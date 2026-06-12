WYDARZENIA Konferencja NASK w Łodzi o EZD RP. System, który rewolucjonizuje administrację publiczną

Nowoczesna administracja państwowa musi być cyfrowa, bezpieczna i przyjazna obywatelom. Droga do cyfryzacji usług publicznych w Polsce wiedzie przez EZD RP, system do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Czerwcowa konferencja w Łodzi o EZD RP była okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli sektora publicznego, którzy już korzystają z systemu albo są w trakcie jego wdrażania.

9 czerwca 2026 w Centrum Nauki i Techniki w kompleksie EC1 Łódź odbyła się konferencja państwowego instytutu badawczego NASK. Wydarzenie, które zgromadziło ponad 600 przedstawicieli jednostek administracji rządowej, państwowej, samorządowej i innych podmiotów publicznych, miało na celu szeroką dyskusję wokół przyszłości polskiej administracji, która już dziś przechodzi ogromną transformację.

Przewodnim wątkiem prezentacji i rozmów był EZD RP . System do elektronicznego procedowania dokumentów, który opracował NASK na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, umożliwia państwowym jednostkom administracyjnym na szczeblu krajowym i samorządowym przejście na cyfrową obsługę spraw. To właśnie w nim jego twórcy i wdrażający go decydenci widzą klucz do rewolucji w obszarze administracji.

Jak działa EZD RP, który jest elementem Strategii Cyfryzacji Państwa? System umożliwia pełną obsługę dokumentacji w formie elektronicznej na każdym etapie sprawy. Dane przechowywane są w chmurze, a ich bezpieczeństwo zapewnia Centralny Ośrodek Informatyki. Dzięki EZD RP znika konieczność ręcznego wypełniania dokumentów, przeszukiwania archiwów, czy – dla obywateli – jeżdżenia z wnioskami od urzędu do urzędu. Wyróżnia go również transparentność, a także ścisła integracja z innymi platformami publicznymi takimi jak ePUAP, e-Doręczenia czy Krajowy System e-Faktur.

– EZD RP to jest jeden z najbardziej uniwersalnych i najbardziej powszechnie wykorzystywanych systemów w administracji w Polsce. Konkurujemy w zasadzie chyba tylko z Wordem i Microsoft Officem. Będziemy pilnować, aby to oprogramowanie było zawsze zgodne i zintegrowane z nowymi rozwiązaniami i przepisami prawnymi, które się pojawiają – komentował Radosław Nielek, dyrektor NASK.

Łódzka konferencja była dobrą okazją, by przypomnieć, że EZD RP to w pełni funkcjonalna platforma, z której korzysta ponad ćwierć miliona użytkowników w 3,5 tysiącu jednostek administracyjnych, a ponad drugie tyle wyraziło chęć wdrożenia tego systemu. NASK nie tylko udostępnia bezpłatnie infrastrukturę EZD RP w postaci chmury SaaS, ale także na bieżąco aktualizuje system i wspiera podmioty, które go wdrażają. Tym wsparciem są choćby szkolenia pracowników każdej jednostki, która zdecydowała się korzystać z EZD RP. Eksperci NASK są także dostępni, gdy pracownicy potrzebują ich pomocy przy obsłudze systemu.

Od grudniowej konferencji nastąpił wyraźny przełom. Wtedy mówiliśmy o 686 jednostkach korzystających z EZD RP. Dziś mamy 2540 jednostek, które potwierdziły wdrożenie. To ponad trzykrotny wzrost w kilka miesięcy i formalne osiągnięcie wskaźnika KPO, który wynosił 2000 wdrożeń. Te liczby pokazują, że cyfryzacja w Polsce postępuje szybko i śmiało możemy mówić już o rewolucji w administracji. EZD RP przestał być projektem wdrożeniowym, a stał się realnym mechanizmem transformacji administracji publicznej. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

W kolejce do pełnego wdrożenia systemu EZD RP czeka 700 podmiotów publicznych. Tempo implementowania tego rozwiązania w jednostkach realizujących zadania publiczne jest więc ekspresowe. Podczas konferencji w Łodzi zwracano uwagę, że cyfrowa rewolucja zakończy się sukcesem tylko wtedy, jeśli dobrze zaprojektowanemu systemowi będzie towarzyszyła kompetentna kadra.

Dlatego specjaliści NASK we współpracy z ekspertami z Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki tak duży nacisk kładą na wzmacnianie kompetencji użytkowników EZD RP . Pracownicy jednostek administracyjnych otrzymują dostęp do usługi chmurowej SaaS EZD RP. Są szkoleni z obsługi nowoczesnego systemu i mogą liczyć na stałe wsparcie podczas wdrażania tego rozwiązania.

Co więcej, twórcy EZD RP wsłuchują się w sugestie użytkowników dotyczące zmian w otwartym na elastyczność systemie. Nauce sprzyja dodatkowo model kaskadowy. Zakłada on, że szkolą się najpierw większe jednostki np. urzędy marszałkowskie czy miejskie, które potem stają się podmiotami pomagającymi we wdrażaniu systemu w mniejszych instytucjach, takich jak szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej.

Niemałe znaczenia dla skuteczności całej strategii wdrażania EZD RP w obszar administracji publicznej w Polsce ma zobowiązanie NASK o udostępnieniu platformy państwowym placówkom w modelu nieodpłatnym. Za dostęp do infrastruktury chmurowej, szkolenia dla pracowników i usługi z zakresu supportu na każdym etapie opłacane z budżetu państwa podmioty wdrażające system nie ponoszą żadnych opłat.

– Zawsze będę podkreślać, że system informatyczny to jedno. Ale drugie, ważniejsze nawet niż sam system, to ludzie i ich kompetencje. To człowiek tworzy EZD RP i na końcu to człowiek z niego korzysta – podkreślał Radosław Nielek na konferencji poświęconej systemowi, który ma być fundamentem cyfryzacji Polski. EZD RP , finansowany z funduszy KPO, wejdzie do powszechnego użytku od 1 stycznia 2028 r.

Materiał powstał we współpracy z NASK