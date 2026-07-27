Nowego mostu w Warszawie nie będzie. ZDM unieważnił przetarg, ale to... dobrze

Adam Nowiński

O d wielu miesięcy trąbiłem, że przebudowa Mostu Cieślewskich w Warszawie bez przygotowania jakiejkolwiek sensownej alternatywy to armagedon drogowy dla tej części miasta. No to teraz Zarząd Dróg Miejskich najwyraźniej doszedł do dokładnie tych samych wniosków. Przetarg właśnie wylądował w koszu, a oficjalne uzasadnienie brzmi kropka w kropkę tak, jak obawy samych mieszkańców.







