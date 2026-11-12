Zegarek, telefon, a nawet lodówka w tych czasach łatwo obalą każde alibi. Fot. naTemat.pl

Można skłamać policjantowi, można próbować oszukać świadków, ale co, jeśli przeciwko nam przemówi... własny zegarek, telefon albo odkurzacz? – Gdyby chodziło o poważne przestępstwo, rozważyłbym demontaż drzwiczek inteligentnej lodówki – mówi naTemat Michał Podbielski, były policjant, dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa PTEiBS i biegły z zakresu informatyki śledczej. Dziś w jego pracy coraz częściej przemawiają urządzenia, które towarzyszą nam na każdym kroku.

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Aleksandra Tchórzewska: Gdyby pan dostał do ręki mój telefon i miał przeanalizować zapisane w nim dane, to jak wiele dowiedziałby się pan o moim życiu?

nadkom. w st. spocz. Michał Podbielski: Niemal wszystkiego. Jeśli chodzi o smartfony, czuję się wręcz specjalistą od tożsamości, bo ten temat od lat najbardziej mnie pasjonuje. Dziś telefon to fundament naszego życia – i to nie tylko cyfrowego. To w nim nosimy sekrety, emocje, całą prywatność, za jego pomocą uwierzytelniamy się w bankach. Danych, które biegły może z niego wyciągnąć, jest mnóstwo: od lokalizacji, przez historię wyszukiwania, po skasowane zdjęcia i prywatne konwersacje. Po takiej analizie wiedziałbym o pani niemal tyle samo, co pani o sobie.

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Co jeszcze zostawia w telefonie ślad?

Kopalnią wiedzy są dla mnie chociażby metadane. Ze zwykłego zdjęcia potrafię wyciągnąć datę utworzenia, geolokalizację, a nawet ustalić konkretny model telefonu i ogniskową obiektywu, co bywa dla mnie kluczowe przy typowaniu sprzętu i późniejszych zatrzymaniach.

Do tego dochodzą maile i odtworzenie pełnej osi czasu aktywności urządzenia – jestem w stanie sprawdzić, od momentu uruchomienia, kiedy dokładnie ktoś odblokowywał telefon i jak długo z niego korzystał.

Na podstawie samej historii przeglądania i danych behawioralnych możemy stworzyć profil konkretnej osoby: dowiedzieć się, czym się interesuje i jakie ma nawyki. Czasem drobne szczegóły są charakterystyczne dla konkretnego użytkownika. Z kolei w sprawach oszustw z wykorzystaniem zdalnego pulpitu, bezcenne są logi i identyfikatory z aplikacji typu AnyDesk.

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Tych danych jest bez liku. Analizujemy je zawsze pod kątem konkretnych postępowań – od spraw czysto kryminalnych po rozwodowe.

A jeśli przestępca jest sprytny i wszystko z telefonu pousuwa? Da się te ślady odtworzyć, czy można je zatrzeć na zawsze?

To zależy. Współczesne telefony korzystają z technologii, która sprawia, że po tzw. hard resecie, czyli przywróceniu urządzenia do ustawień fabrycznych, odzyskanie danych może być niemożliwe. Inaczej wygląda sytuacja, gdy usuwamy pojedyncze pliki, na przykład zdjęcia czy SMS-y. W takich przypadkach część danych – szacunkowo nawet 60–70 proc. – może udać się odzyskać.

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Dużo zależy od tego, jak długo telefon był później używany. Usunięte dane mogą bowiem zostać nadpisane. Jeśli zrobię kilka zdjęć, skasuję je, a potem zacznę robić kolejne, nowe pliki mogą zająć miejsce tych poprzednich. Wtedy odzyskanie pierwotnych danych staje się coraz trudniejsze. Są jednak sposoby, żeby odtworzyć choćby miniatury zdjęć.

