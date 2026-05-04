Każda mama jest KIMŚ. Sprawdź, co w jej duszy gra i dobierz dla niej biżuterię

MATERIAŁ REKLAMOWY

Kim jest dla was mama? Pewnie odpowiedź nie będzie krótka. Mogą się w niej znaleźć takie słowa jak: "symbol miłości i wsparcia", "autorytet", "najlepsza przyjaciółka", "nauczycielka życia" i "źródło inspiracji". To prawda, że macierzyństwo ma różne oblicza, ale mama to nie tylko... mama! To ważna, ale jedna z ról, poza którą istnieje przecież coś więcej. Pamiętajcie o tym, myśląc o prezentach na Dzień Matki.

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki zachęcamy wszystkich synów i wszystkie córki poszukujących prezentów dla jednej z najważniejszych osób w ich życiu, by tym razem spojrzeli na swoje mamy z nieco innej perspektywy – ich podejścia do samorealizacji w życiu. To przecież kobiety, które mają swoje cele, plany, ambicje i marzenia. Osoby, które odnoszą sukcesy, działają, tworzą, mają pasje i zainteresowania.

Jeśli zastanawiacie się, jak podkreślić tę różnorodność w życiu ukochanych mam prezentami wpisującymi się w jej symbolikę, to dobrym tropem będzie biżuteria . Poza tym, że jest to sprawdzony pomysł na piękny podarunek, wyroby jubilerskie – jak twierdzą niektórzy – kryją w sobie znaczenie oddające złożoność macierzyństwa. To w nich piękno przeplata się z cechami, które można przypisać mamom!

Przeglądając kolekcję Pandory , marki słynącej z ręcznie wykończonej biżuterii, podpowiadamy wam, co możecie kupić swoim mamom, by wyrazić dla nich miłość i szacunek, a zarazem docenić to, co w ich duszy gra. Dla ułatwienia wyróżniliśmy 5 archetypów ról, w których realizują się nasze mamy. Oczywiście, każda mama może łączyć w sobie cechy z kilku typów. Tym lepiej, bo wybór będzie jeszcze prostszy!

Bizneswoman/liderka

Gen przedsiębiorczości, analityczny umysł, charyzma, zdolności przywódcze. To cechy mam, które uchodzą za liderki albo mają smykałkę do biznesu. W tej grupie mieszczą się mamy, które znają się na prowadzeniu firmy, albo te, która wiedzą, jak zarządzać zespołami. Bizneswomen, menadżerki, dyrektorki, kierowniczki projektów. Ale liderką można być przecież nie tylko w zawodzie, ale także w rodzinie! Dlatego do tego archetypu idealnie pasują również np. mamy świetnie zarządzające budżetem domowym.

Takie silne kobiety z charakterem potrzebują na prezent biżuterii również demonstrującej siłę i determinację. Wręczane im na Dzień Matki wyroby ze srebra lub pokryte złotem mogą być minimalistyczne, ale powinny mieć tzw. pazur. Dlatego znakomitym wyborem prezentowym dla mam w typie bizneswoman/liderka będą np. wyraziste pierścionki i charmsy z napisem MOM. A jeśli słowa są zbędne, to niech na zakupach zwycięży klasyka z prostymi, geometrycznymi formami jak np. sygnety z prostokątnymi kamieniami.

Artystka/kreatorka

W głowach tych mam królują kreatywność, inwencja i zachwyt nad estetyką. Wśród nich są kobiety zajmujące się zawodowo lub z pasji szeroko rozumianą twórczością. Te, które piszą, malują czy komponują w tradycyjny, ale też nowoczesny sposób. Interesujące się sztuką, teatrem, kinem, modą, designem, a także najnowszymi trendami w realu i świecie cyfrowym. Na tę listę można też wpisać mamy, które mają zmysł do np. urządzania wystroju domu, stylizacji ubioru czy... uprawy przydomowego ogródka!

