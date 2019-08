Hymn Polski na Marszu Równości

D

obrze jest znaleźć się w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. Tak było dziś z hymnem Polski. Wybrzmiał na Marszu Równości w Płocku. I każdy Marsz Równości powinien być nim rozpoczynany. Hejtowanie marszów wyklucza bowiem bycie patriotą. Nie da się kochać tylko części Ojczyzny. A Polska jest właśnie taka, biało-czerwona, tęczowa, niebieska ze złotymi gwiazdkami, ale też biało-żółta.Hymn na Marszu Równości w Płocku brzmiał jak na meczach, nawet jak na wydarzeniach narodowców. I wspaniale. Właśnie to jest w hymnie najważniejsze. W czasach, w których wszystko nas dzieli, ten jeden element połączył. I jest esencją prawdziwego szacunku do Ojczyzny. Bo Polska to nie obszar, to nie historia, to nie język, to Polacy. Ludzie, którzy mają rozmaite poglądy, orientacje seksualne, wyznania lub są ateistami. Czy polskim patriotą może być ktoś kto nienawidzi Polaków? A tym jest w istocie hejtowanie Marszów Równości (i tym byłoby robienie kontrmanifestacji w czasie pielgrzymek, choć o takich nie słyszałem, ale na wszelki wypadek uprzedzam, że również). Zatem - "Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy", tacy, jakimi jesteśmy.