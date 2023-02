Szykują się zmiany w programach profilaktycznych. Czy to przekona nas do badań?

Beata Pieniążek-Osińska

B adania profilaktyczne to nie jest ulubiony sport Polaków. Z programów profilaktycznych realizowanych w ramach NFZ korzysta dramatycznie mało osób, a potem choroby wykrywane są w zaawansowanych stadiach. Niestety trudniejszych do leczenia. Czy rozszerzenie programów o nowe grupy wiekowe to droga do większej zgłaszalności?