TECH Nowa seria Samsung Galaxy Z. Smartfony, które zwijając biuro, rozwijają możliwości

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Tak jak zmienia się nasz styl życia, tak zmieniają się smartfony chowane w naszych kieszeniach. Rzecz w tym, że nie tylko ich parametry stają się coraz lepsze, a funkcje bardziej inteligentne. Również ich kształt ulega metamorfozie, aby były lżejsze, smuklejsze i elastyczniejsze w codziennej, często wielozadaniowej obsłudze. Takim lifestylowym podejściem wykazują się trzy nowe urządzenia z rodziny Samsung Galaxy Z.

Samsung jest tą marką, której spory wycinek najnowszej historii pozwala prześledzić rozwój składanych smartfonów. Pochodzący z Korei Południowej producent po raz pierwszy wprowadził taki model w 2019 roku pod nazwą Fold. Przez kolejne 7 lat eksperymentował z tą formą funkcjonalności i mobilności. Dziś, zebrane doświadczenie czyni z niego kogoś, kto wyznacza standardy w tej właśnie kategorii urządzeń.

Tegoroczna generacja składanych smartfonów Samsung ma jedno zadanie – zredefiniować nasz codzienny multitasking i mobilność, stając się pełnoprawną alternatywą dla tradycyjnych urządzeń. Trzy telefony o różnych kształtach dopasowują się do naszego zmieniającego się trybu życia. Choć mają swoje grupy odbiorców, to odpowiadają na wspólną potrzebę, jaką jest wygodne przełączanie się między pracą a rozrywką.

nowych proporcji ekranu. W złożonej postaci to 10:16, wymiary pomocne dla nagrywających rolki. Rozłożony wyświetlacz zmienia format na 4:3, idealny do oglądania filmów i seriali czy czytania e-booków. W każdej formie przycinanie treści zostaje ograniczone. Z pewnością wielu fanów i fanek zyska Galaxy Z Fold8 , model, który wprowadza zupełnie nowy kształt w rodzinie składanych smartfonów, również za sprawą. W złożonej postaci to 10:16, wymiary pomocne dla nagrywających rolki. Rozłożony wyświetlacz zmienia format na 4:3, idealny do oglądania filmów i seriali czy czytania e-booków. W każdej formie przycinanie treści zostaje ograniczone.

Z telefonem o tak innowacyjnej konstrukcji możecie wygodnie scrollować social media w złożonej konfiguracji, kiedy np. jesteście w drodze i jedziecie autobusem do pracy. Po powrocie do domu, z myślą o całkowitym relaksie dla umysłu, możecie zrobić użytek z szerokiego formatu ekranu i po jego rozłożeniu w pełni zanurzyć się w ulubionych streamingach. O korzyściach z Galaxy Z Fold8 w trakcie podróży nie trzeba chyba mówić.

Inną nowością, jaką wprowadza telefon, jest My FanCam, funkcja Galerii wykorzystująca Galaxy AI. Dzięki niej można nagrać ujęcie grupowe, a następnie wybrać jedną osobę i automatycznie "wykadrować" wokół niej cały film, dopasowując proporcje do social mediów. Inspiracją były tu "fancamy", popularne w kulturze K-pop krótkie filmiki prezentujące jedną postać np. wokalistę w oprawie muzycznej. Galaxy Fold8 pozwala stworzyć taki materiał jednym dotknięciem, bez ręcznego przycinania i edycji.

Smartfon, który raz przypomina rozmiarem paszport albo niewielki notes mieszczący się w kieszeni, a innym razem minitablet idealny do rozrywki, sprawdzi się znakomicie w odkrywaniu nowych miejsc czy wędrowaniu po restauracjach, a zarazem oglądaniu filmowych hitów czy śledzeniu top trendów. Jeśli realizujecie się zawodowo w kreatywnej branży i jesteście ciągle w ruchu, to z tym telefonem nic was nie ominie!

najbardziej zaawansowany model w historii serii dysponuje najjaśniejszym wyświetlaczem, który można sobie podzielić, żeby wygodnie korzystać z kilku aplikacji jednocześnie. Na jednym przeglądacie projekt, na drugim konsultujecie go z gronem współpracowników. Jeśli zaś pracujecie w zawodzie, który wymaga precyzji i dogłębnej analizy dużych ilości informacji naraz, to zdecydowanie pokochacie Galaxy Z Fold8 Ultra . Tenw historii serii dysponuje najjaśniejszym wyświetlaczem, który można sobie podzielić, żeby wygodnie korzystać z kilku aplikacji jednocześnie. Na jednym przeglądacie projekt, na drugim konsultujecie go z gronem współpracowników.

