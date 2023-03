K to, kiedy i na podstawie jakich kryteriów zawierał umowy w ramach programu "Polskie Szwalnie"? Tego w większości nie wiadomo - ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Nadzór nad jakością maseczek dostarczonych w ramach programu do Kancelarii Premiera był wątpliwy - to kolejny zarzut NIK. Co więcej, w Stalowej Woli mimo zakupu 9 linii produkcyjnych nie wyprodukowano ani jednej maseczki.





Porażka "Polskich Szwalni". NIK nie zostawia suchej nitki na maseczkowym biznesie rządu

Beata Pieniążek-Osińska

Kto, kiedy i na podstawie jakich kryteriów zawierał umowy w ramach programu "Polskie Szwalnie"? Tego w większości nie wiadomo - ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Nadzór nad jakością maseczek dostarczonych w ramach programu do Kancelarii Premiera był wątpliwy - to kolejny zarzut NIK. Co więcej, w Stalowej Woli mimo zakupu 9 linii produkcyjnych nie wyprodukowano ani jednej maseczki.