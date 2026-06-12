Awaria Facebooka i Instagrama Fot. Shutterstock.com

Awaria Facebooka i Instagrama uderzyła w użytkowników, którzy w ciągu ostatniej godziny zgłaszają masowe problemy z ich funkcjonowaniem. Internauci nie kryją ogromnej irytacji z powodu nagłego odcięcia od ulubionych mediów społecznościowych.

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W piątek, 12 czerwca w godzinach popołudniowych w sieci zapanował spory chaos. Około godziny 15:00 zaczęły napływać informacje od setek użytkowników o tym, że całkowicie nie działa m.in. Facebook, Messenger, Instagram oraz WhatsApp czyli w głównej mierze serwisy należące do koncernu Meta. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, co dokładnie odpowiada za te usterki, jaka jest rzeczywista skala awarii, ani do kiedy potrwają utrudnienia w korzystaniu z tych aplikacji. Przed godziną 17:00 zaczęło pojawiać się jednak już coraz więcej zgłoszeń od internautów o ponownym odzyskaniu dostępu do serwisów.

Ogromna awaria serwisów społecznościowych

Sytuacja rozwija się dynamicznie, a liczba oficjalnych zgłoszeń awarii w popularnym serwisie Downdetector.pl nieustannie rośnie z każdą kolejną minutą.

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W przypadku Facebooka sytuacja eskalowała w zaledwie kilkanaście minut. O godzinie 15:20 w serwisie Downdetector widniały zaledwie 2 usterki, jednak już kwadrans później, o 15:35, zanotowano tam ponad 13 tysięcy zgłoszeń. Internauci najczęściej borykają się z problemami dotyczącymi logowania do serwisu – ten błąd wskazuje 51 proc. użytkowników. Ponadto 27 proc. zgłoszeń obejmuje nieprawidłowe działanie samej aplikacji, a 13 proc. dotyczy trudności z uzyskaniem połączenia z serwerem. Użytkownikom ma wyświetlać się jedynie logo serwisu wraz z dopiskiem "coś poszło nie tak".

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Podobna sytuacja dotyczy samego Messengera, z którego automatycznie wylogowano internautów, a po ponownym wejściu w aplikację i próbie zalogowania pojawia się komunikat o błędzie. Do godziny 16 zgłoszono już 17 tysięcy takich problemów z Messengerem.

Jaki jest zasięg awarii i do kiedy potrwa?

Z doniesień zagranicznych mediów oraz samych internautów wynika, że obecna awaria nie dotyczy tylko Polski, ale ma zasięg globalny. Mimo ogromnej skali problemu i rosnącej liczby zgłoszeń, firma Meta nie podała jeszcze oficjalnego powodu usterki. Na ten moment nie wiadomo więc, co dokładnie odpowiada za nagły paraliż serwisów.

Co ciekawe, nieco wcześniej w sieci pojawiły się informacje o usterkach w systemach Cloudflare – giganta, który odpowiada między innymi za obsługę serwerów DNS czy płynne dostarczanie treści w internecie. Trzeba jednak zaznaczyć, że te dwie awarie najprawdopodobniej nie mają ze sobą nic wspólnego. Koncern Meta nie korzysta z usług tego zewnętrznego dostawcy, ponieważ opiera się wyłącznie na swojej własnej, niezależnej infrastrukturze.

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