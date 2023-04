Wiosna sprzyja tej decyzji. Oto co cię czeka, jeśli rezygnujesz z papierosów

Najciemniejsze i najzimniejsze dni już za nami. Wiosna przynosi ciepło, słońce i chęci do działania. Ten sezonowy przypływ endorfin warto spożytkować w słusznym celu. Co powiecie na rzucenie palenia?

Fot. Unspalsh.copm / Nafis Al Sadnan

Wychodzenie z nałogu nie jest łatwe. To, co jednak zdecydowanie pomaga, to skupienie się na korzyściach, jakie wiążą się z rzuceniem palenia. A tych jest sporo i, co szczególnie ważne. Niektóre z nich są niemal natychmiastowe.

Zdrowotne korzyści rzucania palenia

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak szybko wasz organizm zaczyna “podnosić się” po latach palenia, odpowiedź brzmi: natychmiast. Okazuje się, że już po 24 godzinach zaczyna zmniejszać się ryzyko zawału serca. Krążenie zaczyna wracać do normy po upływie paru tygodni. W podobnym odstępie czasowym powinna poprawić się praca płuc.

Palenie papierosów stanowi, z reguły, pewną przeszkodę (a czasami pewnie i wymówkę) w uprawianiu sportu. Rozstając się z papierosami z pewnością łatwiej będzie nam wrócić do aktywności: kaszel i duszność, czyli nieodłączni “towarzysze” dymka, odejdą być może już nawet po upływie miesiąca od rzucenia nałogu. Około trzech miesięcy może natomiast zająć odzyskanie jako naruszonej paleniem kondycji.

Co jednak chyba najważniejsze, jeśli rzucicie palenie teraz, zacznie tykać specyficzny licznik: w ciągu kolejnych lat, ryzyko raka płuc zacznie się systematycznie zmniejszać. Po upływie dekady będzie ono aż o połowę niższe, niż gdybyście nie podjęli decyzji o rzuceniu palenia.

Jak złagodzić skutki odstawienia papierosów?

Gra jest więc warta świeczki. Niestety, opanowanie jej zasad na początku nie będzie niestety łatwe. Rozstanie z papierosami to pewnego rodzaju nowość dla organizmu. Jego reakcja może być więc początkowo nieco myląca: być może pojawi się gorsze samopoczucie czy większa drażliwość. Możecie doświadczać spadków koncentracji. Drapanie w gardle i kaszel - te objawy również mogą nasilać się w pierwszych dniach bez papierosa.

Palacze rozstający się z nałogiem często odczuwają głód - ten papierosowy usiłują tłumić jedzeniem. Ważne więc aby w tym okresie zwracać szczególną uwagę na jakość przekąsek: pokrojone w paski warzywa, orzechy, suszone owoce będą zdecydowanie lepszym wyborem niż słodycze czy słone paluszki.

Dobrym sposobem na oswojenie organizmu z nową sytuacją jest też picie wody. Raczej nie zniweluje głodu nikotynowego, ale z pewnością pomoże oczyścić ciało z toksyn, nawilży gardło i złagodzi kaszel.

Alternatywy dla papierosa

W kontekście rzucania palenia coraz częściej słyszymy hasło: redukcja szkód. Oznacza ono, że szkodliwe papierosy zastępujemy na jakiś czas mniej szkodliwymi produktami alternatywnymi, takimi jak e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu.

Tego rodzaju strategia pozwala przez jakiś czas zachować rytuał podobny do tego, jaki celebrujemy w przypadku papierosów (wychodzenie na zewnątrz, wkładanie ustnika do ust, inhalowanie się aerozolem).

Jest to otyle istotne, że uzależnienie od papierosów, jak każdy nałóg, ma głównie podłoże psychiczne. Nasz organizm pragnie więc nikotyny, ale tylko przez krótki czas. “Głowa” natomiast znacznie dłużej tęskni za tym, co z dostarczaniem nikotyny się wiąże (“chwila dla siebie”, “rozładowanie emocji” itp.).

Zarówno e-papierosy, jak i podgrzewacze tytoniu, stanowią dość wierne, psychologiczne, zastępstwo. Jednocześnie, zdrowotne ryzyko ich stosowania może być nawet o 95 procent niższe w porównaniu z papierosami.

Zanim sięgniesz po alternatywy, pamiętaj o jednym

Stosowanie produktów alternatywnych wiąże się jednak z kilkoma warunkami. Po pierwsze nie jest to rozwiązanie na dłuższą metę, ale środek przejściowy: mniej szkodliwy zamiennik, który po jakimś czasie również powinniśmy odstawić.

Druga, bardzo istotna kwestia: podejmując decyzję o stosowaniu zamienników, musicie być do nich przekonani na 100 proc. Popalanie papierosów, na przemian ze stosowaniem podgrzewaczy czy papierosów elektronicznych nie przyniesie korzyści, wręcz odwrotnie. Palenie hybrydowe, bo tak określa się dostarczanie nikotyny do organizmu dwoma sposobami, może całkowicie storpedować wasze wysiłki, jeśli chodzi o rozstanie się z nałogiem.

Zanim więc sięgniecie po e-papierosy lub podgrzewacze, zastanówcie się, do której alternatywy jesteście bardziej przekonani. Urządzenia różnią się bowiem zarówno jeśli chodzi o system działania (podgrzewanie liquidu vs. podgrzewanie wkładów z prawdziwym tytoniem), jak i sposób użytkowania (wymienianie gotowego kartridża z liquidem raz na jakiś czas, jak np. w Vuse ePod vs. samodzielne napełnianie pojemniczka na liquid. Od jakiegoś czasu na rynku są też dostępne e-papierosy jednorazowe.

Niezależnie od tego, czy skorzystacie z pomocy wspomnianych wyżej urządzeń, czy raczej postanowicie zwalczyć nałóg siłą woli, podjęcie decyzji o rozstaniu z papierosami zawsze będzie dobrą decyzją. Próbujcie, wiosna sprzyja zmianom.