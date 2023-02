Co trzeci Polak zachoruje na chorobę układu nerwowego. Wyzwań przed neurologią niemało

Co trzeci Polak zachoruje na chorobę układu nerwowego. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa można spodziewać się rosnącej liczby chorych. Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Neurologicznego podkreślają, że w neurologii w ciągu ostatnich lat nastąpił przełom, bo coraz lepiej udaje się poznać ludzki mózg i układ nerwowy. Wyzwaniem pozostaje organizacja systemu ochrony zdrowia, bo inaczej pacjenci nie będą mogli skorzystać z osiągnięć medycyny.

Na choroby neurologiczne choruje coraz więcej z nas. Np. migreny dotyczą ok. 15 proc. Polaków. East News

W ciągu swojego życia co trzeci Polak zachoruje na chorobę układu nerwowego

W Polsce 500 tys. osób ma chorobę Alzheimera, 300 tys. choruje na padaczkę, 90 tys. na chorobę Parkinsona, 50 tys. ma stwardnienie rozsiane, 15 proc. społeczeństwa choruje na migrenę – podaje Polskie Towarzystwo Neurologiczne.

Rocznie odnotowuje się 70 tys. pierwszoradowych udarów mózgu

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Neurologicznego podkreślają, że w ciągu ostatnich 30 lat w neurologii nastąpił ogromny rozwój i wiele chorób można dziś skutecznie leczyć

Jednak z powodu starzenia się społeczeństwa przed neurologią stoją nowe wyzwania

90-lecie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego to dobra okazja do tego, aby pokazać, jak wiele zmieniło się w neurologii w ostatnich latach, ale też jakie wyzwania stoją przed tą dziedziną medycyny, zwłaszcza w obliczu starzenia się społeczeństwa. Prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ocenia, że – mimo wielu zachorowań – "na naszych oczach dokonuje się ogromna rewolucja, wielkie zmiany". - Neurologia polska jest w gronie liderów, jeśli chodzi o dostępność do bardzo nowych terapii – możemy wymienić interwencyjne leczenie udaru mózgu, pilotaż, który wspaniale zadziałał w naszych warunkach, czy leczenie stwardnienia rozsianego" – wyliczał prof. Rejdak podczas konferencji z okazji jubileuszu PTN.

Podobne zmiany – jak dodał – dokonały się w obrazowaniu mózgu.

- Możliwe stało się badanie funkcji mózgu przeżyciowo, w trakcie trwania choroby, co zmieniło rzeczywistość i kolejne techniki diagnostyczne, jak tomografia i rezonans. Możemy teraz badać funkcje, stan czynnościowy mózgu – mówił prof. Rejdak. Efektem tego jest zaś wprowadzenie nowych terapii dostępnych także dla pacjentów w Polsce.

Jednak skala zachorowań i rosnące ich tempo w związku ze starzeniem się społeczeństwa powodują, że przed neurologią stoi wiele wyzwań, aby móc skutecznie pomagać pacjentom. Tym bardziej, żę według szacunków PTN, jedna trzecia Polaków dozna w życiu objawów i zaburzeń neurologicznych

Dlatego PTN postuluje, aby neurologia stała się dziedziną priorytetową i była częścią strategii państwa.

To pierwsza z potrzeb w dekalogu przygotowanym przez ekspertów. Kolejne to:

wzrost nakładów finansowych na diagnostykę i leczenie systemu nerwowego

inwestycja w kadry lekarskie, pielęgniarki i zawody pomocnicze w neurologii

neurologią priorytetową specjalizacją

jasny system ścieżek pacjentów z chorobami neurologicznymi

regionalne ośrodki referencyjne dla najważniejszych chorób neurologicznych

wzrost nakładów na obsługę programów lekowych w neurologii

uporządkowanie systemu organizacji i finansowania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia

inwestycja w rehabilitacje neurologiczną

wzrost nakładów na badania naukowe w chorobach układu nerwowego

Jakie zmiany w refundacji leków?

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, odnosząc się do postulatów PTN, przypomniał, że neurologia jest priorytetowa w tym sensie, że w zakresie chorób nieonkologicznych największa liczba programów lekowych dedykowana jest właśnie neurologii.

Zapowiedział też zmiany na najbliższej marcowej liście refundacyjnej w odniesieniu do terapii dla pacjentów za chorobami neurologicznymi.

- W najbliższym czasie jest szansa na dwukrotne poszerzenie populacji pacjentów kwalifikowanych do terapii choroby Parkinsona. Aktualnie zmiana ta jest procedowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W marcu pojawią się kolejne leki przeciwpadaczkowe. Zamierzamy również poszerzyć dostępność do terapii w szerokim spektrum chorób ośrodkowego układu nerwowego związanych ze spastycznością w ramach programu lekowego. Obecnie obejmuje on tylko pacjentów po udarze - wyliczał wiceminister.

Zmiany w systemie i finansowaniu

Maciej Miłkowski zaznaczył, że choroby neurologiczne związane są w dużym stopniu z demografią, a więc nie można liczyć na to, że w kolejnych latach będzie ich ubywać.

Z drugiej strony - jak wskazywał - neurologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny, o czym świadczy liczba badań klinicznych, które są obecnie prowadzone, a które w przyszłości z pewnością przełożą się na skuteczniejsze technologie medyczne zarówno lekowe, jak i nielekowe.

Istotna jest przy tym zmiana organizacji systemu ochrony zdrowia.

- Jest to obszar, który możemy najszybciej i najprościej poprawić. Krajowa Rada ds. Neurologii już wskazała, które elementy tego systemu w dziedzinie neurologii powinny być poprawione najpilniej i na tym się obecnie skupiamy. Pozwoli to efektywniej wykorzystać zarówno personel, jak i zasoby łóżkowe - stwierdził wiceminister.

Przypomniał też, że resort zdrowia podejmuje też działania w związku z brakiem kadr, m.in. większe nabory na kierunki lekarskie, jednak na efekty trzeba zaczekać kilka lat.

Nowe wyceny w neurologii

Z kolei Daniel Rutkowski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia odniósł się do postulatu dotyczącego retaryfikacji świadczeń neurologicznych.

Jak przypomniał, do planu taryfikacji na 2023 rok włączono obszar świadczeń w lecznictwie szpitalnym dotyczący chorób układu nerwowego. Ich udział w ramach finansowania systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) to ponad 6 proc.

Ponadto podczas spotkań Krajowej Rady ds. Neurologii przy ministrze zdrowia zostały uzgodnione też zmiany dotyczące poprawy charakterystyki, czyli listy procedur w obszarze padaczki, przemijającego ataku niedokrwiennego czy choroby zwyrodnieniowej ośrodkowego układu nerwowego, które kwalifikują do rozliczenia w ramach systemu JGP. Zmiany te mają być wprowadzane od 1 kwietnia.

Trwają też prace nad listą świadczeń, które mogłyby zostać wyodrębnione z tzw. ryczałtu sieciowego. Chodzi m.in. o kompleksowe leczenie udaru mózgu. Świadczenia te miałyby być bezlimitowe.