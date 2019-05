myśl, butelka koniaku i papieros

#przyPiątku nowa seria #zapytałemTaksówkarza są wśród nas tacy, którzy przekonują nas do tego, że do dobregoSamopoczucia, może szczęścia, zawodowego zadowolenia potrzebne są: niezależność finansowa, zdolność myślenia, najlepiej tego Krytycznego of course; zdolności przywódcze. ja tam do końca nie wiem, co jest potrzebne i silić się na mądrości nie będę, ale pytać o to lubię. może przy piątku przeczytacie o myśli, butelce koniaku i papierosie, zapraszam.podróż za jedną myśl.wawa.godz.5.00. jeszcze się dobrze dzień nie zaczął. nie zdążył się nawet zacząć.a ja co?a ja jakZwykle* już drzwi taksówki otwieram i szybko z ulicy znikam.– na dworzec? - przyjemny w odsłuchu głos pyta.– tak, tak, na dworzec, jakZwykle, zwyczajnieZwyczajowo, prawie jak co dzień.– jak to prawie jak co dzień?– a tak wychodzi. taka praca. w podróży z miejsca do miejsca.– a Pan przecież podobnie ma? - zapytałem.– ano podobnie - odpowiedział taksówkarz, starszy już pan. ja też z miejsca do miejsca. z miejsca do miejsca. z miejsca do miejsca. z miejsca do miejsca. z miejsca do miejsca. tak w takt. taki takt.– a dlugo już pan tak w ten takt, z miejsca do miejsca?– ja już tak proszę Pana ponad 40 lat. przez większość życia w eMPte jeżdziłem. fiata długo miałem. teraz też fiata mam. ale to już nie taki fiat.– 40 lat - zaskoczony wyszeptałem, jakby sam do siebie - strasznie długo.– ano długo. ale wie Pan jeszcze z 10 pojeżdzę.– 10 jeszcze?– a z 10.– przecieź nie musi Pan.– a właśnię, że muszę. nie mogę jakoś przestać. rano wstaję, szykuję się. wychodzę, fiata zapalam i w takt, z miejsca do miesjca.– lubi pan to?– wie pan kiedyś lubiłem, dziś mniej.– czemu mniej?– bo chyba mnie już tak w ogóle mniej. jednak przestać nie mogę. sam w domu jestem. dlatego chyba nie przestaję. do ludzi gnam, pogadać lubię. i jak jest okazja to gadam. prawie zawsze gadam.– pewnie, nie ma to jak z drugim człowiekiem pogadać.– zgadza się. odkąd czuję, że mnie coraz mniej, to gadać mi się chce więcej.– tzn, że jeździ Pan dłużej?– nie, długo nie jeżdzę. max 3 godziny dziennie, zawsze rano. później nieznośne miasto się staję.– a potem, co pan robi, skoro pan tak do ludzi potrzebuje?– a później to się przyjemnościom oddaje?– jakim przyjemnościom?– wie Pan kieliszek, może dwa kieliszki koniaku sobie w ciągu dnia wypijam, cygaro lub fajkę wypalę i myślę.– a nad czym pan tak myśli?– nad tym, co mi wcześniej ci wszyscy ludzie powiedzieli.– i co wtedy?– i wtedy lepiej się czuję.– lepiej niż kiedy?– wtedy kiedy nie mam o czym myśleć. nawet wtedy koniaku nie piję i fajki nie palę. nie ma chęci, woli. a jak pojedżdę to wtedy się ta reszta sama dzieje. dlatego jeżdzę. mysli od ludzi potrzebuje, by mi lepiej było, kiedy czuję, że jest już mnie mniej.uśmiechnąłem się i powiedziałem:– czyli myśli ludzkie dla pana więcej warte niż ludzkie pieniądze?– więcej - odpowiedział starszy pan, odwrócił się i spojrzał się tak, że stalo się go więcej.jakZwykle* - zwyczajowo, zwyczajnie znaczy się.#zapytałemtaksówkarza #tristantresar