Ginekolog: Skala zwolnień "od pierwszego testu" jest w Polsce bardzo duża. Płacimy wszyscy

Aleksandra Tchórzewska

– Na początku ciąży wiele kobiet rzeczywiście zmaga się z bardzo nasilonymi dolegliwościami – przede wszystkim wymiotami i dużym osłabieniem. Problem polega na tym, że kiedy pacjentka pójdzie w tym czasie na zwolnienie lekarskie, często już na nim pozostaje, mimo że same objawy trwały na przykład dwa tygodnie – zauważa dr hab. n. med. Filip Dąbrowski, prof. CMKP, ginekolog-położnik, ordynator Klinicznego Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Bielańskim. I obnaża pewien systemowy paradoks.







