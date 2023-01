nt_logo

Czas zadbać o zdrową wagę. Pacjentom pomogą specjaliści

C

o trzeci Polak dziś boryka się z wyzwaniami z nieprawidłową wagą. Nadmiar kilogramów to nie tylko defekt estetyczny, ale przede wszystkim zagrożenie aż 200 poważnymi powikłaniami zdrowotnymi. Skala wyzwań globalnie jest tak duża, że otyłość wpisano na listę Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (kod E66 w klasyfikacji ICD‑10), uznając ją tym samym za chorobę przewlekłą, która wymaga pomocy medycznej. Nowo powstałe Centrum Zdrowej Wagi wesprze pacjentów zmagających się ze schorzeniami związanymi z nieprawidłową wagą.

Statystyki są dziś alarmujące – według badań CBOS-u z 2019 roku w Polsce na samą tylko chorobę otyłościową cierpi 21 proc. osób dorosłych, a 38 proc. ma nadwagę. OECD prognozuje, że z powodu niekontrolowanego zwiększania częstości występowania nadwagi i otyłości średnia długość życia w Polsce do 2050 roku skróci się o blisko 4 lata.

Wśród chorób powiązanych z nieprawidłowościami wagi specjaliści wymieniają również wyzwania psychosomatyczne takie jak bulimia i anoreksja oraz choroby metaboliczne. Zagrożeniem dla stanu zdrowia pacjenta może być nie tylko za duża liczba kilogramów, ale również niedowaga – z nią także należy zgłosić się do lekarza.

Na początku listopada w ramach sieci placówek enel-med, polskiego lidera prywatnych usług medycznych, w Warszawie w wieżowcu Warsaw Spire otwarto Centrum Zdrowej Wagi. Na pacjentów czeka tu sztab specjalistów, który wesprze ich w kompleksowej diagnozie oraz przygotuje spersonalizowaną ścieżkę leczenia.

- Nieodpowiednia waga to nie zawsze efekt braku aktywności fizycznej czy złych nawyków żywieniowych, a coraz częściej skutek dynamicznego i pełnego stresu środowiska, w jakim żyjemy. Dodatkowo, fala porad eksperckich i kolejne diety-cud nie sprzyjają rzetelnej informacji, a pacjenci czują się coraz bardziej zagubieni w obliczu swoich problemów. Specjalistyczna pomoc oparta o najnowsze odkrycia medyczne, a także dostępne na rynku nowoczesne terapie i wsparcie farmakologiczne to nieodzowne elementy procesu zdrowienia – podkreśla Anita Kunicka, certyfikowany lekarz leczenia otyłości Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, która w Centrum Zdrowej Wagi pełni funkcję kierownika medycznego.

Nowoczesna placówka enel-med specjalizuje się w ustalaniu przyczyń zaburzeń masy ciała oraz ocenie aktualnego stanu zdrowia pacjentów zmagających się z takimi dolegliwościami.

Ważnym aspektem współpracy jest również opracowywanie indywidualnego planu leczenia. Tym samym odpowiada na jedno z najbardziej palących wyzwań współczesności.

Skalę problemu uświadamiają najnowsze badania Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z którymi na otyłość cierpi aż 23 proc. dorosłych Europejczyków. A to tylko wierzchołek góry lodowej, bo specjaliści biją na alarm – choroba otyłościowa przyczynia się do ponad 200 różnych powikłań.

Długoterminowo generuje olbrzymie problemy zdrowotne, ale jak również znacząco podnosi koszty leczenia. Obciąża to nie tylko budżety domowe, ale także wydatki na zdrowie w skali całego państwa i kontynentu.

Już dziś według wyliczeń OECD choroba otyłościowa odpowiada za 70 proc. kosztów leczenia cukrzycy, 23 proc. leczenia chorób sercowo-naczyniowych i 9 proc. kosztów leczenia raka. Z Raportu Fundacji Republikańskiej wynika, że koszty pośrednie i bezpośrednie leczenia otyłości w Polsce to łącznie 15 mld zł.

Ścieżka wsparcia pacjenta

Nasze ciało jest złożonym, skomplikowanym systemem naczyń połączonych, a konsekwencje zdrowotne nadwagi, otyłości lub przeciwnie – niedowagi, mogą być znacznie poważniejsze, niż uświadamia sobie wielu z nas.

Od przewlekłych chorób układu oddechowego (jak np. astma i obturacyjny bezdech senny), poprzez niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby, aż po przewlekłe choroby nerek. Od dolegliwości układu ruchu (bóle kręgosłupa lędźwiowego, zapalenie kości i stawów) oraz chorób układu sercowo-naczyniowego (ich konsekwencją mogą być m.in. udar, choroba niedokrwienna serca i dyslipidemia), po cukrzycę.

