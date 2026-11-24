Barbara Nowacka uderza w "chamoprawicę". Fot. facebook.com / Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wygląd Barbary Nowackiej wywołał ostatnio w mediach społecznościowych falę komentarzy, zarówno pozytywnych, jak i prześmiewczych. Ministra edukacji nie pozostawiła ich bez odpowiedzi i również pokusiła się na kilka przytyków w kierunku, jak to określiła, "chamoprawicy".

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Ministra edukacji Barbara Nowacka gościła w poniedziałkowym wydaniu programu "Graffiti" na antenie Polsat News. Tematem rozmowy było bezpieczeństwo dzieci w internecie i projekt ustawy, która zakazywałaby osobom poniżej 15. roku życia korzystania z mediów społecznościowych. O tym, że zbliża się koniec TikToka dla dzieci, a rząd szykuje zakaz i weryfikację wieku przez mObywatel, pisaliśmy już w naTemat. Uwagę internautów, a także polityków, nie zwrócił jednak sam temat rozmowy, a... wygląd ministry.

"Odmieniony" wygląd Barbary Nowackiej szeroko komentowany w mediach społecznościowych

Zaraz po wyemitowaniu programu w Polsat News internet zalały komentarze dotyczące odmienionego wizerunku Barbary Nowackiej. Część użytkowników chwaliła między innymi zmianę jej fryzury. Nie zabrakło jednak również prześmiewczych przytyków. Niektórzy komentujący pisali, że początkowo nie rozpoznali polityczki, bo przeszła taką zmianę na plus, a inni sugerowali nawet operacje plastyczne.

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Pojawiły się także głosy zwracające uwagę na fakt, że merytoryczny sens rozmowy ministry był całkowicie pomijany wyłącznie przez dyskusję o jej wyglądzie. Nie jest to zresztą nowe zjawisko. Przed laty Szejnfeld z PO był w ogniu krytyki, bo kiedy spytano go o Barbarę Nowacką, skomentował jej fryzurę.

Do sprawy włączył się również poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo, który opublikował w serwisie X zestawienie dwóch zdjęć Barbary Nowackiej – jednego starszego oraz drugiego, pochodzącego właśnie z poniedziałkowego wystąpienia telewizyjnego.

"Widzicie różnicę?" – pytał poseł Konfederacji w swoim wpisie. To właśnie między innymi do publikacji Bartłomieja Pejo postanowiła odnieść się później sama ministra edukacji.

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Barbara Nowacka odpowiada na komentarze i wspomina Sławomira Mentzena

Barbara Nowacka odpłaciła się pięknym za nadobne i nie pozostawiła fali komentarzy o swoim wyglądzie bez odpowiedzi. We wtorek 24 listopada opublikowała w tej sprawie wpis za pośrednictwem serwisu X.

"Trudny dzień chamoprawicy. Odkryli, że kobiety się czeszą i malują. Poseł Pejo odkrył zmarszczki" – napisała ministra edukacji.

W dalszej części swojego wpisu Barbara Nowacka poszła jeszcze dalej i przypomniała, że kobiety nie potrzebują niczyjej aprobaty, by działać w polityce. Nawiązała przy tym do niedawnej sytuacji z udziałem innego polityka Konfederacji, Sławomira Mentzena. Zadrwił on bowiem w mediach społecznościowych z kobiet przyjętych do służby w policji na Dolnym Śląsku. Za tę wypowiedź Komisja Etyki Poselskiej ukarała Mentzena upomnieniem.

"Teraz czas na trudniejsze odkrycie. Kobiety nie potrzebują waszej aprobaty, żeby być w polityce. A policjantki aprobaty innego posła, żeby służyć Polsce" – pisała Nowacka. Swoją wypowiedź ministra podsumowała krótko i treściwie: "Króciutko: odczepcie się od naszego wyglądu i naszych praw".

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Z aprobatą do jej wpisu odniosła się później między innymi posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula, która wyraziła poparcie dla stanowiska przedstawionego przez Nowacką.