naTemat extra Jak powstała Cherry Coke? Cherry Coke i jej burzliwa historia na przestrzeni wieków

Po tym jak struktura kapitałowa Grupy naTemat zmieniła się na bardziej nam odpowiadającą, a zaprzyjaźniony ksiądz proboszcz - chwilę po opuszczeniu przez Tomasza Lisa budynku - skropił zabytkowy gmach warszawskiej Fabryki Koronek wodą święconą, zgodziliśmy się na udzielenie cyklu pisemnych prelekcji dla zagubionej publiki serwisu NaTemat, na temat (nie jąkamy się, jakoś samo tak wyszło) tego, jak odnaleźć się we współczesnym świecie.

Ale by zacząć nauczać, trzeba najpierw porozmawiać o dogmatach wiary, a jednym z fundamentalnych dogmatów tejże jest nektar bogów, smak nieba, który właśnie po kilkunastu latach przerwy powrócił na sklepowe półki. A wraz z nim powróciliśmy i my.

Cud w Kanie Galilejskiej

Kluczem do zrozumienia Cherry Coke nie jest historia, lecz metafizyka. Ale zacznijmy od początku. Pewnej sobotniej nocy 1947 roku, Luka Meysah, beduiński pasterz, jak co weekend mknął przez pustynię galopem na swoim osiołku. Nieoczekiwanie ten rozpędzony osioł potknął się o wystającą z piasku skrzynię, a w ślad za nim runął też jego wierzchowiec. Zwierzęciu niestety nie stała się żadna krzywda, ale Kłapouchego trzeba było przerobić na salami. Wyjmując piasek z doklejonych wąsów — bo ojciec poprzysiągł, że jeśli szybko nie zacznie wyglądać jak mężczyzna, wyda go za faryzeusza z sąsiedniej wioski — Meysah nie miał jeszcze świadomości, że przypadkowo znalazł świętego Graala historyków z całego świata.

W skrzyni znaleziono rękopisy biblijne, apokryfy i teksty wspólnotowe, które rzuciły zupełnie nowe światło na liczne błędne tłumaczenia, interpretacje i pobożne nadinterpretacje późniejszych pokoleń. Przykładowo - a co nas dziś najbardziej interesuje - tej nocy, gdy w Kanie Galilejskiej trwało wesele, bawiła się na nim obecna w ramach programu Erasmus grupa studentów z Politechniki Wandalskiej.

O tym co się potem działo w sesji, opowiada Apokalipsa

Słynnego wina to oni używali co najwyżej do popijania mocniejszych trunków, bardzo szybko zresztą asymilując się z tubylcami: że Sanhedryn pociąga za sznurki w całym Imperium, że ten nos Juliusza Cezara jakiś podejrzanie wielki, no i kto to widział, jak można było dać Cyrenejczykom dwanaście punktów na Eurowizji.

Bawiącą się na weselu Panienkę zapewniali, że za taką sałatkę warzywną nad Wisłą zrobiliby ją królową. Umiłował ich też jej Syn, który co i rusz napełniał ich kielichy duchem (łac. spiritus), puchary winem, a gdy nadeszło poranne zmożenie, począł wypełniać je miłosierną Cherry. Nie chcemy w tym miejscu powielać szkodliwych stereotypów etnicznych, ale oszczędny gospodarz - przezornie - wystawił na stół tylko niewielkie naczynia. I właśnie na pamiątkę tego zdarzenia, Cherry Coke nigdy potem nie była sprzedawana w butelkach dwulitrowych.

Wariant świecki

Oczywiście ze strony środowisk tak zwanej "lewicowej inteligencji" płyną zapewnienia, żę Cherry Coke była znana na długo przed narodzinami Chrystusa. Choćby Bitwa pod Maratonem, 490 r. p. n. e. Ponoć dorosły mężczyzna fizycznie nie byłby w stanie przebiec 42 kilometrów bez równoczesnego paraliżowania ruchu ulicznego całego miasta i chwalenia się tym na Instagramie. W ich logice musiał mieć zatem jakieś wspomaganie.

782 r. p .n. e. Lacjum. Samica wilka nie może wykarmić dwóch ludzkich chłopców swoim mlekiem. Brak dostatecznej wartości odżywczej. Co innego Cherry Coke i to jeszcze ta stara Cherry Coke, zanim komuś z działu produktu odbiło z ujednolicaniem amfor w jednym stylu, a Sanhedryn wymyślił podatek od trzciny cukrowej. Zagadką pozostaje, czym żywiła się wilczyca, że jej organizm przestawił się na samodzielną produkcję Cherry.

