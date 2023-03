P o pięć palców u rąk i stóp to wcale nie jest norma. Polidaktylia, czyli dodatkowy palec to wada, z którą rodzi się nawet co 600 dziecko. Taka anomalia częściej zdarza się u chłopców.





Pięć palców to nie norma. Trudno uwierzyć, jak wiele dzieci rodzi się z dodatkowym palcem

Beata Pieniążek-Osińska

Po pięć palców u rąk i stóp to wcale nie jest norma. Polidaktylia, czyli dodatkowy palec to wada, z którą rodzi się nawet co 600 dziecko. Taka anomalia częściej zdarza się u chłopców.