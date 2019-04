Wybory na Ukrainie: nowa jakość czy pułapka złudzeń?

Wołodymyr Zełeński/Petro Poroszenko • AFP/S.Stupinsky, picture-alliance/Zuma

najbliższą niedzielę Ukraińcy zagłosują w drugiej turze wyborów prezydenckich wybierając między obecnym prezydentem Petro Poroszenką i aktorem i producentem programów satyrycznych Wołodymyrem Zełeńskim.Sondaże wskazują, że ten drugi ma o wiele większe szanse objąć urząd prezydenta. Choć ostatnie dni wskazują, że ta różnica w liczbach między kandydatami zmniejsza się w obliczu prób obecnego prezydenta odwrócić negatywne trendy i naprawić błędy kampanii z przed pierwszej tury wyborów.W ukraińskim społeczeństwie jest ogromne zapotrzebowanie na nowe twarze w polityce, niezwiązane ze starym skorumpowanym systemem, osobami spoza układów oligarchicznych. Dla wielu Ukraińców właśnie Zełeński wydaje się być taką osobą. Młody, ambitny, człowiek sukcesu w show biznesie, taki self maid man. Wydawałoby się czemu nie? Jego konkurentem za wizerunek “nowej twarzy” w polityce w obliczu startu prezydenckiej kampanii wyborczej na Ukrainie był znany ukraiński piosenkarz Swiatosław Wakarczuk. Ostatecznie jednak ostatni zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydenta, otwierając tym samym drogę Zełeńskiemu, który w tej sytuacji zbytnio się nie wahał. Nawiasem mówiąc Wakarczuk przed pierwszą turą wyborów zaapelował głosować “nie dla zabawy”, co wiele odczytało jak sugestie właśnie nie oddawać głos na Zełeńskiego.Na Ukrainie zawsze było tak, że w pierwszej turze głosuje się na kogoś, a w drugiej przeciwko komuś. W tej sytuacji Ukraińcy głosując na nową jakość, zmiany w polityce, przeciwko obecnej ekipie na czele z Poroszenką mogą trafić w pułapkę złudzeń. Bo na końcu drogi może się okazać, że ta jakość wcale nie jest taką nową. Nie jest żadną tajemnicą, że za kandydatem Zełeńskim stoi ukraiński oligarcha Igor Kołomojski. Skonfliktowany z obecną ekipą polityczną w Kijowie, miedzy innymi z powodu utraty wpływów w Ukrnafta - ukraińskiej spółce z wydobycia ropy naftowej i nacjonalizacji należącego wcześniej do oligarchy Privatbanku, Kołomojski pragnie rewanżu i odbudowy utraconych wpływów nad Dniprem. Co prawda sam Zełeński twierdzi, że z Kołomojskim łączy go tylko biznes. Czyli współpraca przy transmisji na należącej do oligarchy stacji “1+1” programów satyrycznych wytwórni “Kwartał 95”, której współwłaścicielem jest Zełeński. Jednak prawda jest taka, że w obsadzie nowej ekipy Zełeńskiego jest sporo osób z otoczenia Kołomojskiego, a sam kandydat na urząd prezydenta w ciągu ostatniego czasu 13 razy latał do Genewy i Tel Awiwu, gdzie właśnie mieszkał i nadal mieszka Kołomojski. Jak zauważa w jednym z artykułów Financial Times, wsparcie Kołomojskiego dla Zełeńskiego nie ma nic wspólnego z oczyszczeniem władzy od korupcji, starych układów politycznych, przełamaniem oporu przed reformami gospodarczymi etc. Jego motywacja jest inna. Chodzi o to, by nie doprowadzić do upadku starego systemu oligarchicznego, a jego transformacji i staniu na jego czele.Duże wątpliwości budzi także i sama kampania wyborcza Zełeńskiego. Po części ona była skopiowana z kampanii Beppe Grillo, włoskiego komika i aktora, założyciela i lidera Ruchu Pięciu Gwiazd, który współtworzy teraz włoski rząd. Jednak, w odróżnieniu od włoskiego ruchu, który przez lata tworzył się oddolnie, kandydat Zełeński pojawił się faktycznie znikąd. Nie mając żadnego pojęcia o polityce i swojego zaplecza politycznego on po prostu umiejętnie zagospodarował swój wizerunek popularnej osoby w ukraińskiej telewizji i bycie wcześniej poza polityką, krytykując ukraińskich polityków jedynie w swoich programach satyrycznych.Swoje olbrzymie łuki wiedzy w dziedzinach polityki, ekonomii, zarządzania on umiejętnie wypełnił…milczeniem, unikaniem kontaktów z mediami. To dawało podstawy jego potencjalnym wyborcom dywagować, że jest mu bliżej do ich światopoglądu. Komuś do UE i NATO, a komuś do zbliżenia z Rosją, między innymi w kwestiach Donbasu.Zełeński przełamał się i stał się bardziej otwarty w ostatnie dwa dni udzielając obszernego wywiadu jednemu z ukraińskich mediów i przedstawiając w telewizji swoją ekipę. Część z tych osób rzeczywiście są nowymi twarzami bez żadnego doświadczenia w polityce, inna już kiedyś ocierała się o władze w różnych ekipach rządzących na Ukrainie. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że ta ekipa była lepiona ad hoc, na szybko, aby pokazać, że jest jakaś całościowa wizja oceny sytuacji na Ukrainie i sposobu działań.Po niedzielnych wyborach prezydenckich szybko da się poznać czy wybór Ukraińców był słuszny. Chciało by się mylić, ale wszystko wskazuje na to, że “kupowanie kota w worku” nie wydaje się być najlepszym sposobem na decydowanie o losach kraju na najbliższe 5 lat, co może zaważyć nawet na jego istnieniu.