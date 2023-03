B ursztyn bezapelacyjnie kojarzy się z morzem i biżuterią. Z tego pięknego klejnotu tworzone są małe dzieła sztuki, a on sam słynie z właściwości leczniczych i energetyzujących. Niektórzy wierzą, że ma niemal magiczną moc i chroni przed nieszczęściem. Jednak mało kto wie, że wyciąg z bursztynu jest bardzo ceniony w kosmetyce, w tym w pielęgnacji włosów – zwłaszcza tych wymagających intensywnej regeneracji i odbudowy. To właśnie na sile bursztynu swoją skuteczność opiera linia do pielęgnacji włosów Jantar Medica od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm.





Bursztyn – dla pielęgnacji włosów! Linia Jantar Medica od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm

Artykuł promocyjny IDEEPHARM

