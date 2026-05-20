Motoryzacja Nowy PEUGEOT 408 to manifest francuskiego stylu. Teraz jest dostępny w atrakcyjnej ofercie

MATERIAŁ REKLAMOWY

"Made in France" to nie tylko zwykłe hasło, ale definicja nowego PEUGEOT 408, który już trafił na polski rynek. To prawdziwy ambasador francuskiego stylu, bo przecież jest produkowany w zakładzie w Miluzie. Łączy elegancję dynamicznego fastbacka z nowoczesną technologią. Możesz go kupić w atrakcyjnej cenie i na dogodnych warunkach finansowania.

Nowy PEUGEOT 408 to samochód, obok którego nie da się przejść obojętnie. Jego sylwetka typu fastback wyróżnia się ostrymi, rzeźbionymi liniami, które nadają mu drapieżnego, a zarazem luksusowego charakteru. Projektanci postawili na detale, które budują unikalną tożsamość marki. Efektowna sygnatura świetlna i kolorystyka sprawiają, że auto wyznacza własny styl.

PEUGEOT 408 działa jak magnes. Wygląd tworzy efekt "WOW"

Nowy PEUGEOT 408 jest pierwszym modelem w gamie, który z tyłu ma podświetlane logo marki, wkomponowane w błyszczącą listwę rozciągającą się na całą szerokość nadwozia. Wyrafinowane rzeźbienie 3D można zauważyć w przeprojektowanej osłonie chłodnicy i zderzaku. Po raz pierwszy model ten dostępny jest w ekskluzywnym kolorze nadwozia Flare Green, który mieni się różnymi odcieniami w zależności od kąta padania światła.

Wchodząc do kabiny nowego PEUGEOT 408, trafiamy do cyfrowego świata zaprojektowanego z myślą o kierowcy. Centralnym punktem jest system PEUGEOT i-Cockpit z kompaktową kierownicą i wyświetlaczem kierowcy umieszczonym na jego poziomie wzroku. Kluczowe elementy to pięć dotykowych skrótów i-Toggles, które umożliwiają szybki i intuicyjny dostęp do własnych ustawień klimatyzacji, nawigacji, kontaktów telefonicznych, ulubionych stacji radiowych i wielu innych funkcji. Intuicyjna obsługa wchodzi na nowy poziom za dotknięciem palca.

Z kolei usługi łączności i ChatGPT urozmaicają podróż i sprawiają, że jazda samochodem staje się jeszcze prostsza. Sztuczna inteligencja, dostępna za pośrednictwem asystenta głosowego "OK PEUGEOT", pozwala na naturalną interakcję z samochodem – od zadawania skomplikowanych pytań po zarządzanie funkcjami pojazdu. Do tego system nagłośnienia FOCAL zawiera aż 10 głośników i 12-kanałowy wzmacniacz o mocy 690. PEUGEOT staje się w ten sposób w mobilną salą koncertową.

PEUGEOT 408 to przestrzeń do działania. I podróżowania!

1,48 m wysokości nadwozia sprawia, że auto ma prowadzić się stabilnie i pewnie. To jednocześnie daje maksymalną przyjemność z jazdy. Nowy PEUGEOT 408 łączy podwyższoną pozycję kierowcy, zapewniającą dobrą widoczność na drodze, z elegancką, sportową sylwetką. Zaledwiewysokości nadwozia sprawia, że auto ma prowadzić się stabilnie i pewnie. To jednocześnie daje maksymalną przyjemność z jazdy.

Dużym atutem nowego 408 jest długi rozstaw osi wynoszący 2,79 m. To najbardziej przestronny model PEUGEOT pod względem miejsca dla podróżujących na tylnej kanapie. Dostajemy nawet 183 mm przestrzeni na wysokości kolan. To oznacza, że również wyższe osoby powinny poczuć się komfortowo nawet w czasie długiej podróży. Z pakowaniem walizek czy innych przedmiotów też nie powinno być problemu. Bagażnik jest imponująco przestronny, bo zapewnia do 536 litrów pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy pojemność ładunkowa wzrasta do 1611 litrów.

