Moda i uroda Wyglądaj Better Than Perfect. Ciesz się świeżym i trwałym makijażem dzięki produktom od Eveline Cosmetics

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Poranny make-up potrafi wyglądać perfekcyjnie. Ale kilka godzin w pracy, szybki lunch, spacer po mieście, zmiana temperatury, wieczorne spotkanie ze znajomymi i… nagle okazuje się, że podkład wymaga poprawki, tusz zaczyna się osypywać, a cały makijaż wygląda zupełnie inaczej niż rano. Dlatego coraz bardziej liczy się nie tylko to, jak produkt wygląda tuż po nałożeniu, ale też jak radzi sobie kilka, kilkanaście godzin później. Chcemy trwałości, a jednocześnie świeżości i naturalności.

Właśnie na takie oczekiwania odpowiadają nowości z serii Better Than Perfect od Eveline Cosmetics. Makijaż ma być trwały, ale bez grubej warstwy kosmetyków i efektu maski. Ma wyglądać świeżo i naturalnie, a przy tym być lekki i komfortowy przez cały dzień.

Podkład, który pielęgnuje

Jednym z najważniejszych elementów make-upu jest oczywiście podkład. Better Than Perfect Stay In Place łączy matowe wykończenie z możliwością budowania krycia – od średniego do pełnego. Formuła została wzbogacona o PDRN, niacynamid, CICA, kwas hialuronowy i ekstrakt z figi, czyli składniki kojarzone przede wszystkim z pielęgnacją. To kolejny przykład tego, jak granica między makijażem, a skincare coraz bardziej się zaciera.

W sierpniowym teście Klubu Recenzentki Wizaż.pl nowy podkład Eveline Cosmetics sprawdziło 100 kobiet. Wszystkie potwierdziły komfort noszenia bez efektu maski, naturalnie matowe wykończenie oraz trwałość przez wiele godzin. 99 proc. testujących zwróciło również uwagę na możliwość stopniowania krycia i odporność na ścieranie, rozmazywanie oraz dotyk.

To zresztą dobrze pokazuje, jak zmieniły się nasze oczekiwania wobec podkładu. Chcemy, żeby zakrywał to, co chcemy zakryć, ale jednocześnie zachował naturalny wygląd skóry. Nie chcemy kamiennej maski na twarzy, ale makijaż ma wyglądać dobrze – nie tylko przed wyjściem z domu, lecz także w ciągu dnia. Jeśli jednak nie jesteśmy fankami zastygających produktów, w serii Better Than Perfect znajdziemy też stylizacyjny klasyk marki: nawilżająco-kryjący podkład. Wybór zależy więc od tego, jakiego efektu akurat szukamy.

Mniej poprawek, więcej spokoju

W utrzymaniu efektu trwałości i świeżości pomaga Better Than Perfect Stay In Place Makeup Fixer – ultralekka mgiełka, która scala poszczególne warstwy makijażu i przedłuża jego trwałość. Nie zostawia lepkiej warstwy, nie narusza struktury kosmetyku i nie zmienia jego koloru, a jednocześnie zwiększa jego odporność na pot i wilgoć.

Zamiast nieustannie poprawiać makijaż, coraz częściej próbujemy sprawić, żeby po prostu lepiej trzymał się skóry. Mgiełka Eveline Cosmetics wpisuje się w to podejście. Nie chodzi przecież o to, żeby przez cały dzień zerkać w lusterko. Im mniej poprawek, tym wygodniej i tym więcej czasu zostaje na resztę dnia.

Test Wizażanek potwierdził ten efekt – 100 proc. z nich uznało, że mgiełka przedłuża trwałość użytych produktów i nie zmienia jego wykończenia, a 99 proc. doceniło większą odporność na pot i wilgoć.

Również makijaż oczu może być zarówno trwały, jak i lekki. Better Tubing Lengthening Mascara 30H wykorzystuje technologię tubing, która tworzy wokół rzęs elastyczną warstwę, optycznie je wydłużając, podkręcając i rozdzielając. Dzięki temu rzęsy są wyraźnie podkreślone, ale bez grudek. Maskara jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i brązowej, a przy demakijażu nie trzeba intensywnie pocierać oczu: tusz można łatwo usunąć ciepłą wodą.

To jeden z tych kosmetyków, które dobrze wpisują się w zasadę „maksimum efektu, minimum wysiłku”. W sierpniowym teście 100 proc. Wizażanek potwierdziło trwałość maskary przez wiele godzin, 99 proc. zwróciło uwagę na brak osypywania i odporność na wilgoć, a 97 proc. uznało, że łatwo zmywa się ją samą wodą.

Dopełnieniem koloryzacji oka może być Better Than Perfect Click Up Eye Pencil – wodoodporna kredka o miękkiej, żelowej formule. Można nią narysować precyzyjną kreskę, ale równie łatwo rozetrzeć ją i stworzyć smoky eyes. Mechanizm "klik" sprawia, że nie trzeba martwić się o temperówkę.

Naturalność przede wszystkim

Trwałość to jedno, ale chcemy też, żeby makijaż wyglądał naturalnie, a kolejne warstwy nie powinny odbierać skórze świeżości. Better Than Perfect dobrze wpisuje się w takie podejście: make-up może być trwały, lekki i naturalny jednocześnie.

Better Than Perfect to nie tylko opisane wyżej nowości, ale także cała seria produktów, z których można stworzyć kompletny look. Są tu baza, dwa rodzaje podkładu, wodoodporny korektor, puder pod oczy, aksamitny róż i profesjonalna gąbeczka do makijażu. Fanki make-up no make-up mogą więc skompletować zestaw na co dzień i dobrać poszczególne produkty do tego, jakiego efektu szukają.

Better Than Perfect. A jak te kosmetyki sprawdzają się w praktyce? W badaniu Klubu Recenzentki Wizaż.pl 100 proc. uczestniczek zadeklarowało, że ponownie sięgnie po testowane produkty, a 99 proc. uznało, że rozszerzona linia Eveline Cosmetics sprawdza się zarówno na co dzień, jak i przy wyjątkowych okazjach. Bo najlepszy makijaż to ten, w którym nadal jesteś sobą, czyli

Materiał powstał we współpracy z Eveline Cosmetics