1187 r. p. n. e. Powszechnym błędem jest twierdzenie, że wojna trojańska zaczęła się od jabłka. Choć iPhone nadal jest wyłącznym symbolem życiowego sukcesu w każdej polskiej miejscowości liczącej poniżej 40 000 mieszkańców oraz na Wilanowie, w tamtym czasie jabłko można było sobie zerwać na każdym rogu, tego się nawet nie opłacało sprzedawać. A wiecie ile trzeba było się narobić, żeby sprowadzić do Europy wiśnię? Syreny, cyklopi, ruscy budujący Memfis, Ugarit i Mykeny (tak przynajmniej twierdził w ostatnim sześciogodzinnym orędziu Putin). Poszło o owoce, w naszej ocenie właśnie o wiśnie do produkcji Cherry, nawet jeśli część historyków wskazuje finalnie melony Heleny.

Helena i jej melony

Tak naprawdę moglibyśmy ciągnąć te rozważania aż do Potopu, ale chyba wszyscy wiemy, dokąd to zmierza. Osobiście przychylamy się do metafizycznego, boskiego, pozaziemskiego pochodzenia Cherry Coke. W Apokalipsie św. Jana „Bestia” to przede wszystkim figura potęgi wrogiej Bogu. I co się dzieje, gdy z polskich półek znika Cherry? Dokładnie: pojawia się Monster. Ostateczny dowód na to, że polskie społeczeństwo zaczęło odwracać się od Stwórcy.

Zaginione dziedzictwo

Po dobrze udokumentownym epizodzie w Kanie Galilejskiej, dalsze losy Cherry Coke nie są do końca jasne. Niektórzy wierzą, że wszystkie światowe zapasy gromadzone wówczas w prywatnej kolekcji Nerona zostaly zużyte w 64 roku do ugaszenia pożaru Rzymu. Stąd też wynika nasz sceptycyzm co do jego udziału w tym procederze.

Rudowłosy cesarz został częściowo zrehabilitowany pod koniec XX wieku cieszącym się ogromną popularnością programem komputerowym o nazwie NERO Burning ROM, powszechnie wykorzystywanym do popularyzowania niezależnych metod dystrybucji cyfrowej. Odegrał on niebagatelną rolę w sprawnym rozpowszechnieniu w naszym kraju Windowsa XP oraz płyty "Po piąte... a niech gadają" z repertuaru zespołu Ich Troje. Na szczęście dzięki poszerzonej definicji opłaty reprograficznej teraz będziemy mogli to w końcu zrekompensować Michałowi Wiśniewskiemu, ilekroć tylko zechcemy kupić nowy telewizor.

Zagubiony ślad po Cherry Coke zmartwychwstaje przede wszystkim w sztuce. Na średniowiecznych rycinach przedstawiających taniec śmierci, możemy dostrzec postaci trzymające w swoich dłoniach charakterystyczne czerwono-czarne puszeczki. Źródłem sporu jest, czy był to właśnie ten cudowny lek, który przyczynił się do powstrzymania epidemii dżumy, po tym gdy większość mieszkańców ówczesnej Europy odrzuciła pomysł noszenia maseczek w kształcie kruczego dzioba oraz zażywania podejrzanych substancji z bawarskiej manufaktury Kaiser.

Tu akurat widać już delikatne wpływy renesansu

Warto również nadmienić, iż w czasach średniowiecza nikt nie alarmował o tym, że napój ten jest niezdrowy, rakotwórczy i tuczy, bowiem stare kobiety rzadko kiedy dożywały trzydziestki.

Cherry na ziemiach polskich

Pierwsza lokalna wzmianka na temat Cherry Coke pochodziła z Księgi Henrykowskiej i była przy okazji pierwszym zdaniem zapisanym w języku polskim. Dzisiejsze, tworzone pod dyktando Barbary Nowackiej podręczniki kłamią, gdyż w rzeczywistości mąż nie mówił do żony

"Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj"

tylko

„Jak skończysz myć stodołę, to wyprasuj mi zbroję, a ja się napiję Cherry”.

To z kolei oznacza, iż na ziemiach polskich Cherry Coke była znana na długo przed jej popularyzacją w pozostałych częściach kontynentu - i być może właśnie dlatego suchą stopą przeszliśmy przez epidemię. Mieszkańcy Krakowa lubili popijać nią słone paluszki Lajkonik. W okolicach roku 1550 popularność Cherry Coke w całej Europie ponownie stopniowo zanikła, zaś Polska przerzuciła się na Red Bulla. Fakt ten zapoczątkował okres świetności naszej husarii.

Wśród najważniejszych wydarzeń XX wieku wymienia się z pewnością dwie wojny światowe, lot człowieka w kosmos czy wybór papieża Polaka. Bez wątpienia jednak wszystkie te wydarzenia przyćmiewa rok 1981, kiedy na tle pochodu strajkujących robotników Lech Wałęsa dumnie pociągał z gwinta litrowej butelki Cherry Coke, pędzonej samodzielnie na zakładzie z jednej wiśni, odrobiny wody morskiej i smaru silnikowego. Komunistyczny rząd nie przyznał mu jednak patentu, a pomysł w 1982 roku podchwycili Amerykanie. Strasznie go to wszystko zirytowało.

Co było dalej - wiecie.