Dodatkowe przywileje dla krwiodawców. Zobacz, ile dni wolnych dostaniesz

Oddajesz honorowo krew? Już wkrótce dostaniesz dodatkowe przywileje. Ministerstwo zdrowia postanowiło nagrodzić dotychczasowych i zachęcić przyszłych krwiodawców dodatkowymi przywilejami. Za oddanie krwi będzie wkrótce przysługiwał nie tylko jeden dzień wolny od pracy. Zobacz, co się zmieni.

Zapotrzebowanie na krew nie spada, a liczba honorowych dawców maleje. Czy nowe przywileje będą dobrą zachętą? Stanislaw Bielski/REPORTER/East News

Honorowi dawcy krwi już wkrótce otrzymają dodatkowe przywileje

Na podpis prezydenta czeka projekt noweli ustawy, który rozszerza przywileje związane z honorowym oddawaniem krwi

Obecnie honorowi dawcy krwi mogą liczyć na jeden dzień wolnego w pracy

Wkrótce skorzystają z prawa do dwóch dni wolnego, ale czekają już na nich inne korzystne zmiany

Prawo do dwóch dni wolnego dla honorowego dawcy krwi: w dniu donacji i dzień później – to główna zmiana dla honorowych dawców krwi, jaką wpisano do uchwalonej niedawno ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. To dwa dni dodatkowego płatnego urlopu. Ustawa przeszła już przez prace parlamentarne i czeka na podpis prezydenta.

Przed pandemią honorowi dawcy krwi mogli liczyć na jeden dzień płatnego urlopu w dniu donacji. Dodatkowe przywileje wprowadzono dla nich niedawno z powodu pandemii. Chodzi o dodatkowy dzień wolny od pracy po donacji.

Teraz będą mogli liczyć na wpisanie do odrębnej ustawy na stałe "ekstra" dnia wolnego i potwierdzenie tym samym gwarancji dwóch dni wolnego.

Ustawa o krwiodawstwie do zmiany

Równolegle w resorcie zdrowia toczą się prace nad nowelizacją ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Doprecyzowuje ona kwestie dotyczące m.in. płatnego zwolnienia dla osób pracujących w systemie zmianowym.

Zawiera także zapisy tożsame z tymi w ustawie o KSO dotyczące zwolnienia z pracy, ze szkoły czy zajęć na uczelni w dniu zabiegu donacji i w dniu następnym.

W myśl projektu zmiany ustawy o krwiodawstwie zwolnienie z pracy:

obowiązuje krwiodawców w pracy/w szkole/na uczelni w dniu zabiegu oraz w dniu następnym,

w przypadku osób pracujących w systemie zmianowym zwolnienie obejmuje zmianą roboczą, która zaczęła się w dniu, gdy oddano krew/jej składniki i dzień następny,

wolne od pracy będzie też przysługiwać dawcy na czas okresowych badań lekarskich,

wolne będzie dotyczyć także osób, które po raz pierwszy zgłosiły się w celu oddania krwi lub jej składników (musi zostać poprzedzone diagnostyką).

Koszty przejazdu

To nie koniec korzystnych zmian. Ministerstwo zdrowia zaproponowało bowiem także, iż honorowi dawcy krwi będą mogli liczyć na zwrot kosztów przejazdu na zabieg.

Dodatkową gratyfikacją, dla tych którzy oddają krew, ma być ewentualna rekompensata pieniężna do 1 tys. zł w wyjątkowych sytuacjach.

To przywilej dla wybranych dawców o rzadkich grupach krwi i dawców, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia/innym zabiegom celem uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.

Przysługiwać może za niedogodności wynikające ze stawienia się w danej jednostce publicznej służby krwi, aby wykonać zabieg.

Poza kolejką do lekarza

Warto też pamiętać o tym, że krwiodawca po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów (mężczyźni) lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników krwi może otrzymać legitymację i tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi".

Ten tytuł uprawnia m.in. do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. To przywilej, który może się przydać w obecnej sytuacji, gdy kolejki do lekarzy w publicznej ochronie zdrowia nie maleją.