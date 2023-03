Jak pozbyć się nieświeżego oddechu? Koniecznie zrób jedną rzecz

Sposobów na odzyskanie świeżego oddechu jest mnóstwo. Niestety ani ssanie miętówek, ani żucie gumy, ani nawet pryskanie języka specjalnym sprayem na dłuższą metę zda się na nic. Długotrwały efekt da jedynie wyeliminowanie przyczyn. I choć tych też nie jest mało, to w niektórych przypadkach relatywnie łatwo jest je zlokalizować.

Fot. Unspalsh.copm / Marek Studzinski

Nieprzyjemny zapach z ust, czy też “halitoza”, bo brzmi medyczna nazwa “brzydkiego oddechu”, jest przypadłością, która ingeruje w wiele sfer życia. Poza dyskomfortem w jamie ustnej, powodowanym przez suchość i kwaśny czy też gorzki posmak, osoba cierpiąca na halitozę może zmagać się z jej społecznymi skutkami: traci pewność siebie w rozmowie, unika sytuacji intymnych, unika sytuacji towarzyskich.

Zdarza się też, że nieświeży oddech bardziej przeszkadza otoczeniu, niż samym zainteresowanym. To również niełatwa sytuacja, bo tego rodzaju kość niezgody z reguły leży na pokaźnym, usypanym wcześniej z wielu innych “kości” stosie. Bliscy wytykają błędy żywieniowe, niezaleczone choroby, nieodpowiednią higienę jamy ustnej, czy palenie papierosów. I mogą mieć rację.

Przyczyny wymienione powyżej rzeczywiście mogą mieć wpływ na jakość naszego oddechu.

Co powoduje nieświeży oddech?

Jeśli zauważymy, że nieprzyjemny zapach z ust utrzymuje się przewlekle, warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad codziennymi nawykami. Aby ustalić przyczynę halitozy, można zadać sobie kilka podstawowych pytań:

Czy zwracam uwagę na higienę jamy ustnej? Szczotkowanie zębów dwa razy dziennie to za mało. Gdy resztki jedzenia odkładają się w przestrzeniach międzyzębowych, płytka bakteryjna mnoży się w zastraszająco szybkim tempie. Aby temu zapobiec, warto zastanowić się nad zmianą szczoteczki na elektryczną, zakupem irygatora oraz stosowaniem nici dentystycznych, oraz płynów do płukania jamy ustnej.

Jak wygląda moja dieta? Powód nieświeżego oddechu może być tak banalny, jak spożywanie zbyt wielu “aromatycznych” składników. Nieprzyjemny zapach powodują czosnek i cebula, ale również jabłka, fermentujące w przewodzie pokarmowym.

Czy przyjmuję leki ograniczające wydzielanie śliny? Warto sprawdzić ulotki leków, które stosujemy - niektóre z nich mogą powodować suchość w jamie ustnej, a ta z kolei - przyczyniać się do “zepsucia się” oddechu.

Czy piję dostatecznie dużo wody? Niewystarczające nawodnienie organizmu również może manifestować się w postaci nieświeżego oddechu. Pamiętaj, że niezbędne minimum to osiem szklanek dziennie.

Czy choruję na… - halitoza może być objawem wielu chorób: poczynając od chorób przyzębia, przez infekcje gardła, problemy z przewodem pokarmowym czy też z zatokami.

Czy palę papierosy? Nie da się ukryć, że palenie papierosów wpływa na zapach wydobywający się z ust. Co więcej, palenie jest również czynnikiem ryzyka wielu chorób jamy ustnej: nowotworów języka czy też gardła.

To tylko kilka przykładów, ale lista przyczyn nieświeżego oddechu może być zdecydowanie dłuższa. Lekarzem, który pomoże adekwatnie ją zdiagnozować, może być dentysta czy laryngolog, jak również gastrolog. Warto zwrócić się po poradę i wykonać niezbędną diagnostykę, zwłaszcza jeśli od poprzedniego spotkania z lekarzami wymienionych specjalności minęło sporo czasu.

Równocześnie z zarezerwowaniem konsultacji u lekarza wybranej specjalizacji, warto podjąć niezależne kroki mające na celu poprawę naszego komfortu. Zmiana diety czy większa dbałość o higienę jamy ustnej to podstawa, podobnie jak zaprzestanie palenia papierosów.

Zastosowanie się do powyższych zaleceń początkowo może początkowo okazać się nie lada wyzwaniem. Wypracowanie nowych nawyków, owszem, wymaga czasu, a czasami również sposobu.

Zmiana diety przyjdzie nam łatwiej, jeśli będziemy wdrażać ją stopniowo. Nie chodzi przecież o całkowite wyeliminowanie cebuli czy czosnku, ale o ich ograniczenie - docelowo do minimalnej ilości. Z papierosami będzie oczywiście trudniej, bo tu efekt musi być zero-jedynkowy: przestajemy palić.