Nawet jeśli usuniemy fotografię, jej pomniejszona wersja może nadal znajdować się w pamięci telefonu. Dla śledczych to czasem bardzo cenny ślad. nadkom. w st. spocz. Michał Podbielski dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa PTEiBS, ekspert i biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej

Sam zresztą kiedyś miałem komis z używanymi telefonami. Miałem wtedy okazję poznać te urządzenia od innej strony i zdobyć trochę praktycznego doświadczenia. Zawsze przypominałem klientom, żeby przed oddaniem telefonu do sprzedaży zadbali o usunięcie swoich danych. To zresztą dobra zasada dla każdego: nie wystarczy skasować zdjęć czy wiadomości. Trzeba też wylogować się ze wszystkich kont i odłączyć urządzenie od swoich usług.

Telefon to jednak nie wszystko. Ludzie korzystają z inteligentnych zegarków, nawigacji, urządzeń domowych... Czy dane z takich sprzętów mogą podważyć alibi podejrzanego?

Jak najbardziej. Kiedy prowadziłem zajęcia z zabezpieczania danych cyfrowych na miejscu zdarzenia, zawsze wbijałem słuchaczom do głowy, by na elektronikę patrzyli szerzej. Kiedy prokuratura lub sąd wydają postanowienie o zatrzymaniu rzeczy, bardzo często obejmuje ono właśnie sprzęt elektroniczny i nośniki danych.

Pamiętam, że kiedyś padło z sali pytanie: co zrobiłbym, gdybym wszedł do czyjegoś domu i zobaczył inteligentną lodówkę smart, na której można przecież zapisywać choćby listy zakupów? Odpowiedziałem krótko: to zależy od sprawy. Gdyby jednak chodziło o poważne przestępstwo, rozważyłbym demontaż drzwiczek takiej lodówki.

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Dlaczego? Bo dzisiejsze urządzenia potrafią przechowywać mnóstwo danych. Osoby, które chcą coś ukryć, potrafią wymyślić różne sposoby na przechowywanie informacji. Mogą wykorzystywać do tego inteligentne lodówki i inne nośniki danych.

Weźmy też pod uwagę internet rzeczy (ang. internet of things, IoT;koncepcja, w której przedmioty codziennego użytku są wyposażone w czujniki, oprogramowanie oraz moduły łączności, co pozwala im przesyłać i odbierać dane przez internet lub inne sieci- przyp. red)

Zwykły odkurzacz automatyczny może być kopalnią wiedzy. Wyobraźmy sobie, że jestem włamywaczem i chcę dostać się do bogatego domu. Co pomoże mi poznać rozkład pomieszczeń? Właśnie taki odkurzacz. Skanuje przestrzeń i tworzy mapę domu. To może być łakomy kąsek dla przestępców, ale też cenne źródło informacji dla nas, śledczych. nadkom. w st. spocz. Michał Podbielski dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa PTEiBS, ekspert i biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej

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Są jeszcze inteligentne zegarki. Gromadzą dane dotyczące tętna i ciśnienia. Może się wydawać, że niewiele z tego wynika, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś twierdzi, że przez cały dzień spał, odpoczywał i nigdzie nie wychodził. Tymczasem po przeanalizowaniu danych z zegarka okazuje się, że w pewnym momencie jego tętno wyraźnie wzrosło. Może to być sygnał, że właśnie wtedy coś się wydarzyło. Podobnie jak w przypadku skoku ze spadochronem, który również wiąże się z określoną reakcją organizmu.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę różne wyjaśnienia. Ktoś może powiedzieć, że po prostu przyśnił mu się koszmar. Dlatego w razie potrzeby można powołać biegłego z zakresu medycyny, który oceni, czy taki wzrost tętna mógł wystąpić podczas snu. Dane z zegarka, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne dla zwykłego użytkownika, dla śledczych mogą być bardzo cennym materiałem dowodowym.

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Czy miał pan w swojej praktyce przypadek, w którym dane z urządzenia okazały się na tyle przełomowe, że wywróciły śledztwo do góry nogami?

Pamiętam jedną sprawę – bardzo kontrowersyjną. Jej ocenę moralną pozostawię czytelnikom. Czy była przełomowa? Na pewno zgromadzone w niej dane miały ogromne znaczenie.