Napęd? Nowy PEUGEOT 408 to wszechstronność dla każdego

PEUGEOT 408 to wolność wyboru w kwestii napędów. Nie trzeba iść na żadne kompromisy, bo każdy klient znajdzie w ofercie auto dopasowane do własnych potrzeb. Możemy wybierać od samochodu hybrydowego, poprzez hybrydę Plug-in, aż po napęd w pełni elektryczny.

Nowy PEUGEOT 408 HYBRID z napędem hybrydowym łączy silnik benzynowy i elektryczny o łącznej o mocy 145 KM z 6-biegową, zelektryfikowaną automatyczną skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem.

Kolejna propozycja to wersja z napędem PLUG-IN HYBRID, dostępna wyłącznie dla nowego modelu PEUGEOT 408. Sercem tego układu jest silnik benzynowy o mocy 180 KM oraz silnik elektryczny o mocy 125 KM, które współpracują z 7-biegową skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem e-DCS7. Łączna moc systemowa to aż 240 KM. Dostajemy osiągi i wszechstronność do jazdy nie tylko po mieście, ale i w bardzo długie trasy. W trybie wyłącznie elektrycznym da się przejechać nawet 85 km (WLTP).

Dla fanów elektromobilności i życia w stylu "eko" najlepszym wyborem może być nowy PEUGEOT E-408 wyposażony w napęd w pełni elektryczny. To model o mocy 213 KM oraz z imponującym momentem obrotowym 343 Nm. Dzięki baterii o pojemności 58,2 kWh zasięg wynosi do 456 km według WLTP. Czas potrzebny na uzupełnianie energii też udało się maksymalnie skrócić. Dzięki szybkiemu ładowaniu DC, od 20 proc. do 80 proc. doładujemy auto w zaledwie 31 minut.

Nowy PEUGEOT 408 już od niecałych 151 000 zł

ALLURE z napędem Hybrid 145, za którą trzeba zapłacić od 150 450 zł brutto. To podstawowa konfiguracja, ale już ona zawiera długą listę przydatnych funkcji i gadżetów. To m.in. dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, czujniki parkowania z tyłu oraz kamera cofania czy Pakiet Drive Assist i wspomniany już rozbudowany system Peugeot i-Cockpit. Nowy PEUGEOT 408 został wyceniony niezwykle atrakcyjnie, a oferta jest bardzo elastyczna. Cennik otwiera wersjaz napędem Hybrid 145, za którą trzeba zapłacić od 150 450 zł brutto. To podstawowa konfiguracja, ale już ona zawiera długą listę przydatnych funkcji i gadżetów. To m.in. dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, czujniki parkowania z tyłu oraz kamera cofania czy Pakiet Drive Assist i wspomniany już rozbudowany system Peugeot i-Cockpit.

Za 155 100 zł możemy kupić odmianę Business, rozszerzoną o wspomaganie parkowania, Pakiet Rear Warning, Centralny ekran dotykowy 10” z programowalnymi wirtualnymi skrótami i-Toggles, system multimedialny i-Connect Advanced oraz bezprzewodową ładowarkę indukcyjną do telefonu. Topowe odmiany GT i GT EXCLUSIVE kosztują odpowiednio 164 600 zł i 174 300 zł. Te konfiguracje zapewniają dodatkowo choćby Pakiet Drive Assist Plus, reflektory przednie Matrix LED, a nawet funkcję Clean Cabin z czujnikami cząstek stałych wewnątrz kabiny.

Nowy PEUGEOT 408 z napędem PLUG-IN HYBRID jest do kupienia od 184 600 zł za wersję ALLURE. Opcja BUSINESS kosztuje 190 550 zł, GT – 197 100 zł, a GT EXCLUSIVE – 209 500 zł.

PEUGEOT E-408 zaczyna się w cenniku od 195 450 zł. Pozostałe propozycje dla tego modelu to konfiguracje GT i GT EXCLUSIVE, które kosztują odpowiednio 210 600 zł i 217 100 zł.

Spokój ducha kierowcom wersji elektrycznej zapewnia program Peugeot Care, oferujący 8-letnią gwarancję (lub 160 000 km) zarówno na akumulator trakcyjny, jak i na cały pojazd.

Artykuł powstał we współpracy z PEUGEOT