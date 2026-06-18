Wiosenno-letnia pielęgnacja. Kosmetyki, które warto zabrać ze sobą na wakacje

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Wiosna i lato mają ze sobą wiele wspólnego. Dni są dłuższe i cieplejsze, co sprzyja rekreacji na świeżym powietrzu. Co to oznacza dla twojej skóry? Przygotuj się na zmianę pielęgnacyjnych nawyków – postaw na kosmetyki nawilżające i kojące, w tym również te zapewniające większą ochronę przed słońcem. To właśnie one najlepiej sprawdzą się podczas nadchodzącego lata.
Planując wakacyjny urlop, dobrze jest także odpowiednio skompletować podróżną kosmetyczkę. Powinny znaleźć się w niej ultralekkie kremy nawilżające, kosmetyki z filtrami SPF, produkty do delikatnego oczyszczania cery oraz formuły, które przynoszą ukojenie po dniu spędzonym na słońcu. Wiele takich propozycji można znaleźć wśród wiosennych nowości marki Bielenda. To pielęgnacyjne hity, które z powodzeniem można zabrać ze sobą na tegoroczne wakacje.
Jeśli szukasz skutecznych kosmetyków, które sprawdzą się w pielęgnacji skóry – również tej problematycznej – warto przyjrzeć się wiosennym nowościom z serii: Acne Remedium, Skin Clinic Professional i Sol D’Or. Poniżej znajdziesz krótki przewodnik po propozycjach, które doskonale sprawdzą się w letniej pielęgnacji.
Acne Remedium – na ratunek skórze z problemami
Ta linia produktowa powinna zwrócić uwagę osób, których skóra ma tendencję do przetłuszczania się, niedoskonałości lub trądziku. Produkty Acne Remedium pomagają ograniczać nadmierne wydzielanie sebum, wspierają odblokowywanie i oczyszczanie porów, łagodzą zaczerwienienia oraz podrażnienia, a także pomagają rozjaśniać przebarwienia potrądzikowe. Warto po nie sięgnąć, gdy zależy nam jednocześnie na redukcji niedoskonałości, jak i przywróceniu równowagi skórze tłustej lub mieszanej.
Fot. Aleksandra Cedro / @aleksandracedro
Do codziennej pielęgnacji dobrze sprawdzi się Ultralekki krem nawilżająco-normalizujący z kwasem salicylowym, glutationem, prebiotykiem, niacynamidem, cynkiem PCA i Y-PGA. Jego lekka, szybko wchłaniająca się formuła długotrwale nawilża i koi skórę, a przy tym wspiera redukcję niedoskonałości.
Na plażę warto zabrać Lekki krem nawilżająco-ochronny SPF 50, który łączy wysoką ochronę przeciwsłoneczną z działaniem nawilżającym i kojącym. Jego skład zawiera m.in. cynk PCA, glutation, prebiotyk, hydrolat z aloesu, ektoinę i kwas hialuronowy.
Szybsze gojenie niedoskonałości wspomogą plasterki hydrokoloidowe na wypryski, zamknięte w praktycznym pudełku z lusterkiem. W składzie tych mikroopatrunków znajdują się: kwas azelainowy, kwas migdałowy, niacynamid i CICA. To produkt, który warto mieć pod ręką podczas wyjazdów, szczególnie wtedy, gdy skóra lubi reagować na zmiany klimatu, dietę czy podróżny stres.
Pielęgnację antytrądzikową Acne Remedium uzupełniają: punktowa pasta cynkowa na niedoskonałości, oczyszczająca pasta do mycia twarzy, seboregulujący koncentrat usuwający zaskórniki oraz wygładzające serum redukujące niedoskonałości, które wspiera regenerację skóry podczas snu.
Skin Clinic Professional – zaawansowana pielęgnacja skóry
Do cenionej linii Skin Clinic Professional, znanej ze skoncentrowanych formuł i szybko zauważalnych efektów, dołączyło niedawno kilka wiosennych nowości. Jedną z nich jest MULTIENZYMATYCZNY Peeling gommage złuszczająco-rozświetlający bazujący na enzymach: papainie, bromelainie i ficynie. Kosmetyk wspiera proces złuszczania, pomagając skórze odzyskać gładkość i naturalny blask. Peeling działa metodą gommage – rolując się na powierzchni skóry, usuwa martwe komórki naskórka, poprawiając teksturę i koloryt cery.
Jeśli skóra bywa szorstka, pozbawiona blasku lub potrzebuje dodatkowej dawki nawilżenia, warto zwrócić uwagę na KWAS HIALURONOWY Płatki tonizująco-nawilżające. W opakowaniu znajduje się pęseta, która ułatwia higieniczną aplikację. Płatki można stosować jako etap tonizacji, ale także w formie maski na twarz. To dobry sposób na przywrócenie skórze komfortu po dniu spędzonym na plaży.
W wakacyjnej kosmetyczce nie powinno zabraknąć także PREBIOTYKI Kremu odbudowująco-regenerującego 6w1. Ten wielozadaniowy kosmetyk z prebiotykami, peptydem miedziowym i ektoiną może pełnić funkcję kremu nawilżającego, bazy pod makijaż, mleczka oczyszczającego, maski, kremu po opalaniu oraz kosmetyku kojącego po goleniu.
Sol D’Or – pielęgnacja i wysoka ochrona skóry przed UVA i UVB
To absolutny wakacyjny must have. Serię Sol D’Or tworzą wodoodporne kosmetyki, które łączą skuteczną pielęgnację skóry z wysoką ochroną przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. Jeśli zależy ci na bezpieczeństwie podczas opalania albo na podkreśleniu i utrwaleniu opalenizny, warto sprawdzić, co oferuje ta linia.
Osobom, które lubią aktywnie spędzać czas przypadnie do gustu wygodna w aplikacji Nawilżająca emulsja do opalania SPF 50 w formacie roll-on z aloesem, prebiotykami i kwasem hialuronowym lub Nawilżająca mgiełka do opalania SPF 50. Oba produkty mają lekkie formuły Dry Touch, które szybko się wchłaniają i zapewniają matowe wykończenie. Mgiełkę można stosować również na makijaż.
W miejscach wymagających precyzyjnej aplikacji i łatwej reaplikacji świetnie sprawdzi się Nawilżający sztyft SPF 50. Jego żelowa formuła zawiera sok z brzoskwini, witaminę E oraz kwas hialuronowy, które nawilżają, wygładzają i wspierają kondycję skóry. Kompaktowe opakowanie bez problemu zmieści się w torebce, plecaku czy plażowej torbie.
Jeśli preferujesz bardziej olejową formułę, warto sięgnąć po Karotenowy olejek do opalania SPF 50. Produkt zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, a dzięki kompleksowi wzmacniającemu opaleniznę – olejowi karotenowemu, masłu kakaowemu i wyciągowi z orzecha włoskiego – wspiera efekt złocistej skóry. Wygodny atomizer ułatwia równomierną aplikację.
Wakacyjna pielęgnacja skóry z Bielenda
Produkty do pielęgnacji mniej lub bardziej wymagającej skóry, a zarazem dopasowane do twojego stylu życia i proste w stosowaniu na wakacyjnych wyjazdach czekają na ciebie. Więcej informacji o pielęgnacyjnych hitach marki Bielenda, które mogą przydać się podczas letnich przygód pod chmurką, znajdziesz na oficjalnej stronie marki. Udanych wyborów i pięknego wypoczynku!
Materiał powstał we współpracy z Bielenda