Chodziło o małżeństwo w trakcie rozwodu. Ojciec zajmował się dzieckiem, ale ponieważ pracował, pomagał mu dziadek. Sympatyczny starszy pan, wcześniej nic nie wskazywało na jakiekolwiek niewłaściwe zachowania z jego strony. Pewnego dnia dziadek pokazał jednak wnukowi tzw. mema. Było to przerobione zdjęcie, na którym twarz dziecka doklejono do elementu o charakterze sek**alnym. Mężczyzna przedstawił to jako głupi żart. Dziecko wróciło do domu i opowiedziało o wszystkim matce. Nie było żadnych sygnałów, że doszło do molestowania. Jednak między rodzicami trwał konflikt, więc matka od razu zawiadomiła policję.

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Zabezpieczono sprzęt. Na telefonie dziadka udało mi się odzyskać właśnie to jedno, wcześniej usunięte zdjęcie. Na tej podstawie mężczyzna został skazany za przestępstwo pedo**skie. Polskie prawo jest w tej kwestii surowe: umieszczenie wizerunku dziecka w takim kontekście jest przestępstwem. Czy jednak ten człowiek zasłużył na to, by zostać potraktowany jak pe**fil? Nie wiem. To jednak przestroga, żeby uważać na to, co przesyłamy sobie w ramach żartów.

Miałem też sytuację z zupełnie drugiego bieguna. Poproszono mnie o ekspercką analizę telefonu w bardzo poważnej sprawie o zab**stwo. Jedna z osób była podejrzewana o pomocnictwo w zacieraniu śladów. Przeanalizowałem dane z jej telefonu, w tym logi dotyczące przemieszczania się. Znalazłem informacje, które bezsprzecznie wykluczały jej obecność na miejscu zdarzenia. Przemieszczała się w pobliżu, ale kilka kilometrów dalej.

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Zebrane dowody wykorzystano do budowania linii obrony, bo wszystko wskazywało na to, że ta osoba padła ofiarą zwykłego pomówienia.

Aż strach pomyśleć, co by było gdyby ta historia zdarzyła się kilkanaście lat wcześniej…Ten człowiek poszedłby siedzieć?

Dlatego tak ważne jest, by w pracy śledczej nie fiksować się na jednej wersji. Trzeba badać sprawstwo, ale równie poważnie brać pod uwagę niewinność podejrzanego. Znamy przecież historie niesłusznie skazanych. Dramat zniszczonego życia oskarżonego to jedno, ale równie przerażające jest to, że prawdziwy sprawca pozostaje wtedy bezkarny.

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Biorąc materiały do analizy, zawsze zaznaczam, że oceniam je obiektywnie. Nie jestem od bronienia kogokolwiek, moim zadaniem jest ustalenie faktów. Jak widać, urządzenia elektroniczne mogą nie tylko doprowadzić do sprawcy, ale też uratować niewinnego.

Telefon jest dziś z nami przez całą dobę. Kiedyś nie dało się tak precyzyjnie lokalizować ludzi czy monitorować ich organizmów. Dzisiaj urządzenia rejestrują wszystko, pozwalając nam precyzyjnie odtworzyć niemal każdy krok człowieka.

Czyli rozwój technologii bardziej pomaga przestępcom czy śledczym?

Działa to w obie strony, ale zazwyczaj nowa technologia najpierw napędza przestępczość, a dopiero później my próbujemy za nią nadążyć. Analizujemy metody włamań czy ataki ransomware szyfrujące dane i dopiero na tej podstawie budujemy własne systemy ochrony.

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Moim prywatnym zdaniem, w świecie typowo komputerowym rozwój sprzyja dziś bardziej przestępcom. Daje im nowe możliwości szybciej, niż my jesteśmy w stanie tworzyć skuteczne zabezpieczenia. Inaczej to wygląda w codziennym życiu, choćby przy technologiach pozyskiwania energii – tam rozwój służy po prostu zwykłym ludziom.

A co, jeśli ktoś się tłumaczy: "To nie ja, ktoś mi się włamał"? Z jego adresu IP wysłano groźby, ale mieszka na stancji z kilkoma osobami i przekonuje, że to któryś ze współlokatorów musiał skorzystać z jego urządzenia. Da się to w ogóle zweryfikować?

