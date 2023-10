Afera wizowa to nie tylko afera koropcyjna, ale sprawa bezpieczeństwa narodowego

Pojawiły się informacje, że te same firmy, które brały łapówki w sprawie wiz współpracowały z MSZ. Jeżeli to prawda, że te same firmy pomagały w nielegalnym sprowadzaniu wiz i pracowały dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych to jest to sprawa rangi zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.

Centrum Decyzji Wizowych MSZ w Łodzi zawarło umowę na pośrednictwo wizowe z firmą VFS GLOBAL. To indyjski gigant zarabiający na pośrednictwie w wydawaniu wiz przez 70 krajów. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło w tej sprawie śledztwo w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W sprawie działalności tej indyjskiej spółki toczy się także śledztwo międzynarodowe.

VFS blokowała zewnętrzną możliwość wypełnienia wniosku wizowego za pomocą botów, tworząc sobie tym samym potężny monopol na te czynności. Do zdesperowanych osób, którym nie udało się złożyć wniosku wizowego (gdyż był on celowo zablokowany) z pomocą przychodzili pracownicy VFS, którzy oferowali odpłatną ‘’pomoc’’ w kwocie rzędu 500, a nawet 800 euro.

Z dziennikarskich śledztw wynika, że pośrednictwo wizowe, świadczone przez firmy rekrutujące cudzoziemców do pracy w Polsce, odbywał się, w ten sposób, że firmy ‘’załatwiały’’ sprawdzenie kandydatów do pracy pod kątem bezpieczeństwa, pełniąc rolę urzędników konsularnych. Ale ta weryfikacja miała charakter pozorny, badane są powiązania rekruterów z urzędnikami MSZ. Wg danych ‘’Rzeczpospolitej’’ MSZ praktycznie utracił jakąkolwiek kontrolę nad przyznawaniem wiz do Polski. ,,Firmy, które opanowały informatycznie umiejętność rezerwacji miejsca w kolejce wiedziały, kiedy są wolne miejsca, i w ułamku sekundy były one blokowane’’.

To nie jest to tylko afera korupcyjna, ale realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Afera wizowa PiS to poważne ryzyko terrorystyczne związane z pozwoleniem na wjazd do Polski bez stosownego sprawdzenia ludzi, którzy potencjalnie mogą być szpiegami, pracującymi na rzecz obcych państw. Powoduje to ogromne zagrożenie nie tylko dla Polski, lecz całej strefy Schengen. Coraz częściej w innych krajach słyszymy głosy o zawieszeniu Polski w jej prawach. Sprawa jest na tyle poważna, że we wtorek odbyła się na ten temat debata w Parlamencie Europejskim.

I to wszystko w czasie wojny w Ukrainie. To właśnie jest kuriozum tej sytuacji, kiedy rozpoczęła się wojna hybrydowa Aleksandra Łukaszenki, PiS mówił o destabilizacji bezpieczeństwa Polski i Europy. Stawiano nas w pozycji państwa blokującego nielegalnych emigrantami w Europie. Mało tego, wybudowaliśmy przeciwko nim płot za 1,6 miliarda złotych. A tu jak się teraz okaże, te same firmy, które uczestniczyły w sprowadzaniu nielegalnych emigrantów w wojnie hybrydowej, pracowały dla polskiego rządu i organizowały przybycie nielegalnych emigrantów z dokładnie tych samych kierunków.

Sprawa jest bardzo rozwojowa, Onet, dotarł do kierowcy ciężarówki z Indii, który po pracy w jednym z krajów arabskich postanowił przyjechać do Polski. Obietnice i ustalenia bardzo różniły się od tego co zastał na miejscu. Rozmówca potwierdził, że również i on musiał zapłacić w zamian za stanięcie w kolejce po polską wizę. Cała wyprawa do Polski kosztowała go kilka tysięcy euro, a po przylocie do Polski oferowane mu warunki były co najmniej tragiczne. Rozmówca zapłacił firmie Wings Abroad India gigantyczne kwoty, a ta zostawiła go prawie z niczym.

Dodatkowo, firma zajmowała się organizacją wyjazdów na studia do Polski dla Hindusów. Jak informuje Mariusz Paździoch, prorektor do spraw kształcenia i spraw studenckich prywatnej Lubelskiej Akademii WSEI, uczelnia z Lublina, zakończyła współpracę z firmą ze względu na liczne doniesienia studentów o pobieraniu niestandardowych opłat. Nie tylko prywatna uczelnia z Lublina pośrednio stała się częścią korupcyjnego procederu.

Takich uczelni było mnóstwo. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało raport na ten temat. Wiele uczelni, w tym także akademia z Lublina znalazło się na liście skrytykowanych. Przed wybuchem afery, urzędnicy Ministerstwa zwracali uwagę na liczne nieprawidłowości przy ściąganiu do Polski studentów z egzotycznych krajów, jednak żadne większe działania nie zostały w tym kierunku podjęte.

Zastępca dyrektora departamentu Beata Brzywczy wysłała do Ministerstwa Edukacji i Nauki list, zaświadczający o wzorowej znajomości języka angielskiego przez przyjmowanych studentów. MSZ po dokonaniu samodzielnej weryfikacji odkryło, iż kandydaci nie rozumieli podstawowych pytań zadawanych w języku angielskim. Studiowanie w przypadku wielu uczelni miało być jedynie przepustką do bogatszego świata.

Nadzwyczajna komisja, której jestem członkiem powinna się tym zająć, tylko nie wiem, czy czas nam pozwoli, został tydzień do wyborów. Jeżeli zostanę wybrany do Sejmu, zajmę się tym tematem w komisji w nowej kadencji Sejmu.

Aleksander Pociej, Senator RP, kandydat nr 20 do Sejmu w Warszawie z ramienia Koalicji Obywatelskiej, członek senackiej nadzwyczajnej komisji do badania wpływów rosyjskich.