Propozycji prezentów dla mam w typie artystka/kreatorka kolekcja Pandora na Dzień Matki skrywa mnóstwo. W oczy od razu rzucają się elementy biżuterii w kształcie lub z motywami lśniących, pozłacanych motyli, czerwonych serduszek czy różowych kwiatków. A może coś bardziej humorystycznego? Proszę bardzo – do wyboru są choćby bransoletki z pieskami, kotkami, ślimakami czy nawet disneyowskim Stichem. Każdy z tych wyrobów poruszy artystyczną strunę w duszy mam szukających na co dzień piękna i inspiracji.

Intelektualistka/badaczka

Otwarty umysł, szerokie horyzonty myślowe, głód wiedzy, doskonała pamięć, fascynacja światem nauki i technologii. Takie atrybuty posiadają mamy wpisujące się w typ intelektualistka/badaczka. W tym rzędzie stoją równo obok siebie naukowczynie, nauczycielki i myślicielki. Towarzyszą im miłośniczki książek, pasjonatki historii czy filozofii, ale też przedstawicielki technicznych zawodów: inżynierki, informatyczki, programistki. W domu zaś... baczne obserwatorki życia rodzinnego.

Biżuteria dla mam, które twardo stąpają po ziemi, nie mają głowy w chmurach i patrzą na świat przez mickiewiczowskie "mędrca szkiełko i oko", powinna być równie zorganizowana i funkcjonalna. Strzałem w dziesiątkę mogą okazać się pierścionki i kolczyki z zielonymi lub niebieskimi kamieniami – kolorami, które pomagają się skupić i wspierają pracę umysłową. Są jak symbol kamienia filozoficznego. Inna opcja to biżuteria z motywami.... pszczół, które słyną z niezłomności i dokładności.

Poszukiwaczka przygód/podróżniczka

Niektóre mamy nie lubią stać w miejscu i tylko siedzieć w czterech ścianach. Muszą być cały czas w ruchu i szukają nowych wrażeń zgodnie z zasadą, że z życia trzeba czerpać jak najwięcej. W tym działaniu napędza je ciekawość świata, otwartość na inne kultury i zwyczaje, a także żądza przygód. Typ poszukiwaczka przygód/podróżniczka skupia jednak nie tylko mamy, które kochają wycieczki i wyprawy. Również fanki sportowych aktywności i uczestniczki najróżniejszych eventów mieszczą się w tej kategorii mam.

Mamom zwiedzającym świat i spragnionym ciągłych emocji powinny przypaść do gustu pierścionki i kolczyki z kamieniami w kształcie niebieskiego czy różowego serca, które symbolizuje siłę, ale też eksplorację świata w poszukiwaniu skarbów! Z kolei naszyjniki i bransoletki z motylkami to zabawny akcent dla mam, które latają z jednego miejsca w drugie. Wyrazem zapewnienia, że po każdej podróży czy przygodzie zawsze czekają na nią z otwartymi ramionami jej ukochani bliscy, mogą być zaś zawieszki i kolczyki z motywem domku.

Dusza towarzystwa/organizatorka

To wokół nich skupia się życie rodzinne i towarzyskie. Mamy w typie dusza towarzystwa/organizatorka czują się jak ryba w wodzie na wszelkich imprezach domowych czy świątecznych spotkaniach. Uwielbiają, gdy w czterech ścianach jest gwarno i tłoczno, przepadają za wizytami gości, same też chętnie ruszają w odwiedziny do bliskich i przyjaciół. Gotowanie często stanowi dla nich przyjemność i widzą w nim formę sztuki. Być może te zdolności organizacyjne wykorzystują też zawodowo np. jako organizatorki eventów czy szefowe kuchni.

Dla mam, które kochają towarzystwo i znakomicie czują się wszędzie tam, gdzie tętni życie, warto poszukać biżuterii symbolizującej oddanie, ale też czułość i empatię – wartości budujące wzajemne relacje. Jest w czym wybierać. Polecamy przejrzeć wszystkie elementy kolekcji z wyrażającym głębie uczuć napisem MUM. Dobrym kierunkiem poszukiwań prezentów dla towarzyskich mam wydają się również srebrne lub pozłacane ozdoby z motywami pszczół i gołębi, zwierząt, które lubią trzymać się razem!

Powodzenia w wyborze pięknej i symbolicznej biżuterii dla ukochanych mam

Materiał powstał we współpracy z Pandora