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Trzeba tu wyraźnie rozdzielić telefony od komputerów. Jeśli chodzi o te pierwsze, są dziś naprawdę dobrze zabezpieczone. Nie będę wymieniał nazw producentów, ale mamy przecież skanowanie twarzy, odcisk palca czy kody PIN. To nie są dane, którymi dzielimy się na lewo i prawo. Trudno więc założyć, że ktoś obcy po prostu wziął cudzy telefon i bez problemu go odblokował. W rejestrach urządzenia zapisuje się też różne aktywności, chociażby kolejne nieudane próby wpisania hasła.

Oczywiście może się zdarzyć, że współlokator na stancji podpatrzy kod i wykorzysta moment, kiedy właściciel wyjdzie na chwilę do łazienki. W takiej sytuacji analizujemy całe urządzenie krok po kroku i weryfikujemy zeznania świadków. Jeśli telefon trafi do nas odpowiednio szybko, podejmujemy również próbę ujawnienia śladów daktyloskopijnych na ekranie.

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A z komputerami jest inaczej?

Tak, tutaj przestępcy mają znacznie więcej możliwości. Nasze domowe sieci często nie są odpowiednio zabezpieczone, więc łatwiej do nich wejść i uzyskać dostęp do wszystkich podłączonych urządzeń.

W takich przypadkach badamy przede wszystkim dzienniki zdarzeń, czyli logi. Sprawca z reguły pozostawia w systemie jakiś ślad, który pokazuje, co dokładnie działo się ze sprzętem. Co więcej, do przestępstwa wcale nie trzeba wchodzić na czyjś komputer, wystarczą wspomniane już urządzenia z internetu rzeczy.

Miałem taki przykład wśród znajomych. Jeden z nich, zresztą specjalista w dziedzinie informatyki, zaczął dostawać maile z groźbami. Kiedy sam spróbował ustalić, skąd pochodzą, okazało się, że ślad prowadzi do adresu IP zewnętrznej kamery monitoringu. Ktoś po prostu wykorzystał jej słabe zabezpieczenia, przejął nad nią kontrolę i stamtąd słał wiadomości, próbując zatrzeć za sobą ślady.

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Ja też dostałam groźby. Cztery lata temu na Facebooku ktoś wysłał mi wiadomość: "zniszczę cię, ku**o z Olsztyna". Konto było świeże, założone chyba tylko w tym celu, i za chwilę zniknęło. Nie zdążyłam nigdzie tego zgłosić, a dziś na Messengerze wisi tylko komunikat, że treść usunięto za naruszenie regulaminu. Czy wtedy dałoby się ustalić sprawcę?

W pierwszej kolejności zapytałbym, czy ma pani zrzut ekranu albo chociaż nazwę tego konta. Ale nawet jeśli sprawca wszystko skasował i zatarł ślady, to pani jako pokrzywdzona – albo my jako policja – możemy wystąpić do firmy Meta o udostępnienie danych. Jest takie powiedzenie, że co trafia do internetu, nigdy z niego nie ginie.

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Kiedyś, w celach typowo badawczych, zrobiłem zresztą pewien eksperyment, żeby sprawdzić to na własnej skórze. Założyłem fikcyjne konto na Facebooku – od razu zaznaczam, że nie była to żadna kradzież tożsamości, po prostu profil do testów.

Prowadziłem je przez pół roku, po czym dokonałem jego całkowitego usunięcia. Byłem w tym bardzo natrętny, chciałem wykasować je na amen, żeby teoretycznie nic nie dało się już w sieci znaleźć.

I wie pani co? Minął rok, więcej nie wytrzymałem z ciekawości. Spróbowałem je przywrócić i po ponad dwunastu miesiącach odzyskałem absolutnie wszystko: konwersacje, zdjęcia i całą resztę.

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Czyli nie ma czegoś takiego jak anonimowość w internecie?