Nie samą pracę człowiek jednak żyje, dlatego ten ultrawydajny telefon dla wymagających profesjonalistów, ze sztuczną inteligencją wspierającą wielozadaniowość, pomoże wam również w planowaniu urlopu z wyprzedzeniem. W jednym okienku możecie np. wyszukiwać oferty noclegów w przeglądarce, a w drugim omawiać szczegóły wyjazdu z najbliższymi czy znajomymi w komunikatorze internetowym.

Na miejscu Galaxy Z Fold8 Ultra też pokaże, na co go stać. Pisanie wiadomości, sprawdzanie mapy czy wyszukiwanie atrakcji to jedno, ale przecież wraz z nim będziecie mieli pod ręką najlepszy zestaw aparatów w całej rodzinie Galaxy Z! Obiektyw 200 MP + 50 MP uwieczni najpiękniejsze wakacyjne chwile, a smuklejsza od poprzednika konstrukcja telefonu ułatwi fotografowanie w najbardziej ekscytujących sytuacjach.

kompaktowy model, najsmuklejszy i najlżejszy z tej serii, swoim "lusterkowym" wyglądem ekspresyjnie wyraża, dla kogo został stworzony. Jego design wydaje się mówić użytkownikowi: "dostrzegam twój wyrazisty styl i chcę być przedłużeniem twojej osobowości". Smartfonem, który spośród nowych składanych smartfonów Samsung jako trzeci trafia w tym roku na półki sklepowe, jest Galaxy Z Flip8 . Ten, najsmuklejszy i najlżejszy z tej serii, swoim "lusterkowym" wyglądem ekspresyjnie wyraża, dla kogo został stworzony. Jego design wydaje się mówić użytkownikowi: "dostrzegam twój wyrazisty styl i chcę być przedłużeniem twojej osobowości".

Pracujecie w miejscu wymagającym kontaktu z ludźmi, tam, gdzie liczą się szybkie interakcje? A jednocześnie cenicie sobie niezależność i niekiedy potrzebujecie okazji do "wyłączenia się" od świata? Galaxy Z Flip8 przychodzi z pomocą, dając wam do ręki zewnętrzny ekran FlexWindow, który umożliwia pożądaną personalizację. Jest jak druga skóra telefonu, którą widzicie, zanim jeszcze go otworzycie.

Poza składanym wyświetlaczem, który daje szybki i wygodny dostęp do aplikacji, informacji podpowiedzi, a także wykorzystywanych w codziennym życiu funkcji AI, telefon ma też inne "elastyczne" oblicze. Ujrzycie je, zgłębiając jego możliwości fotograficzne. Dzięki funkcji FlexCam zdjęcia możecie robić z dowolnego kąta, bez trzymania aparatu w rękach. Grupowe selfie na wyjeździe bez proszenia obcej osoby o pomoc? Żaden kłopot.

Lifestylowym designem ultralekkiego Flipa czy innowacyjną konstrukcją nowego Folda, marka Samsung robi coś więcej niż tylko rewolucję w pracy na wielu aplikacjach przy niemal całkowitej eliminacji bruzdy na ekranie składanego smartfona. Przede wszystkim pokazuje, że to telefony muszą podążać za naszymi codziennymi potrzebami, zwłaszcza w świecie, gdzie coraz więcej rzeczy robimy w biegu.

Przesuwając te granice inżynierii mobilnej, Samsung okrasza swoje najnowsze w designie rozwiązania potęgą sztucznej inteligencji Galaxy AI typu "agentic", czyli dopasowanej do formy urządzenia. Efekt? Wybór smartfona skrojonego pod własne gusta i oczekiwania przestaje być iluzoryczny, a staje się naprawdę realny.

Materiał powstał we współpracy z Samsung