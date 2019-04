VI Noe Festiwal, czyli święto kultury na Śląsku

Noe Festiwal • Noe Fesiwal

niedzielę 14 kwietnia w Katowicach, już po raz szósty spotkają się miłośnicy wina i kultury. Tegorocznym bohaterem NOE Festiwalu będzie kolejny kraj winiarski, czyli Austria. Organizatorzy za cel postawili sobie promocję kulturę wina, bo jak sami mówią „Wino towarzyszy człowiekowi od ponad 7 tysięcy lat i już Ludwik Pasteur stwierdził, że to „najbardziej higieniczny napój świata”.Każdego roku podczas Festiwalu prezentowana jest kultura innego kraju i przede wszystkim jego bogactwo winiarskie. Wino wymaga przygotowania, umiejętności cieszenia się nim w pełni, zaczynając od barwy, poprzez bogactwo aromatów, a kończąc na niuansach smakowych. Podczas Festiwalu oprócz okazji do poznania całej palety win z różnych zakątków świata, każdy będzie mógł uczestniczyć w otwartych panelach, które przybliżą zasady degustacji, łączenia wina z jedzeniem, czy oceny jakości tego trunku, tak, by umiejętnie i świadomie czerpać radość z jego walorów.Gościem specjalnym I NOE Festiwal była Gruzja – kraj, który uważany jest za kolebkę winiarstwa. To właśnie tam, na stokach Kaukazu pierwszy znany nam winogrodnik – biblijny Noe – miał uprawiać winorośl. Noe jako symboliczny prekursor winiarstwa stał się dla nas inspiracją do promowania kultury wina oraz jego walorów. Honorowy patronat I Festiwalu objęła ambasada Gruzji w Polsce. Oprócz wina była też muzyka i kuchnia gruzińska, oraz prezentacja wznoszenia słynnych toastów, bo „dobre wino rozgrzewa serce i otwiera duszę”! Tegorocznym bohaterem wydarzenia będzie Austria. Oprócz win tego malowniczego kraju, na ponad 40 stoiskach będzie można skosztować wyśmienitych wytworów winiarzy z różnych zakątków świata. Entuzjaści polskiego wina będą mogli spotkać aż 14 jego producentów. Nas cieszy ogromnie, że to co można znaleźć w polskich winnicach prezentuje co raz wyższy poziom. Polskie wina potrafią już stawać w jednym szeregu z winami innych krajów o większej kulturze produkcji tego trunku.NOE Festiwal, to nie tylko możliwość degustacji win, ale też uczestnictwo w interesujących prelekcjach i - jednym słowem KULTURA WINA w pełnej krasie. W tym roku o winach austriackich podczas swoich prelekcji opowiadać będą jego wybitni znawcy, dwaj znani dziennikarze winiarscy, piszący międzu innymi dla magazynu Ferment . O 12:00 Łukasz Ostrowski „Austria – mały kraj wielkich win”, a o13:30 Tomasz Prange-Barczyński “7 x emocje” – wstęp do win austriackich. Ci, którzy chcą podnieść swoje kompetencje degustacyjne i sztukę łączenia win i potraw powinni o 17.00 wybrać się na wykład, który poprowadzi Wojtek Cyran, ambasador Jacob’s Creek w Polsce „Degustacja wina w pigułce. Jak degustować wino jak zawodowiec. Podstawy łączenia wina i potraw”. Natomiast miłośnicy literatury winiarskiej o 15.30 będę mogli się spotkać z pisarzem i miłośnikiem wina, czyli Markiem Bieńczykiem i porozmawiać o jego książce “Wszystkie kroniki wina” - będzie też okazja do zdobycia autografu :)Szczegóły publikujemy również na naszej stronie: VI NOE Festiwal - 14 kwietnia 2019 w Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach pl. Sławika i Antalla 1 (wejście od strony SPODKA).Bilety można kupić w dniu festiwalu oraz ONLINE Cena wejściówki 20 zł, kaucja zwrotna za kieliszek 10 zł.Za bilet można płacić kartą i gotówką. Za kieliszki, ze względów organizacyjnych - TYLKO GOTÓWKĄ!Wejście tylko dla osób PEŁNOLETNICH.