Zdecydowanie. Mamy tylko tyle anonimowości, na ile sami sobie pozwolimy. Nawet jeśli udostępniamy coś w zamkniętych grupach użytkowników – a miałem wiele spraw o cyberprzemoc, które właśnie tak się zaczynały – ludzie bardzo chętnie dzielą się informacjami. To działa na zasadzie: "powiem ci w tajemnicy, tylko nie mów nikomu". I co się dzieje? Ta osoba idzie do kolejnej i mówi: "słuchaj, powiem ci, ale zachowaj to dla siebie". Takie rzeczy wędrują po sieci błyskawicznie, a my jesteśmy obdzierani z prywatności.

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Oczywiście, nie zgadzam się z tym zjawiskiem. To nie jest tak, że jeśli wrzucam coś do internetu, to z automatu godzę się, by to było wszędzie. Mam prawo sobie tego nie życzyć.

Musimy mieć jednak świadomość, że z chwilą udostępnienia czegokolwiek często tracimy kontrolę nad tym, co się z tym dalej stanie. Internet ma dziś ogromną siłę, ale równie łatwo potrafi wyrządzić krzywdę.

Albo grozi, że wyrządzi komuś krzywdę. Ktoś publikuje w internecie zapowiedź ataku na konkretną szkołę: "Jutro zaatakuję szkołę, pozabijam wszystkich". Później tłumaczy, że to był tylko żart albo prowokacja. Jak policja weryfikuje takie zgłoszenie i jak szybko może ustalić autora wpisu?

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W przypadku takich zapowiedzi zamachów postępowanie prowadzone jest w przyspieszonym trybie. Policja może bardzo szybko podjąć działania. Pierwsze, co robimy, to oczywiście weryfikacja adresu IP. Prowadzimy czynności krok po kroku, sprawdzając, skąd przyszła wiadomość. Kluczowy jest tu nagłówek maila. Mamy w nim opisane, skąd wiadomość została wysłana i z jakiej skrzynki. To nasz punkt wyjścia do szukania sprawcy.

A czas? Wszystko zależy od tego, jak bardzo użytkownik się maskuje. Im bardziej stara się zacierać ślady, tym dłużej to trwa. Niemniej jednak zawsze powtarzam: nikt nie jest anonimowy w sieci. Wiele zależy od tego, przez adres IP jakiego kraju przechodzi połączenie, bo wiemy, jaka jest dziś sytuacja geopolityczna. Z jednych państw łatwiej uzyskać informacje, z innych trudniej, a z niektórych jest to wręcz niemożliwe. Nie chciałbym nikomu podpowiadać, gdzie się udawać ani z jakich rozwiązań korzystać, żeby utrudnić nam pracę.

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Osoby, które wywołują takie zamieszanie, wprowadzając instytucje w błąd zapowiedziami zamachów, bardzo często same popełniają błędy. Trudniej jest, gdy mamy do czynienia z doświadczonymi przestępcami albo działaniem z automatu. W wielu takich sprawach ustalenie sprawcy może być bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Wciąż jednak nie oznacza to, że jesteśmy całkowicie anonimowi.

Nigdy nie zakładacie z góry, że to może być tylko głupi żart? Nie ignorujecie takich zgłoszeń?

Nie ma o tym mowy. Jeżeli jest zgłoszenie, wszystkie służby są stawiane na nogi. Proszę sobie wyobrazić: co by było, gdybyśmy nie zareagowali, a faktycznie doszłoby do zamachu? Kto by za to odpowiedział? Służby, które nie podjęły działań. Dlatego nie ma tłumaczenia, że to tylko głupi wybryk.

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Z tego, co wiem, policja podchodzi do takich spraw bardzo twardo i stanowczo. Chodzi również o to, żeby odstraszyć potencjalnych naśladowców, którym mogłoby przyjść do głowy powtarzanie podobnych zachowań. Oczywiście ostatecznie to sądy oceniają takie przypadki. Biorą pod uwagę wiele czynników, między innymi to, czy sprawca okazał skruchę. Czynny żal musi być jednak widoczny. To nie jest tak, że wystarczy powiedzieć "przepraszam" i wszystko zostaje wybaczone. Przy tego typu sprawach trzeba liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

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Czasami boję się, że ktoś włamie mi się na Facebooka, coś opublikuje, a potem będę musiała się tłumaczyć, że to nie ja.

