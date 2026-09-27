Gibała pierwszy, ale jeszcze nie może otwierać szampana. Kraków czeka II tura

Katarzyna Zuchowicz

O czy całej Polski są 27 września zwrócone na Kraków. To najważniesze wybory w 2026 roku, a bój o prezydenturę w 800-tysięcznym mieście rozpala ogólnopolską politykę już od wiosny. Dziś już wiadomo – będzie II tura. Jak wynika z sondażu exit poll Ipsos, Łukasz Gibała zdobył 36,6 proc. głosów. Monika Piątkowska – 24,4 proc. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z PiS – 19,6 proc. O urząd ubiegało się siedmioro kandydatów.







