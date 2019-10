Autor zdjęcia: Valik Chernetskyi

adąc z przepisową prędkością na czołowe zderzenie z pędzącą ciężarówką, można poruszać się zgodnie z przepisami. Można zachować prędkość i nie zbaczać ze swojego pasa, bo przecież ma się rację. Na nagrobku można sobie wyryć tablicę rejestracyjną ciężarówki i dokładną lokację wypadku. W przypadku ostatnich wyborów będzie to data i nazwa partii, która rozjechała opozycję koncertowo.

Złej baletnicy przeszkadza nawet rąbek u spódnicy.

Odmienianie metody d'Hondta przez przypadki i odsądzanie jej od czci i wiary jest śmieszne. Jeżeli startuje się do wyborów to, wie się, jakie są zasady i ma się na uwadze to, jak będą zastosowane. Jak nie mieć z tą metodą problemów? Proste, wygrać. Jak nie wygrać? Zrobić dokładnie to, co opozycja robiła przez ostatni miesiąc przed wyborami. "Młodzi, inteligentni z dużych miast" nie dadzą wam wygranej, tych miast jest po prostu za mało. Starsi, inteligentni z mniejszych miast zostali już zagospodarowani. Jest jeden plus — opozycja może wydać książkę "Jak oddać 7-9% w wyborach for dummies" i spłacić dochodami rachunki jednego z koalicjantów.





Dobre miny do złej gry.

Grosz do grosza, a będzie szkarłatna kokosza

Łaska suwerena na pstrym kucu jeździ

Indyk myślał o niedzieli, a w przedwyborczą sobotę łeb mu ścięli

Te uśmiechy z plakatów wyborczych dalej nie schodzą opozycji z twarz. Coś, co wyglądało sztucznie przed podliczeniem głosów nie będzie wyglądało dobrze po oczywistej przegranej. Nie ważne jak będzie się głosy przeliczało i dodawało olej z wodą, nie zmieni się tego, że przez następne 4 lata miłościwie wam panujący mają wolną rękę do rozwiązania większości tematów, na których im zależy. Mam nadzieję, że przyklejony uśmiech będzie wtedy się opozycji przynajmniej odklejał.Z tego miejsca chciałbym opozycji podziękować, z tych zgubionych na własne życzenie punktów procentowych uzbierało się nowym trzem tenorom, tyle że akurat u nich nikt nie będzie żądał głów na palikach. Wreszcie moim wyborem nie będzie mniejsze zło, tylko ktoś, kto odpowiada mi bardziej niż w czterdziestu procentach. Wygląda na to, że w tej kadencji ilość kolorowych swetrów na metr kwadratowych studiów telewizyjnych wzrośnie przynajmniej o prawie trzynaście procent.Z racji awersji opozycji i miłościwie wam panujących do trudnych tematów przez następne cztery lata będziemy mieli popis zdolności oratoryjnych oraz logiki godnej czterowymiarowych szachów w wykonaniu sezonowanych przedstawicieli egzotycznej zbieraniny gdzie w jednym szeregu będą zasiadali libertarianie i narodowcy. Jak wytłumaczyć taki sojusz to chyba tylko rozmiar porażki opozycji może. Przynajmniej będzie ciekawie na antenach i w internetach.Zakończcie waście opozycjo, głosów oszczędźcie! Można bić się w piersi, czasami nawet swoje własne, ale przychodzi czas na zmiany. Po takiej przegranej wypadałoby uprzątnąć pobojowisko i zobaczyć kto został na polu bitwy. Przez następną kadencję potrzebujesz zgranej gwardii, która nigdy więcej podarków w postaci afer i pomniejszych wpadek konkurencji ani razu nie zmarnuje. W Parlamencie Europejskim są rodzynki, które przez swoje umiejętności osłodzą wasze trudy walk na lokalnej sali plenarnej. Na tejże sali ostali się gladiatorzy a nowy zastrzyk prawdziwie czerwonej krwi siedzącej tuż obok pozwoli wam na podział ról i skupienie się na realnych problemach. Tylko wodza trzeba, bo ten, co miał przybyć na białym koniu ma Brexit do dokończenia więc przez dłuższą chwilę będzie niedostępny.