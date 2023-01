nt_logo

„Magnaci plus”

yła już w dziejach Polski taka grupa, która traktowała Rzeczpospolitą jako łup do rozgrabienia. Martwiła się jedynie o zabezpieczenie swoich majątków. Lex Obajtek czyli „Magnaci plus” właśnie im to gwarantuje.PiS wielokrotnie udowodnił, że jak obraża przeciwników politycznych, to tak naprawdę opisuje swój plan działania.Tak było ze sławnym stwierdzeniem Beaty Szydło: „wystarczy nie kraść”. Przez osiem lat PiS z Prokuratorem Generalnym – Ministrem Ziobro – nie oskarżyli nikogo z poprzedniej władzy o przywłaszczenie publicznych pieniędzy. Nie osądzili żadnej mafii vatowskiej powiązanej z jakąkolwiek partią polityczną. Pomimo tego, przyczepili sobie gwiazdę szeryfa, a opozycji opaskę bandytów. I teraz z tą gwiazdą na piersi łupią Rzeczpospolitą na każdy możliwy sposób. Łupią tak chochlą, jak i całymi wiadrami. Łupią tak dla siebie, jak i dla PiS.Fundacja Polska Wielki Projekt, w radzie programowej której zasiada m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz europosłowie PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, dostała pięć milionów złotych na zakup nieruchomości. Dostała pięć milionów złotych z naszych podatków - w ramach „konkursu” od aktualnego Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Dostała pięć milionów złotych na zakup nieruchomości od Polskiego Holdingu Nieruchomości (czyli de facto od Ministra Jacka Sasina) – z którą to nieruchomością po pięciu latach będzie mogła zrobić dosłownie wszystko. Rozgrabienie publicznej kasy wysokich lotów.A jak, jeśli nie rozgrabieniem Rzeczpospolitej i jej mieszkańców, nazwać manipulowanie marżą paliwową dla jeszcze większego wydojenia społeczeństwa?Jak też inaczej, jak nie rozgrabianiem, nazwać sprzedaż spółki państwowej - strategicznej Rafinerii Gdańskiej - za niewiele ponad jeden miliard złotych, której pakiet 30% wart był ponad osiem miliardów złotych. Ciekawe co, za różnicę, Saudyjczycy obiecali Obajtkowi, gdy ten przestanie być prezesem Orlenu?Od lipca 2022 do stycznia br. PiS zebrał od prezesów, członków rad nadzorczych i menadżerów m.in. Orlenu, KGHM, Grupy Azoty, PZU i Enei ponad milion trzysta tysięcy złotych darowizn. Chochlowanie publicznych pieniędzy do skarbonki na Nowogrodzkiej odbywa się bezceremonialnie i przy świetle jupiterów. Kradniemy - i co nam zrobicie?W zamian PiS i prawnicy związani z Orlenem przygotowali dla nich przepis na bezkarność. Do artykułu 483. Kodeksu spółek handlowych sprytnie dopisano paragraf 3, który tak naprawdę gwarantuje immunitet członkom zarządów i rad nadzorczych. W następstwie nie ponoszą oni odpowiedzialności, nawet jeżeli podjęli ryzykowne działania finansowe w stosunku do spółki, o ile byli lojalni wobec spółki, a wszystko było oparte na analizach i opiniach. Podsumowując, czyli zlecone przez spółkę zewnętrzne opinie i analizy, za które ktoś bierze pieniądze, ale nie ponosi odpowiedzialności, są zabezpieczeniem dla prezesów przed konsekwencjami nawet najgłupszej decyzji. Przepis ten wszedł w życie przed fuzją Orlenu i Lotosu. Cwane.Dlaczego tak się dzieje? Bo w PiS i jego otoczeniu wszyscy wiedzą, że za chwilę przegrają wybory. Rządziła już w dziejach Polski magnateria, która traktowała Rzeczpospolitą nie jako dobro wspólne, ale jako łup do rozgrabienia i martwiła się jedynie o zabezpieczenie swoich majątków. Wiemy niestety, jak to się dla Polski skończyło…Dlatego Lewica rozliczy wszystkich pisowskich prezesów, byłych ministrów, działających na szkodę państwa, spółek i społeczeństwa, które ich na te funkcje powołało. Uchwalone przez PiS zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych” nie pomogą im po przegranych wyborach. Pisowscy magnaci nie będą spać spokojnie.