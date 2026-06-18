MATERIAŁ REKLAMOWY

Moda i uroda Wiosenno-letnia pielęgnacja. Kosmetyki, które warto zabrać ze sobą na wakacje

Wiosna i lato mają ze sobą wiele wspólnego. Dni są dłuższe i cieplejsze, co sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu. Co to oznacza dla twojej skóry? Przygotuj się na zmianę pielęgnacyjnych nawyków – postaw na kosmetyki nawilżające i kojące, w tym również te zapewniające większą ochronę przed słońcem. To właśnie one najlepiej sprawdzą się podczas nadchodzącego lata.

Planując wakacyjny urlop, dobrze jest także odpowiednio skompletować podróżną kosmetyczkę. Powinny znaleźć się w niej ultralekkie kremy nawilżające, kosmetyki z filtrami SPF, produkty do delikatnego oczyszczania cery oraz formuły, które przynoszą ukojenie po dniu spędzonym na słońcu. Wiele takich propozycji można znaleźć wśród wiosennych nowości marki Bielenda . To pielęgnacyjne hity, które z powodzeniem można zabrać ze sobą na tegoroczne wakacje.

Jeśli szukasz skutecznych kosmetyków, które sprawdzą się w pielęgnacji skóry – również tej problematycznej – warto przyjrzeć się wiosennym nowościom z serii: Acne Remedium, Skin Clinic Professional i Sol D’Or. Poniżej znajdziesz krótki przewodnik po propozycjach, które doskonale sprawdzą się w letniej pielęgnacji.

Acne Remedium – na ratunek skórze z problemami

Ta linia produktowa powinna zwrócić uwagę osób, których skóra ma tendencję do przetłuszczania się, niedoskonałości lub trądziku. Produkty Acne Remedium pomagają ograniczać nadmierne wydzielanie sebum, wspierają odblokowywanie i oczyszczanie porów, łagodzą zaczerwienienia oraz podrażnienia, a także pomagają rozjaśniać przebarwienia potrądzikowe. Warto po nie sięgnąć, gdy zależy nam jednocześnie na redukcji niedoskonałości, jak i przywróceniu równowagi skórze tłustej lub mieszanej.

Fot. Aleksandra Cedro / @aleksandracedro

Do codziennej pielęgnacji dobrze sprawdzi się Ultralekki krem nawilżająco-normalizujący z kwasem salicylowym, glutationem, prebiotykiem, niacynamidem, cynkiem PCA i Y-PGA. Jego lekka, szybko wchłaniająca się formuła długotrwale nawilża i koi skórę, a przy tym wspiera redukcję niedoskonałości.

Na plażę warto zabrać Lekki krem nawilżająco-ochronny SPF 50, który łączy wysoką ochronę przeciwsłoneczną z działaniem nawilżającym i kojącym. Jego skład zawiera m.in. cynk PCA, glutation, prebiotyk, hydrolat z aloesu, ektoinę i kwas hialuronowy.

Szybsze gojenie niedoskonałości wspomogą plasterki hydrokoloidowe na wypryski, zamknięte w praktycznym pudełku z lusterkiem. W składzie tych mikroopatrunków znajdują się: kwas azelainowy, kwas migdałowy, niacynamid i CICA. To produkt, który warto mieć pod ręką podczas wyjazdów, szczególnie wtedy, gdy skóra lubi reagować na zmiany klimatu, dietę czy podróżny stres.

Pielęgnację antytrądzikową Acne Remedium uzupełniają: punktowa pasta cynkowa na niedoskonałości, oczyszczająca pasta do mycia twarzy, seboregulujący koncentrat usuwający zaskórniki oraz wygładzające serum redukujące niedoskonałości, które wspiera regenerację skóry podczas snu.