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Takich sytuacji jest bardzo dużo. To po prostu kradzież tożsamości. Najbardziej znane przypadki to oszustwa "na BLIKA", kiedy przestępca przejmuje konto i uderza do najbliższych znajomych – po historii konwersacji na Messengerze od razu widać, z kim dana osoba ma najbliższy kontakt.

Ale zdarzają się też sytuacje, o których pani mówi – kiedy profil jest wykorzystywany do atakowania kolejnych osób. Ktoś robi z pani narzędzie do uderzenia w kogoś innego.

Da się udowodnić, że to nie moje działanie?

Tak, bo jeżeli ktoś inny loguje się na nasze konto w portalu społecznościowym, zostają po tym ślady w historii aktywności. Meta ma takie informacje, można sprawdzić, kto się logował. Sęk w tym, że Facebook mocno podkreśla kwestie poufności i ochrony danych osobowych, więc nie zawsze chętnie udostępnia te informacje. Śledczy muszą bardzo dobrze umotywować taki wniosek – to warunek konieczny.

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Sam zresztą często podpowiadałem kolegom, w jakim kierunku iść przy próbie uzyskania takich danych od administracji portalu.

W filmach czy serialach kryminalnych wystarczy kilka kliknięć i po chwili antyterroryści wyważają drzwi. U nas też tak to wygląda?

Amerykańskie produkcje, choćby seria CSI, to jedno, a nasza rzeczywistość to drugie. Zawsze jednak uważałem, że warto się od nich uczyć. Kiedy pojawiają się nowe trendy w cyberprzestępczości, obserwuję to, co dzieje się za oceanem, bo wiem, że wiele z tych zjawisk prędzej czy później dotrze również do Polski.

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Jeśli jednak chodzi o samą pracę, na ekranie wszystko dzieje się znacznie prościej i szybciej. U nas po prostu trzymają nas przepisy i procedury, których musimy przestrzegać krok po kroku. Zanim w ogóle zapuka się do czyichś drzwi, trzeba przygotować dokumentację, wypełnić odpowiednie wnioski i dopełnić formalności.

Ta filmowa fikcja mocno wpływa na to, jak ludzie postrzegają naszą pracę. Często słyszymy zarzuty, że policja siedzi z założonymi rękami i nic nie robi, a przestępcy chodzą wolno. A to nieprawda. Funkcjonariuszom tak samo zależy na ustaleniu sprawców, po prostu pracują w takich realiach i przy użyciu takich środków, jakie mają do dyspozycji.

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Coś z tych filmów jednak pokrywa się z rzeczywistością?

Na pewno zaangażowanie. Kiedy wykładałem w Akademii Policji w Szczytnie, widziałem u wielu funkcjonariuszy ogromną chęć zdobywania wiedzy, potrzebę kontaktu z praktykami i ten autentyczny błysk w oku. Młodzi ludzie, którzy wstępują do służby, często przychodzą z wyobrażeniem ukształtowanym przez te seriale. Trzeba im jasno powiedzieć: to fikcja.

Błyskawiczna interwencja, kiedy mamy trzy minuty na wejście do czyjegoś domu, jest możliwa właściwie tylko wtedy, gdy zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie. W takiej sytuacji działamy od razu.

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Ciąg dalszy wywiadu poniżej

Sztuczna inteligencja potrafi dziś perfekcyjnie podrobić głos i obraz. Jak biegły ustala, czy zabezpieczone nagranie jest autentyczne czy wygenerowane przez AI?

Odkąd sztuczna inteligencja zaczęła być powszechnie wykorzystywana, głośno mówiłem o zagrożeniach. W Stanach Zjednoczonych obserwujemy dziś masowe ataki na firmy, a co gorsza, także na urzędy. Śledzę to, co dzieje się na tamtejszym rynku, bo często z wyprzedzeniem widać tam zagrożenia, które później pojawiają się u nas. Uważam, że jako państwo powinniśmy się na nie dobrze przygotować.

