TECH Przyszłość pracy dzieje się teraz. Poznaj rozwiązania jutra zmieniające codzienność

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Szukasz laptopa do nauki, do pracy w kawiarni albo domowym zaciszu, a może akcesoriów dających przewagę w grach? Odpowiadanie na potrzeby wszystkich użytkowników stanowi prawdziwe wyzwanie rynku. Od ultrasmukłych laptopów z inteligentnymi funkcjami po potężne maszyny gamingowe. HP Inc Polska udowadnia, że zaawansowana technologia może być niezwykle stylowa.

W sierpniu 2026 roku nowoczesny styl życia definiuje elastyczność. Dynamiczna rzeczywistość sprawia, że praca hybrydowa na stałe wpisała się w codzienne nawyki Polaków. Od sprzętu, którego używamy, oczekujemy płynnego przechodzenia od wymagających projektów do wieczornego odpoczynku.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi HP Inc Polska – globalny innowator, który udowadnia, że przyszłość pracy opiera się na pełnej mobilności oraz demokratyzacji sztucznej inteligencji. Jeśli nie wiesz, gdzie zacząć, marka ma dla Ciebie zestaw kompleksowych rozwiązań, pozwalających każdemu bezpiecznie wejść w świat nowych technologii.

Twoje biuro tam, gdzie Ty

Współczesny styl życia to przede wszystkim sztuka płynnego przechodzenia między rolami i taka będzie przyszłość pracy, zdalnej bądź hybrydowej. W tym dynamicznym świecie nasze wymagania wobec technologii uległy całkowitej zmianie.

Szukasz profesjonalnego narzędzia, które dostosuje się do Twojego rytmu dnia? Najnowsza seria OmniBook to idealne połączenie elegancji, lekkości i innowacji wspieranej przez responsywne AI.

Weźmy pod lupę HP OmniBook X Flip NG AI PC 14 : To niezwykle mobilny laptop 2 w 1 z zawiasem 360°, który błyskawicznie dostosowuje się do Twojego aktualnego trybu pracy w dowolnym miejscu. Posiada zaawansowany procesor Intel® Next Gen AI, wszechstronny zestaw portów oraz głośniki wysokiej jakości, gwarantujące doskonałe wrażenia audio podczas wideokonferencji i relaksu.

Ten smukły i lekki komputer AI z bezramkowym wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości umożliwia twórczą pracę i zabawę pod dowolnym kątem w wielu trybach (tradycyjnym, namiotu, tabletu lub odwróconym). Całodniowa bateria z funkcją szybkiego ładowania sprawi, że użytkownik skupi się na wykonywaniu zadań bez technicznych zmartwień.

Dla rodzin uniwersalną propozycją będzie będzie HP OmniBook 5 Next Gen AI 14 . Zachwyci również studentów i dynamicznych profesjonalistów responsywną wydajnością AI oraz realistycznym, nasyconym obrazem na ekranie OLED, zamkniętym w niezwykle smukłej i eleganckiej aluminiowej obudowie.

Z kolei HP OmniBook 3 16 oferuje wytrzymałą, solidną konstrukcję z dużym, 16-calowym ekranem (z opcjonalną matrycą OLED 2K5). Wbudowane funkcje AI gwarantują płynną pracę, a bogata paleta portów znacząco ułatwia wielozadaniowość i utrzymywanie kontaktu ze światem.

Rodzinne laptopy z serii OmniBook przynoszą swoim użytkownikom komfort w codziennej podróży po cyfrowym świecie, czy to w trakcie przeglądania internetu, czy strumieniowania, pozostając przy tym zawsze wierne zasadzie "bezproblemowej mobilności". Funkcje rozmów wideo z obsługą sztucznej inteligencji i liczne porty pomagają pozostać w kontakcie i zrobić więcej w każdym miejscu przez cały dzień.

Relaks w wersji premium

Pracujemy z kawiarni, podróżujemy jako cyfrowi nomadzi, studiujemy online, a wieczorami szukamy ucieczki w świecie wymagających gier wideo. Marka HP z powodzeniem zaciera granice między elegancją niezbędną w biznesie a potężną mocą potrzebną do cyfrowej zabawy, dbając przy tym o maksymalne bezpieczeństwo naszych danych.

