym. Okazuje się, że nie każdy kierowca jest w stanie mentalnie mu sprostać i potrzebuje dodatkowego wsparcia.

Ja nie miałem i tak najgorzej, bo dzień po dniu wsiadałem za kółko i uczyłem się sam, jak radzić sobie na drodze oraz jak panować nad stresem. Są osoby, które poddają się ze strachu, rzucają prawko do szuflady i nie wsiadają już do samochodu w roli kierowcy. Niektórzy po prostu, bo przerasta ich presja prowadzenia, inni, bo spotyka ich na drodze traumatyczne zdarzenie jak kolizja lub, co gorsza, wypadek.

Takie incydenty potrafią zostawić w psychice ślad i wywoływać panikę na samą myśl o powrocie za kierownicę. Ale życie idzie do przodu, zmieniamy pracę, zakładamy rodzinę, zmieniamy mieszkanie na dom pod miastem. Często przychodzi taki moment, że dobrze jednak byłoby skorzystać z posiadanego prawa jazdy, bo trzeba dojechać do pracy, odwieźć dzieci do szkoły, czy też pojechać po zakupy.

I tutaj z pomocą przychodzi Škoda Auto Szkoła.

Aniela podjęła wyzwanie

W takiej dość patowej sytuacji była nasza redakcyjna koleżanka Aniela. Zdała egzamin na prawo jazdy ponad dekadę wcześniej i niedługo po odebraniu plastiku z urzędu miała wypadek. Samochód zawinął się na latarni. Jej ani nikomu postronnemu nic się nie stało, ale zdarzenie to tak ją wystraszyło, że nie wróciła już za kółko.

Teraz mieszka w Warszawie, z partnerem ma samochód, ale nie korzysta z niego, bo się boi. Ale chciałby wrócić do prowadzenia auta, bo to ułatwiłoby jej dojazdy do pracy, na zakupy, czy do rodziców, którzy mieszkają 100 km od stolicy.

Postanowiliśmy to zmienić. Wysłaliśmy ją na specjalistyczne szkolenie Škoda Auto Szkoła o nazwie "Prawo do jazdy", realizowane na Škoda Autodrom Poznań oraz w Safety House. Zarejestrowaliśmy jej zmagania na filmie, by pokazać, że powrót za kierownicę jest możliwy, jeśli podejdzie się do niego z głową.

Dlaczego wybraliśmy akurat ten program? Bo w przeciwieństwie do typowych szkoleń w ośrodkach doskonalenia jazdy, gdzie liczy się technika i refleks, tutaj fundamentem jest zasada: "najpierw spokój, a potem jazda".

Psycholog w samochodzie? To ewenement, który działa

To nie jest zwykły kurs doszkalający. To unikalne połączenie treningu emocjonalnego z praktyką drogową, prowadzone przy stałym wsparciu psychologa transportu oraz certyfikowanych trenerów.

Skoda Auto Szkoła To jedna z najstarszych i najbardziej utytułowanych szkół bezpiecznej jazdy w Polsce. Kierowcy mogą tam rozwijać umiejętności pod okiem doświadczonej i profesjonalnej kadry. Kursy bezpiecznej jazdy odbywają się na Torze Škoda Autodrom Poznań, w nowoczesnym ośrodku szkoleniowym z zakresu techniki prowadzenia samochodu. W ramach programu "Prawo do jazdy" osoby, które długo nie jeździły autem i obawiają się zasiąść za kierownicę, mogą odzyskać pewność siebie, korzystając z dedykowanych im szkoleń i wsparcia psychologicznego.

Zanim Aniela w ogóle wsiadła do nowej Škody Superb, musiała przejść przez "sito" wstępne. Każdy uczestnik zaczyna od konsultacji psychologicznej (300 zł, ale w ramach ograniczonej czasowo promocji pierwsze 50. osób płaci za nią symboliczne 1 zł). To 30-minutowa rozmowa, która nie ma na celu oceny "czy nadajesz się na kierowcę", ale zrozumienie, gdzie leży źródło blokady.

"To kluczowy moment. Psycholog ocenia potrzeby uczestnika i dobiera odpowiedni poziom programu. Co ważne, jeśli zdecydujesz się na szkolenie, jego koszt jest pomniejszany o cenę konsultacji psychologicznej" – wyjaśniają organizatorzy.

Dopiero po tej rozmowie trafiasz do jednej z trzech grup szkoleniowych. Aniela mogła skorzystać z pakietów, które różnią się intensywnością i podejściem:

• Drive Again Basic (1490 zł) – to opcja dla grupy 10 osób, trwająca 7,5 godziny. Idealna na odświeżenie umiejętności i pracę z napięciem na poziomie podstawowym.

• Drive Again Focus (1990 zł) – bardziej kameralna grupa (4 osoby). Tu nacisk kładziony jest na kierowane ćwiczenia i trening reagowania w stresie.

• Drive Again Pro (2990 zł) – najbardziej zaawansowany wariant. Dwa dni szkolenia dla maksymalnie 2 osób. To pełna reintegracja emocjonalna i ekspozycja w kontrolowanych warunkach.

Na czym polega magia tego szkolenia?

Obserwując Anielę, widzieliśmy, jak zmienia się jej podejście. Program nie wrzuca na głęboką wodę. To proces. Zaczyna się od ćwiczeń ekspozycyjnych, czyli stopniowego oswajania sytuacji, które wcześniej wywoływały panikę. Wszystko dzieje się w bezpiecznym środowisku, bez presji innych kierowców trąbiących na światłach.

Uczestnicy uczą się technik regulacji emocji (tak, można nad tym panować!) i odbudowują poczucie kontroli. Dopiero gdy głowa jest spokojna, do gry wchodzą instruktorzy techniki jazdy. Przypominają podstawy: ocenę odległości, płynną zmianę pasów, manewry, które na drodze publicznej wydają się koszmarem.

Dla kogo jest to rozwiązanie ? Nie tylko dla "świeżaków". To ratunek dla osób po wypadkach (trauma powypadkowa), dla tych, którzy wracają za kółko po latach emigracji w kraju z ruchem lewostronnym, albo po prostu dla tych, którzy chcą jeździć bezpieczniej i pewniej.

Historia Anieli pokazuje jedno: strach ma wielkie oczy, ale można go pokonać. Jeśli czujesz, że stres odbiera Ci radość z jazdy, to nie chowaj prawa jazdy do szuflady. Taki kurs to inwestycja w bezpieczeństwo, która zwraca się na pierwszym trudnym skrzyżowaniu.