Skin Clinic Professional – zaawansowana pielęgnacja skóry

MULTIENZYMATYCZNY Peeling gommage złuszczająco-rozświetlający bazujący na enzymach: papainie, bromelainie i ficynie. Kosmetyk wspiera proces złuszczania, pomagając skórze odzyskać gładkość i naturalny blask. Peeling działa metodą gommage – rolując się na powierzchni skóry, usuwa martwe komórki naskórka, poprawiając teksturę i koloryt cery. Do cenionej linii Skin Clinic Professional , znanej ze skoncentrowanych formuł i szybko zauważalnych efektów, dołączyło niedawno kilka wiosennych nowości. Jedną z nich jestbazujący na enzymach: papainie, bromelainie i ficynie. Kosmetyk wspiera proces złuszczania, pomagając skórze odzyskać gładkość i naturalny blask. Peeling działa metodą gommage – rolując się na powierzchni skóry, usuwa martwe komórki naskórka, poprawiając teksturę i koloryt cery.

Jeśli skóra bywa szorstka, pozbawiona blasku lub potrzebuje dodatkowej dawki nawilżenia, warto zwrócić uwagę na KWAS HIALURONOWY Płatki tonizująco-nawilżające. W opakowaniu znajduje się pęseta, która ułatwia higieniczną aplikację. Płatki można stosować jako etap tonizacji, ale także w formie maski na twarz. To dobry sposób na przywrócenie skórze komfortu po dniu spędzonym na plaży.

W wakacyjnej kosmetyczce nie powinno zabraknąć także PREBIOTYKI Kremu odbudowująco-regenerującego 6w1. Ten wielozadaniowy kosmetyk z prebiotykami, peptydem miedziowym i ektoiną może pełnić funkcję kremu nawilżającego, bazy pod makijaż, mleczka oczyszczającego, maski, kremu po opalaniu oraz kosmetyku kojącego po goleniu.

Sol D’Or – pielęgnacja i wysoka ochrona skóry przed UVA i UVB

To absolutny wakacyjny must have. Serię Sol D’Or tworzą wodoodporne kosmetyki, które łączą skuteczną pielęgnację skóry z wysoką ochroną przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Jeśli zależy ci na bezpieczeństwie podczas opalania albo na podkreśleniu i utrwaleniu opalenizny, warto sprawdzić, co oferuje ta linia.

Osobom, które lubią aktywnie spędzać czas przypadnie do gustu wygodna w aplikacji Nawilżająca emulsja do opalania SPF 50 w formacie roll-on z aloesem, prebiotykami i kwasem hialuronowym lub Nawilżająca mgiełka do opalania SPF 50. Oba produkty mają lekkie formuły Dry Touch, które szybko się wchłaniają i zapewniają matowe wykończenie. Mgiełkę można stosować również na makijaż.

W miejscach wymagających precyzyjnej aplikacji i łatwej reaplikacji świetnie sprawdzi się Nawilżający sztyft SPF 50. Jego żelowa formuła zawiera sok z brzoskwini, witaminę E oraz kwas hialuronowy, które nawilżają, wygładzają i wspierają kondycję skóry. Kompaktowe opakowanie bez problemu zmieści się w torebce, plecaku czy plażowej torbie.

Jeśli preferujesz bardziej olejową formułę, warto sięgnąć po Karotenowy olejek do opalania SPF 50. Produkt zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, a dzięki kompleksowi wzmacniającemu opaleniznę – olejowi karotenowemu, masłu kakaowemu i wyciągowi z orzecha włoskiego – wspiera efekt złocistej skóry. Wygodny atomizer ułatwia równomierną aplikację.

Wakacyjna pielęgnacja skóry z Bielenda

Produkty do pielęgnacji mniej lub bardziej wymagającej skóry, a zarazem dopasowane do twojego stylu życia i proste w stosowaniu na wakacyjnych wyjazdach czekają na ciebie. Więcej informacji o pielęgnacyjnych hitach marki Bielenda, które mogą przydać się podczas letnich przygód pod chmurką, znajdziesz na oficjalnej stronie marki . Udanych wyborów i pięknego wypoczynku!

Materiał powstał we współpracy z Bielenda