Welconomy łączy ponad podziałami

Krzysztof Przybył

W poniedziałek rusza wyjątkowa impreza. Wyjątkowa z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze, jubileuszowa, a po drugie – z powodzeniem łącząca ludzi z różnych, na co dzień podzielonych środowisk. To trzydzieste już toruńskie Forum Gospodarcze Welconomy, niestrudzenie organizowane przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca z Jackiem Janiszewskim na czele. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zawsze doceniała dialog ponad podziałami o kształcie polskiej gospodarki i kierunkach jej rozwoju. Dlatego w pełni zasłużenie Stowarzyszenie otrzyma Wyróżnienie Specjalne „Teraz Polska”.