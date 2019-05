Badanie Latarnika Wyborczego należy zdjąć z internetu

L

atarnik Wyborczy bezradny przy koalicjach. Badanie zniekształca wyniki i dalsze funkcjonowanie narzędzia jest nieetyczne.Latarnik Wyborczy okazał sięstartujących do Parlamentu Europejskiego, a dalsze funkcjonowanie narzędzia jest wręcz nieetyczne. Badanie mające na celu wskazywać wyborcom ugrupowanie/komitet, na który taki wyborca, na podstawie swoich poglądów miałby głosować, jest kompletnie niemiarodajne i zafałszowuje wyniki. Niestety widać, że badanie projektował ktoś, kto się nie zna na swojej robocie (albo na tej, na której powinien się znać). Ta bezradność nie wynika jednak z tego, że badanie jest niemożliwe do przeprowadzenia. Wystarczyłoby (żeby choć trochę zwiększyć miarodajność) rozbić badanie na wszystkie partie i wtedy każdy otrzymuje wynik ukierunkowany na konkretne ugrupowanie, czy to w koalicji czy nie (to już bardziej miarodajne mimo, że nie w pełni oddaje koalicje vs komitety niekoalicyjne.)Tymczasem badanie nie uwzględnia tego, a to bardzo źle świadczy o osobach projektujących narzędzie. Spłaszczanie rzeczywistości poprzez taki system badania jest skandaliczne i naukowo moim zdaniem kompletnie nie do uzasadnienia.Niestety to przykre, ale(4 za, 4 przeciw = 8 osób się wstrzymało, albo 0 głosowało :) - C’mon bądźmy poważni!). Jest to statystycznie fuszera, a nie badanie przedwyborcze, które ma kierunkować wyborcę na podstawie jego poglądów wyrażonych w odpowiedziach na kilka pytań na 3-stopniowej skali (także bardzo kontrowersyjna skala), na kogo głosować. A to tylko 2 zarzuty - znajdzie się tego więcej.Nie rozumiem, dlaczego nikt głośno nie mówi o tym, że badanie jest tym bardziej już teraz niemiarodajne i klapą, ponieważ nie uwzględnia jednak dużych partii biorących udział w wyborach ( Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej - Koalicja Europejska Polskie Stronnictwo Ludowe). Żeby oddać sprawiedliwość - partie na prawicy także powinny być uwzględniane podmiotowo. Nie rozumiem, w świetle tych zarzutów, skąd wczorajsze pompowanie latarnika np w Radio TOK FM. Nie wiem czy to kwestia lenistwa, zakulisowej polityki w latarniku, czy czegoś innego, ale robota została spaprana. Fuszera.Statystyka jest tu bardzo ważna, chociaż może przy tym badaniu być może - polityka. Tak czy inaczej ktoś zawalił robotę i, a wręcz zniekształcający wynik poprzez fakt nie uwzględniania w badaniu (po decyzji o nie uczestniczeniu jako koalicja) kilku dużych partii. Nie da się tego naukowo obronić. A w tym momencie dalsze funkcjonowanie narzędzia jest wręcz nieetyczne.Wyszło tragicznie, ale nie ja dostaję kasę za tworzenie Latarnika, więc nie daję tutaj gotowców, jak to rozwiązać. Chociaż teraz to już po ptakach - nie polecam używania narzędzia.