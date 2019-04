Marek Borucki

Wybitne dzieci sławnych Polaków • Wydawnictwo Muza

zasami sławny ojciec przyćmiewa swoją wielkością syna czy córkę, również wybitnych w pewnej dziedzinie, ale znanych tylko w gronie specjalistów.Czy można przekazać talent, wielkość i upodobania w genach? Marek Borucki opisując przykłady 24 wybitnych polskich rodzin z przeszło dwóch stuleci, stara się udowodnić, że tak. Oczywiście geny nie muszą mieć z tym nic wspólnego. Dorastanie w atmosferze przepełnionej sztuką, musi wykształcić pasję, choćby u jednego z potomków. Oczywiście potomek nie musi odziedziczyć całego talentu wybitnego rodzica, może też jednak prześcignąć go sławą. To ostatnie stało się choćby udziałem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, o którym w naszych czasach wie prawie każdy absolwent gimnazjum, a o jego ojcu, Stanisławie Baczyńskim, pisarzu i publicyście, wiedzą tylko znawcy historii literatury.Ta książka jest swoistym podręcznikiem po historii wybitnych polskich rodzin i uzupełnieniem do podręcznika historii Polski. To powtórka i poszerzenie podręczników z języka polskiego i muzyki, wspaniała okazja do tego, by wrócić do przeklinanych, w czasach szkolnych, lektur. Musimy bowiem pamiętać o naszej kulturowej spuściźnie, odnajdować się w niej, być może smakować. Dlatego ta książka będzie cenną pozycją la każdego czytelnika.Na naukę bowiem nigdy nie jest za późno.