Stomiku, i Ty możesz wybrać stomaPERSONĘ 2018!

22 maja 2019 już po raz czwarty zostaną rozdane nagrody stomaPERSONA, Fundacji STOMAlife. Otrzymują ją lekarze, pielęgniarki oraz punkty konsultacyjne wspierające stomików w codziennym życiu. O nagrodzie decydują .Stomia to chirurgicznie wytworzone połączenie jelita z powierzchnią ciała. Stomicy w następstwie operacji jej wyłonienia posiadają umieszczony na brzuchu woreczek. Jest to dla większości z nich przeżycie niezwykle trudne, a czasami wręcz traumatyczne. Szalenie ważne dla osób przed oraz po operacji wyłonienia stomii jest uzyskanie profesjonalnej opieki medycznej, ale również wsparcia psychicznego oraz zrozumienia. I właśnie takie osoby, które każdego dnia z pasją pracują dla swoich pacjentów zostają uhonorowane wyróżnieniem w postaci statuetki stomaPERSONA w plebiscycie organizowanym przez Fundację S TOMAlife Do 15 maja tego roku można zgłaszać osoby, które w sposób szczególny niosą pomoc wszystkim stomikom. Nagrody po raz czwarty zostaną przyznane w trzech kategoriach:KATEGORIA I: pielęgniarka / pielęgniarzKATEGORIA II: lekarka / lekarzKATEGORIA III: placówka / miejsce/ poradniaGłosując należy podać imię i nazwisko swojego kandydata oraz miejsce jego pracy, a w przypadku placówki jej nazwę oraz adres.Głosować można wysyłając maila na adres: biuro@stomalife.pl, pocztą tradycyjną wysyłając zgłoszenie na adres: Fundacja STOMAlife, ul. K. Dickensa 27 lok. 27, 02-382 Warszawa, SMSowo na nr. 608 525 952 lub przez formularz online - klikając w poniższy link Po raz kolejny swoim patronatem nagrodę objął Rzecznik Praw Pacjenta , Pan Bartłomiej Chmielowiec. W tym roku patronem plebiscytu został również Ambasador Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce, Pan Jonathan Knott, który będzie gościł uczestników uroczystej gali wręczenia nagród w Ambasadzie.Doceńcie tych, którzy są gotowi nieść stomikom i ich rodzinom pomoc każdego dnia. Oddajcie swój głos w plebiscycie stomaPERSONA i pokażcie, że wkład pielęgniarek stomijnych, lekarzy i całych placówek medycznych jest dla Was bezcenny.