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Najgorsze jest to, że deepfake'i można już tworzyć podczas rozmowy na żywo. Kiedyś łatwiej było je rozpoznać. Oszust przygotowywał wcześniej materiał, a wygenerowana postać mówiła tylko to, co zostało jej zaprogramowane. Teraz ktoś może do nas zadzwonić i na bieżąco mówić głosem naszego szefa. Sztuczna inteligencja generuje taki głos w czasie rzeczywistym i reaguje na nasze odpowiedzi.

To przerażające, bo nigdy nie mamy pewności, kto naprawdę jest po drugiej stronie słuchawki.

Jak przestępcy wykorzystują to w praktyce?

Atakują urzędy i przedsiębiorstwa. Najczęściej ich ofiarami padają pracownicy bezpośrednio podlegli dyrektorom. Oszust dzwoni i mówi głosem idealnie podrobionym na głos szefa: "Pani Krysiu, proszę natychmiast przelać pieniądze na taki i taki rachunek. Czekają na nie, bo będziemy nawiązywać współpracę". Pracownik, działając pod presją czasu, wykonuje polecenie. Dopiero później okazuje się, że rozmawiał z zupełnie obcym człowiekiem.

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Dlatego tak uparcie powtarzam i uczulam, żeby weryfikować rozmówców, nawet jeśli wydaje nam się, że słyszymy doskonale znany nam głos.

Da się w ogóle usłyszeć, że po drugiej stronie mówi sztuczna inteligencja?

Narzędzia do wykrywania takich manipulacji oczywiście istnieją, a my z nich korzystamy. Sama sztuczna inteligencja ma też jeszcze problemy ze sposobem wypowiadania niektórych słów i potrafi w ułamku sekundy zniekształcić wypowiedź. Czasem wideo też ma nienaturalne artefakty i te szczegóły są sygnałem ostrzegawczym.

Ale bądźmy szczerzy: dla przeciętnego człowieka odróżnienie wygenerowanego głosu od prawdziwego bywa bardzo trudne. Dlatego żadne programy nie zastąpią nam po prostu zdrowego rozsądku.

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Jeśli ktoś dzwoni i prosi o pilny przelew, wystarczy mu odpowiedzieć: "Rozłączę się i za chwilę do pana oddzwonię na znany mi numer". Te kilka sekund zwłoki naprawdę nikomu nie zaszkodzi, a żaden prawdziwy dyrektor nie będzie miał pretensji, że pracownik weryfikuje polecenia i tak naprawdę pilnuje jego pieniędzy.

Czy internet jest dziś niebezpiecznym miejscem?

Zagrożeń jest bardzo dużo, wystarczy spojrzeć na powszechną cyberprzemoc w szkołach. Ale to nie znaczy, że mamy popadać w paranoję i bać się wszystkiego. Podstawa to zdrowy rozsądek i chłodne podejście. Trzeba pamiętać, że w cyberprzestępczości najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek.

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Możemy mieć najlepsze systemy na świecie, ale wystarczy, że przestępcy użyją socjotechniki i oszukają jednego pracownika, by wszystko runęło. To jak z bankiem otoczonym ochroniarzami – wystarczy przekupić jednego z nich i droga do środka stoi otworem.

A skoro jesteśmy przy cyberprzemocy, jest jakaś sprawa, która szczególnie panem wstrząsnęła?

Mogę opowiedzieć o czymś, co bardzo mocno wiąże się z tym zjawiskiem. Ostatnio dużo mówi się o ofiarach hejtu, które odebrały sobie życie. Wychodzimy na ulice, organizujemy marsze, ale często umyka nam jedna ważna rzecz: sprawcy nie biorą się znikąd. Statystyki pokazują, że przemoc w sieci dotknęła niemal każdego młodego człowieka – a to oznacza, że obok nas żyją również ci, którzy ten hejt sieją, najczęściej pod osłoną pozornej anonimowości.

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Szczególnie utkwiła mi w pamięci sprawa młodej dziewczyny, której telefon dostałem do analizy. Miała przed sobą całe życie, świetnie jej się układało, wybierała się na studia. Mimo to po zmasowanej fali nienawiści w sieci odebrała sobie życie – wyszła na tory i zginęła pod kołami pociągu. Maszynista widział, jak przed uderzeniem patrzyła mu prosto w oczy.