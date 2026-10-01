Cyrk z Trybunałem Konstytucyjnym. A zwykły Polak patrzy z obrzydzeniem, albo się pogubił

Katarzyna Zuchowicz

S prawa Trybunału Konstytucyjnego spędza sen z powiek politykom. Nad sytuacją patową i uzdrowieniem TK głowią się prawnicy i inni eksperci. Mamy różne intepretacje i pomysły. Do tego wariant siłowy dzieli Polaków i nasila emocje, a fanatyczni obrońcy TK już od połowy września koczują pod gmachem w Warszawie. Kryzys się przeciąga i końca nie widać. I nie tylko zwykły Kowalski zaczyna się już w tym gubić.