By nas zrelaksować, do gry wkraczają wyspecjalizowane, spersonalizowane ekosystemy HyperX oraz OMEN, gdzie najwyższa jakość wykonania łączy się z bezkompromisowymi rozwiązaniami technologicznymi.

Laptopy gamingowe HyperX OMEN 15 HyperX OMEN 16 to prawdziwe bestie dla wymagających graczy, o całkowitej mocy platformy do 170 W, napędzane kartami NVIDIA® GeForce RTX™ serii 50 oraz procesorami Intel® Core™ lub AMD Ryzen™. Wyposażono je w tryb OMEN Unleashed do ręcznego podkręcania parametrów oraz system optymalizacji OMEN AI, który jednym kliknięciem pozwala zmaksymalizować liczbę klatek na sekundę (FPS) w najnowszych grach AAA.

Za lepszy przepływ ciepła i cichą pracę sprzętu odpowiada technologia czyszczenia wentylatorów OMEN Tempest Cooling, która pozwala zachować skupienie podczas grania. Gracze dostają do ręki laptopy z tych nie tylko najchłodniejszych, ale także najsmuklejszych na rynku. Obrazu całości dopełnia Omen Gaming Hub, topowe oprogramowanie do kontrolowania wydajności w grach i płynących z rozgrywki wrażeń.

Wyposażenie premium

Dobra rozrywka to nie tylko silny sprzęt do gry, ale i odpowiednie akcesoria. Najlepiej jeszcze takie, które za dnia nie będą zbierać kurzu, a zapewnią nam dodatkowy komfort przy innych obowiązkach.

Do kompletu szczególnie nadaje się zestaw słuchawkowy Cloud Stinger 3 . Nauszniki z miękkiej skóry syntetycznej i pianki z pamięcią kształtu zapewniają wygodę w noszeniu, a przetworniki 50 mm pozwalają w pełni zanurzyć się w grze. Regulowany pałąk i obracane nauszniki dbają o idealne dopasowanie.

Jeśli chodzi o sterowanie, wbudowane przyciski pozwalają regulować głośność bez wychodzenia z gry. Zestaw słuchawkowy Cloud Stinger 3 został stworzony z myślą o trwałości – metalowe suwaki wzmacniają konstrukcję, dzięki czemu można korzystać z niego przez długie lata.

Grającym na PC, lub chcącym pisać stylowo, przyda się klawiatura Origins 2 PRO 65 z magnetycznymi przełącznikami liniowymi, które redukują tarcie przy przyciskaniu klawiszy, zwiększając szybkość pisania. Została zaprojektowana z myślą o personalizacji z pomocą łatwej wymiany przełączników Hot-Swap, dzięki którym użytkownik dostosuje ją do swoich wymagań bez wysiłku i w każdej chwili. Origins 2 można w pełni personalizować za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

Klawiatura umożliwia proste przypisywanie funkcji klawiszom, nagrywanie makr oraz personalizację podświetlenia RGB. Pozwala też na zapisanie do 3 profili, by łatwo się przełączać w zależności od potrzeb. Zajmuje mniej miejsca na biurku i nasze stukanie nie będzie doprowadzać domowników do szału dzięki silikonowym elementom tłumiącym (O-ring) oraz płytce z poliwęglanu, redukującym pogłos i wibracje. Gwarantuje czysty, wyrafinowany dźwięk klawiszy oraz niezrównaną wygodę podczas pisania lub długiej sesji gamingowej.

Dla indywidualnego użytkownika i dla profesjonalisty

Marka HP Inc. Polska płynnie zaciera granice między sprzętem do wydajnej pracy, a maszynami do rozrywki, odpowiadając na potrzeby wszystkich użytkowników. Te technologiczne nowości są dostępne na wyciągnięcie ręki poprzez dystrybucję internetową (e-commerce) w oficjalnych kanałach partnerskich oraz u dystrybutorów HP w Polsce, gotowe w każdej chwili wzbogacić twoje życie o nowy poziom technologicznego komfortu.

Wszystkie urządzenia są łatwo dostępne w dystrybucji internetowej (e-commerce) przez oficjalne kanały partnerskie oraz dystrybutorów HP w Polsce.

Materiał powstał we współpracy z HP