Do owej listy dochodzą również cukrzyca, nowotwory, a także poważne problemy natury psychicznej.To właśnie dlatego w Centrum Zdrowej Wagi kwestią absolutnie kluczową jest opieka kompleksowa, uwzględniająca holistyczne podejście do problemów zdrowotnych każdego pacjenta.

Jest to możliwe nie tylko dzięki najnowszej generacji sprzętowi diagnostycznemu, lecz także bardzo szerokiemu wachlarzowi specjalistów z rozmaitych dziedzin.Ścieżka diagnostyczna w Centrum Zdrowej Wagi rozpoczyna się od pomocy zapewnionej przez wykwalifikowany zespół pielęgniarski, który specjalizuje się w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania.

Pomaga on wypełnić odpowiednie kwestionariusze żywieniowe oraz te związane z aktywnością fizyczną. Zmierzy również ciśnienie tętnicze i wykona precyzyjną analizę składu ciała, uwzględniającą pomiary wagi i wzrostu (BMI), a także stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR).

Po przeanalizowaniu wyników i ocenie ewentualnych powikłań wynikających z problemów z wagą, nadchodzi czas na konsultacje metaboliczne, prowadzone przez certyfikowanych lekarzy PTBO/PTLO, a następnie na konsultacje metaboliczne nielekarskie (tutaj nad stanem zdrowia pochylą się dietetyk, psychodietetyk oraz psycholog).

W razie potrzeby dodatkowymi konsultacjami służą lekarze tacy jak internista, chirurg bariatra, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, kardiolog, nefrolog, pulmonolog, ginekolog-położnik, ginekolog-endokrynolog oraz psychiatra (w przyszłości do listy owej dojdą także androlog i urolog).

Przy Placu Europejskim 2 pacjent może takżę liczyć na wsparcie ze strony innych specjalistów działających w ramach oddziałów Centrum Medycznego ENEL-MED (to np. fizjoterapeuta i kosmetolog) oraz skrojony na miarę indywidualnych potrzeb plan wizyt kontrolnych. Dzięki temu powrót do zdrowia odbywa się nie tylko zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, ale zostaje dopasowany do tempa i preferencji chorego.

Kompleksowa pomoc daje efekty

- Centrum Zdrowej Wagi to miejsce powstałe z myślą o osobach z nieprawidłową wagą, w którym pragniemy zapewnić naszym pacjentom holistyczną opiekę i kompleksowe leczenie: farmakologiczne, dietetyczne, wsparcie psychologiczne oraz dobór odpowiedniego, bezpiecznego rodzaju aktywności fizycznej przez fizjoterapeutów. Leczenie nieprawidłowej wagi to wieloaspektowy problem o podłożu psychospołecznym i środowiskowym, dlatego diagnoza i plan leczenia wymagają szeregu szczegółowych badań z uwzględnieniem nie tylko trybu życia czy nawyków żywieniowych, ale także obciążeń genetycznych, problemów hormonalnych, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych – mówi dr n. med. Katarzyna Skórzewska, przewodnicząca rady medycznej enel-med i dyrektor medyczna przychodni specjalistycznych.

Jak podkreśla, specjaliści z Placu Europejskiego stawiają przede wszystkim na budowanie relacji z pacjentami, które oparte są na empatii, a także na nieszablonowe podejście do każdego przypadku – niezależnie od tego, czy chodzi o chorobę otyłościową, nadwagę lub niedowagę, czy też rozmaite zaburzenia: odżywiania, gospodarki lipidowej bądź też węglowodanowej (np. stany przedcukrzycowe i cukrzyca typu 2).

W Centrum Zdrowej Wagi na fachową pomoc mogą liczyć także osoby zmagające się z insulinoopornością, nadciśnieniem tętniczym, bezdechem sennym oraz wszelakimi chorobami wynikającymi z nadmiernej masy ciała.

W skład działającej już od roku 1993 sieci enel-med oprócz nowo otwartego w Warsaw Spire Centrum Zdrowej Wagi wchodzą dziesiątki wielospecjalistycznych oddziałów własnych, szpital, kliniki ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej, a także klinika medycyny estetycznej, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz 1600 placówek partnerskich.Borykasz się z którymkolwiek z problemów opisanych w powyższym materiale?

Zajrzyj koniecznie pod ten adres i na tzw. dobry początek sprawdź swoje wskaźniki BMI oraz WHR. Krok kolejny? Umów się na pierwszą wizytę w Centrum Zdrowej Wagi i... zmień życie o sto osiemdziesiąt stopni.

Materiał powstał we współpracy z firmą enel-med