Receptomaty do poprawki. E-recepty ułatwiły nam życie, ale rośnie też patologia

Wypełnij krótki formularz on-line i otrzymaj receptę w 5-10 minut – tak kuszą receptomaty, czyli platformy, gdzie za odpowiednią opłatą możemy otrzymać receptę na dowolny lek bez wizyty u lekarza. E-recepty były wybawieniem w pandemii, ale szybko to rozwiązanie zaczęło być nadużywane. Samorząd lekarski oraz resort zdrowia idą na wojnę z patologią.

Receptomaty szybko stały się źródłem nadużyć. Minister zdrowia zamierza to ukrócić. Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Ministerstwo Zdrowia zapowiada ograniczenie działalności tzw. wirtualnych receptomatów

Specjalne rozporządzenie ma pojawić się jeszcze w tym roku

"Jeżeli lekarz w ciągu kilkunastu minut wystawia kilkadziesiąt recept, to wiadomo, że nie zostało to poparte badaniem" - przekonuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Także samorząd lekarski mówi o patologii, jaka wyrosła z e-recepty, która jest dla wszystkich udogodnieniem

W Polsce jak grzyby po deszczu powstają różnego rodzaju strony internetowe i aplikacje umożliwiające uzyskanie recepty na dowolny lek. To tzw. wirtualne receptomaty. Ich rozkwit umożliwiło wprowadzenie e-recepty.

Jednak funkcjonowanie tego typu wirtualnych receptomatów może budzić wiele wątpliwości. Chodzi o kwestie prawne, a także etyczne, bo za każdą receptą stoi jakiś lekarz, który musi użyć swojego prawa do wystawienia zlecenia na leki.

Z kolei według prawa, bez osobistego badania nie powinien wydać takiej recepty, a w przypadku kontynuacji leczenia, powinien oprzeć się na potwierdzającej chorobę dokumentacji medycznej. Tymczasem w receptomatach wystarczy wypełnić krótką ankietę i na podstawie tych odpowiedzi – oczywiście za stosowną opłatą – otrzymujemy kod do e-recepty. Rozwiązanie to wśród pacjentów jest coraz bardziej popularne.

Chodzi o czas i koszt. Otrzymanie w ten sposób recepty to koszt od 50 do 100 zł, a trwa to naprawdę kilka minut. Wizyta prywatna u lekarza to koszt od ok. 100 zł, a niekiedy kwoty te sięgają nawet 350-400 zł. Gorzej jednak z dostępnością nawet do tych prywatnych wizyt. Nie zawsze mamy czas, aby czekać dwa tygodnie czy miesiąc, szczególnie gdy kończy się lek, który bierzemy na stałe.

Jednak receptomaty stają się też źródłem patologii. Recepty na dowolne leki wystawiane są "od ręki" na podstawie krótkiej ankiety, a analiza tempa wystawiania recept wskazuje, że w niektórych przypadkach lekarz nie miał najmniejszych szans na to, aby zdążyć w jakikolwiek sposób zapoznać się z dokumentacją medyczną, ale także z ankietą przesłaną przez pacjenta. Po prostu z automatu wystawiane są recepty, jakie zamawia klient receptomatu.

Badanie lekarskie to podstawa

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor potwierdza, że dzięki receptomatom można zamówić np. sterydy na siłownię i dostać na niego receptę "nie widząc doktora".

Jak przypomina, olbrzymi udział w postawieniu diagnozy stanowi badanie lekarskie, a żadna teleporada nie zastąpi wizyty diagnostycznej. – To nie może odbyć się przez teleporadę. Pacjent musi być zbadany – przekonuje.

Według Klaudiusz Komora, wprowadzenie teleporad, które bardzo dobrze sprawdziły się w pandemii, zostało naciągnięte, a patologię, jaką stały się receptomaty, trzeba ograniczyć.

Błędna interpretacja czy luka w przepisach?

Komisja Etyki Lekarskiej NRL w lutym w specjalny stanowisku pisała, że "błędną interpretacją zasad obowiązujących w telemedycynie jest komercyjne wystawianie zwolnień i recept online na żądanie.

Krytycznie oceniła to zjawisko "zwłaszcza w sytuacjach, kiedy:

wystarczającym do otrzymania recepty / zwolnienia jest wypełnienie krótkiej ankiety niespełniającej kryterium badania podmiotowego i sugerującej pacjentowi objawy,

czynnością uruchamiającą procedurę otrzymania dokumentu jest dokonanie płatności,

pacjent nie ma jakiegokolwiek kontaktu z lekarzem,

oferty wystawiania recept i zwolnień służą jedynie ich odpłatnej sprzedaży, noszą cechy reklamy i np. oferują specjalne zniżki za wypełnienie ankiety,

finalizacja otrzymania usługi jest zgodnie z ofertą, niezwykle krótką (3-5 minutową) usługą sugerującą niedochowanie należytej staranności,

pacjent nie był wcześniej badany i leczony przez danego lekarza wystawiającego receptę bądź zwolnienie na żądanie".

Według Komisji, lekarze wydający w opisanym trybie recepty i zwolnienia narażają się na odpowiedzialność zawodową z powodu naruszenia artykułów Kodeksu Etyki Lekarskiej. Chodzi m.in. o niedochowanie należytej staranności i niepoświęcenie pacjentowi należytego czasu czy brak dbałości o odpowiednią jakość opieki nad pacjentem.

Zmiany jeszcze w tej kadencji?

Problem dostrzegł także resort zdrowia, który zapowiada, że jeszcze do końca tej kadencji ureguluje sprawę.

– Jeśli lekarz w ciągu kilkunastu minut wystawia kilkadziesiąt recept, to widać, że nie jest to poparte jakimś badaniem, informacją na temat zdrowia pacjenta. Razem z Naczelną Izbą Lekarską pracujemy nad tym, żeby to zmienić. Widzimy, że jest to nadużywane. Lekarz nie jest fizycznie w stanie wystawić tylu recept w takim czasie – mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Radia Plus w ubiegłym tygodniu.

– Robią to osoby, które tylko posługują się pieczątką lekarza, a wystawiają recepty z automatu – stwierdził wiceszef resortu zdrowia Waldemar.

Przyznał, że na radzie trudno stwierdzić, w jaki sposób zostanie to ograniczone, a jednocześnie zapewnił, że prace nad odpowiednimi rozwiązaniami są już na zaawansowanym etapie. Jak mówił Waldemar Kraska, jedną z możliwości mogłoby być wprowadzenie limitów dla lekarzy na wystawianie recept.

Zmiany miałyby być wprowadzone na mocy rozporządzenia jeszcze w tej kadencji.

Dowolny lek, dowolny lekarz

Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.

Lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

"Z opisu stron wynika, że prowadzą je podmioty medyczne, a same recepty wystawiane są przez lekarza z prawem wykonywania zawodu, niezależnie od specjalności. Prowadzi to do sytuacji, w której receptę na dowolny lek (również leki narkotyczne), może wystawić dowolny lekarz, również dentysta, a niektórzy medycy potrafili wystawić tysiące recept, nie widząc pacjentów" - pisał jeszcze w ubiegłym roku w interpelacji do Ministerstwa Zdrowia poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski.