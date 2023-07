P iotruś do 1-szego roku życia rozwijał się jak każdy zwyczajny chłopiec. Tyle że często miał na ciele siniaki. Te siniaki miały takie guzki podskórne. Siniak u zdrowego człowieka znika po ok. tygodniu. U Piotrusia utrzymywał się nawet do 6 tygodni. Zaczęliśmy się z mężem zastanawiać, jaka jest tego przyczyna. Nasza pani pediatra twierdziła, że „ten typ tak ma” - mówi w podcaście "Zdrowie bez cenzury" Monika Gruszka, mama Piotrka, który choruje na hemofilię.





"Historię mam we krwi". Ta Piotrusia rozpoczęła się od dziwnych siniaków

Anna Kaczmarek

Piotruś do 1-szego roku życia rozwijał się jak każdy zwyczajny chłopiec. Tyle że często miał na ciele siniaki. Te siniaki miały takie guzki podskórne. Siniak u zdrowego człowieka znika po ok. tygodniu. U Piotrusia utrzymywał się nawet do 6 tygodni. Zaczęliśmy się z mężem zastanawiać, jaka jest tego przyczyna. Nasza pani pediatra twierdziła, że „ten typ tak ma” - mówi w podcaście "Zdrowie bez cenzury" Monika Gruszka, mama Piotrka, który choruje na hemofilię.