Anioł Wcześniaków – taki zaszczytny tytuł otrzymała Anna Kaczmarek, redaktor naczelna Sektora Zdrowie w Grupie NaTemat od Koalicji dla wcześniaka. To wyróżnienie zostało przyznane naszej dziennikarce za "wieloletnie i niezawodne wsparcie w nagłaśnianiu problemów wcześniaków i ich rodziców". Koalicja dla Wcześniaka obchodziła 10-lecie swojej działalności.

Anna Kaczmarek z naTemat z tytułem Anioła Wcześniaków. Fot, NaTemat

– Anioły są wśród nas. Anioły, które nas wspierają, które nam pomagają, anioły, które zrobiły wiele dobrego dla wcześniaków. Wszystkim im bardzo dziękujemy za obecność, wsparcie, dobre słowo. Dziękujemy, że jesteście z nami, bo dzięki wam i dla was działamy i będziemy działać – powiedziała prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prezes fundacji Koalicja dla wcześniaka podczas jubileuszu 10-lecia działalności Koalicji.

Anna Kaczmarek jest doświadczoną dziennikarką zdrowotną, która w naTemat pisze dla Was już od ośmiu lat. Aktualnie jest redaktor naczelną sektora zdrowie w Grupie naTemat. Wcześniej przez wiele lat pracowała w medycznym tytule branżowym. Jest prawdziwą ekspertką w swojej dziedzinie, to do niej często zwracają się o pomoc chorzy w trudnej sytuacji. Z wrażliwością i "po ludzku" opisuje historie związane z systemem ochrony zdrowia.

Od ponad dwóch lat jest także prowadzącą i autorka programu "Zdrowie bez cenzury", który na YouTube cieszy się sporą popularnością. Było to widoczne zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa, gdy internauci szukali rzetelnych i sprawdzonych informacji.

– To dla mnie bardzo cenna i wzruszająca nagroda. Jestem nie tylko dziennikarką, ale też mamą wcześniaka. Oczywiście o problemach wcześniaków i ich rodziców pisałam też, zanim sama zacząłem mierzyć się 2,5 roku temu z tym wyzwaniem. Co ważne, już jako mama wcześniaka, miałam wsparcie Koalicji, za co bardzo dziękuję – mówi Anna Kaczmarek.

10 lat Koalicji dla wcześniaka

Tymczasem Koalicja dla wcześniaka właśnie obchodzi 10-lecie swojej działalności. 10 lat temu grupa niezwykłych ludzi z ogromnym sercem dla dzieci urodzonych przedwcześnie postanowiła połączyć siły, aby wspólnie działać na rzecz najmniejszych z najmłodszych.

Tak powstała Koalicja dla wcześniaka – inicjatywa społeczna stworzona przez prof. Marię Katarzynę Borszewską-Kornacką, ówczesną prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Dołączyli do niej: prof. Ewa Helwich, konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, Fundacja Watch Health Care, Fundacja Zero-Pięć, Stowarzyszenie Parasol dla życia i Szkoła Matek i Ojców "Razem Łatwiej".

O wcześniakach i zagrożeniach, z którymi muszą mierzyć się od pierwszych dni życia, mówiło się wtedy zbyt mało. Celem Koalicji dla wcześniaka było proponowanie rozwiązań usprawniających system opieki zdrowotnej nad wcześniakami, a także edukacja rodziców wcześniaków i całego społeczeństwa na temat potrzeb i problemów tej szczególnej grupy dzieci.

Od tego czasu wiele się zmieniło, a większość celów Koalicji została zrealizowana. Powstał program koordynowanej opieki nad wcześniakami KORD, rozszerzono program profilaktyki zakażeń wirusem RS, powstało Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla wcześniaków. Koalicja stała się Fundacją, dołączyła do Europejskiej Fundacji na Rzecz Noworodków (European Foundation for the Care of Newborn Infants EFCNI), Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i zamierza wspierać rodziców wcześniaków przez kolejne lata.

Anioły Wcześniaków

Podczas swojego jubileuszu Koalicja dla wcześniaka wyróżniła 70 osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy opieki nad wcześniakami i szerzenia wiedzy na temat najmniejszych z najmłodszych. Otrzymały one tytuły Anioła Wcześniaków, Anioła Małych Dzieci oraz Anioła Pomocy Ukrainie. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele urzędów państwowych, eksperci medyczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, artyści, dziennikarze i ludzie dobrej woli i wielkiego serca.

Wśród dziennikarzy, oprócz naszej redakcyjnej koleżanki, tytuł Anioła Wcześniaków otrzymali:

Violetta Długosz-Leończuk, (TVP INFO), Barbara Góra (Polskie Radio), Edyta Hetmanowska, (Medexpress), Aleksandra Kurowska (Co w zdrowiu), Joanna Morga (Polska Agencja Prasowa), Katarzyna Pinkosz (Wprost), Agnieszka Rosłoniak (Pytanie na śniadanie), Iwona Schymalla, (Medexpress), Marzena Sygut (Kurier Medyczny), Małgorzata Wiśniewska (StudioMED), Michał Dobrołowicz (RMF FM).

Lista wszystkich nagrodzonych: tutaj