INTRONIZACJA - nowy numer Black Candy

foto: Emilia Lyon

W

czwartek 11 kwietnia mieliście okazję usłyszeć mój najnowszy kawałek… rapowy. Tak, to mogło być dla Was zaskakujące. Genezę powstania utworu opisałam już w poście na moim fan pagu, a ten post jest głównie spowodowany chęcią wyjaśnienia pewnych kontrowersji i podzielenia się z Wami moim zdaniem na jego temat.Skąd rap… oczywiście wybór tego stylu jest spowodowany tym co mnie inspiruje w danym momencie. Nie ukrywam, że w głównej mierze moją inspiracją się mój chłopak, Tomek czyli CNE. „Poznaliśmy się na ścianie, w głupim muzycznym programie” (Polsat, All Together Now)… tak, oboje jesteśmy artystami związanymi ze sceną. Ja zajmuję się burleską, on reżyseruje i rapuje. Ja wpuściłam go do świata burleski, on mnie do świata rapu. Niesamowite jest to, jak dobrze mi w jego muzycznych klimatach, a rap stał się dla mnie sposobem na wyrażenie tego, czego nie mogę przekazać na scenie performatywnymi pokazami.Piosenka Intronizacja jest o mnie. Każdy jej wers opowiada o tym czym się zajmuje i co spotykało mnie dotychczas a w życiu.„Od lat żyję w piórach, brzuchem do góry, blask sztucznych kamienia się nada” – zajmuję się burleską, która na scenie wykorzystuje kostiumy z dużą ilością piór, taniec z wachlarzami z piór, a kostiumy są ozdobione ogromną ilością kryształków (sztucznych kamieni, w jednym kostiumie mam ich ponad 3 tys.), które świetnie imitują blask prawdziwych diamentów na scenie. „Brzuchem do góry” moje obowiązki są proporcjonalne do tego ile chce mi się pracować, nie wynikają z żadnego przymusu, co daje mi komfort spania do której chcę.