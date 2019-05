Tatiana de Rosnay

Śladami Tamary Łempickiej • Wydawnictwo Rebis

ychowywana na typową przedstawicielkę arystokraci. W normalnych warunkach byłaby szczęśliwą lwicą salonową. XX wiek prawił, że jej losy potoczyły się inaczej. Stała się nieszczęśliwą kobietą, poszukującą szczęścia i znajdującą jedynie jego zamienniki.Na okładce tej książki jest jej autoportret. Podkreślone czerwienią usta, dumnie zaciśnięte dłonie na kierownicy luksusowego, sportowego samochodu. Tamara Łempicka nigdy nie posiadała bugatti. Ten obraz był elementem wykreowanego image. Chciała być postrzegana jako kobieta sukcesu, kobieta, która berze, co chce i nie jest w stanie zaaprobować odmowy.Ten właśnie obraz stał się dla Tatiany de Rosnay początkiem fascynacji osobą Tamary Łempiciej. Faktem jest, że w tym niepozornym obrazie jest coś, co przykuwa uwagę. Silna kobieta. Fascynacja dla kobiet i pragnienie ujarzmienia takowej przez mężczyznę. Czym jest bowiem fakt zdobycia kobiety uległej? Kolejna zdobycz na liście życiowych podbojów? Fakt, którego mężczyzna Noe będzie pamiętać chwilę po fizycznym spełnieniu? Zdobyć jednak kogoś takiego jak Tamara, to jest wyzwanie dla niejednego mężczyzny wychowanego w kulturze macho-zdobywcy, to jest dopiero wyzwanie. I chyba właśnie to tak zaintrygowało Autorkę hagiograficznej książki o Łempickiej. Sama postać Tamary nie jest zbyt interesująca. Malarka z przypadku, żona najpierw z pragnienia, potem z wyrachowania, toksyczna matka, wreszcie kobieta, która nie potrafiła pogodzić się z odejściem mężczyzny. Wreszcie malarka, która znalazła swą własną drogę. Jej obrazy, pełne realistycznego erotyzmu, do dziś znajdują wielbicieli. Jaka była jako człowiek? Tego nie sposób znaleźć w książce Tatiany de Rosnay. Autorka zafascynowana osobą pisarki relatywizuje jej wady, stara się je ukryć za parawanem wrażliwości, niczym osoba, która nie chce pamiętać o swych wadach, przerzucając w pamięci winę na swoich partnerów. Nic jednak nie jest ani czarne, ani białe. Mamy wiele odcieni szarości, dlatego ta książka może być jedynie przyczynkiem dla poznania prawdziwej Łempickiej.O ile takowa kiedykolwiek istniała.