Zwykli partacze

łupoty głupotą nie pokonasz. Jedyną rzeczą, jaka może pokonać głupotę, jest mądrość. Mądrość nie zawsze jest w stanie pokonać głupotę, ale podczas kłótni mądrość i tak coś osiąga. Ostatecznie wszyscy poznają, że głupota jest jednak głupia.Sytuacja ze sporem pomiędzy nauczycielami a rządem PiS, bardzo przypomina mi biblijną przypowieść o mądrym królu Salomonie. Według niej, król miał rozsądzić spór pomiędzy dwiema kobietami. Każda z kobiet miała dziecko. Jedno z dzieci zmarło i obie kobiety twierdziły, że to które żyje jest jej. W związku z uporem obu kobiet król zawyrokował, że należy dziecko przeciąć i każdej z nich dać po połowie. Wtedy prawdziwa matka ustąpiła, ponieważ wolała, żeby jej dziecko wychowało się z inną kobietą niż poniosło śmierć. Salomon poznaje po tym, że to ona jest matką dziecka i oddaje je jej.Wczoraj prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że trwający trzy tygodnie strajk nauczycieli będzie zawieszony od 27 kwietnia. Ponadto przekazał też, że Forum Związków Zawodowych i ZNP nie porozumiały się z rządem Prawa i Sprawiedliwości ws. podwyżek oraz, że nie wezmą udziału w piątkowym okrągłym stole na Stadionie Narodowym. Pomimo tego maszynka legislacyjna PiS nie zatrzymała się i dokończone zostały sejmowe prace nad zmianami w prawie, zgodnie z którym teraz uczniowie będą mogli być klasyfikowani przez dyrektorów szkół, albo nawet przez burmistrzów i prezydentów miast. ZNP i FZZ zachowały się jak prawdziwa biblijna matka. Za to rząd-nierządnica, poszedł w zaparte do końca i jedynie dla swojego dobra kłamał, że zależy im na maturzystach.Wczorajsza decyzja związkowców spowodowała, że wiele osób spuściło nos na kwintę. Wielu też w swoim rozczarowaniu atakowało ZNP i samego Sławomira Broniarza. Ja za to staję w ich obronie. Przedstawione na konferencji stanowisko było konsultowane z nauczycielami w większych i mniejszych miastach, a także z rodzicami oraz przedstawicielami uczniów. Nie była to łatwa decyzja, ale została ona dobrze uzasadniona . Strajk mógłby trwać dalej i trwałby w czasie matur pisemnych, i ustnych których nie dałoby się przeprowadzić. Strajkujący pedagodzy mieli pełną świadomość, że nie warto wygrywać wojen nadmiernym kosztem - szczególnie kosztem swoich uczniów. To premier Morawiecki był tym jedynym, zdeterminowanym żeby zaryzykować dobro maturzystów. Rząd PiS z premierem Morawieckim na czele nie byłby w stanie zastąpić nauczycieli, nie byłby w stanie rozwiązać problemu. Jedyne co rząd potrafił to stworzyć spec-ustawę w sprawie matur. Ustawa ta, jak większość prawnych poprawek PiS – pisanych nocą i na kolanie - pokazała że są zwykłymi partaczami, i że bardzo nisko moralnie upadli.Brawo dla ZNP i FZZ. Brawo dla Sławomira Broniarza i wszystkich nauczycieli. Brawo dla rodziców i uczniów oraz zwykłych obywateli wspierających słuszny protest pedagogów. Bitwa może przegrana, ale wojna, w której dalej należy wspierać nauczycieli wciąż trwa. Niestety przeważnie tak to jest, że mądrzejszy musi ustąpić głupszemu. Tak też było i tym razem.