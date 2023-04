Darmowe e-papierosy dla palaczy. Brytyjski rząd rozda ich milion

Jeden na pięciu brytyjskich palaczy otrzyma niedługo prezent od swojego rządu. Wielka Brytania rozpoczyna ofensywę, mającą na celu radykalne zmniejszenie liczby palaczy papierosów: z 13 proc. do 5 proc. do 2030 roku. W ramach wsparcia rząd rozda palaczom milion e-papierosów. Za darmo.

Brytyjski rząd walczy z papierosami, promując strategię redukcji ryzyka (harm reduction). Program wsparcia będzie kosztował 45 milionów funtów. Wsparcie otrzymają również palące kobiety, które zaszły w ciążę. Pixabay.com

Brytyjski rząd walczy z papierosami, promując strategię redukcji ryzyka (harm reduction)

W Wielkiej Brytanii e-papierosy i podgrzewacze tytoniu są uznawane za mniej szkodliwą alternatywę dla papierosów

Program wsparcia będzie kosztował 45 milionów funtów

Wsparcie otrzymają również palące kobiety, które zaszły w ciążę – na Wyspach papierosy pali 1 na 11 kobiet w ciąży

Brytyjskie władze donoszą, że program pod szyldem: "Swap to stop" ("Przestaw się, aby przestać") to pierwsza tego rodzaju inicjatywa na świecie. Palacze będą aktywnie zachęcani do przestawienia się z papierosów na e-papierosy, czyli elektroniczne urządzenia dostarczające do organizmu nikotynę, ale w sposób mniej szkodliwy niż papieros. Bo bez spalania i bez dymu. Na podobnej zasadzie działają też podgrzewacze tytoniu, z tym że zamiast roztworu z nikotyną podgrzewają wkład z tytoniem.

Wielka Brytania od wielu lat aktywnie promowała tzw. strategię redukcji ryzyka, czyli metodę od lat uznawaną w medycynie, a zwłaszcza w psychiatrii, za skuteczny sposób walki z różnymi formami uzależnień. Przykładem podobnych działań są programy metadonowe stworzone w celu walki z narkomanią.

O skuteczności tego rodzaju działań jest przekonany brytyjski minister zdrowia, Neil O’Brien: – Dwóch na trzech nałogowych palaczy umiera z powodu nałogu. Papierosy to jedyny wolnodostępny na naszym rynku produkt, który, stosowany zgodnie z przeznaczeniem, po prostu zabija – mówił O’Brien w rozmowie z "The Independent".

Obecnie w całej Wielkiej Brytanii pali około 13 proc. populacji. Rządowy plan zakłada, że do 2030 roku odsetek ten ma spaść do 5 proc. Wydatki związane ufundowaniem miliona e-papierosowych "pakietów startowych" będą pochodziły z budżetu ministerialnego. Dystrybucją zajmą się władze lokalne.

Jak zapowiadają twórcy inicjatywy, palacze będą mieli dostęp do całej gamy rodzajów e-papierosów, zarówno jeśli chodzi o smak, jak i o zawartość nikotyny. Wszystko po to, aby móc jak najlepiej dopasować produkt do preferencji uzależnionego i sprawić, że nie wróci do palenia tradycyjnych papierosów.

W agendę planu walki z paleniem wpisane zostało również wsparcie dla kobiet w ciąży. Statystyki pokazują, że aż 9 proc. ciężarnych Brytyjek sięga po papierosy. Do wyjścia z nałogu mają je zachęcić bony pieniężne w wysokości 400 funtów. Warunkiem otrzymania pieniędzy będzie uczestnictwo w programie i deklaracja chęci zakończenia walki z nałogiem.

Specjaliści przekonują, że zarówno zachęty finansowe, jak i promowanie mniej szkodliwych alternatyw do palenia papierosów, to kroki w dobrym kierunku. Pracy do wykonania jest jednak więcej.

Dr Javed Khan, jeden z czołowych brytyjskich aktywistów na rzecz wyeliminowania papierosów z przestrzeni publicznej, uważa, że palenie powinno zostać zakazane również na świeżym powietrzu: w ogródkach restauracyjnych, przed pubami czy na plażach.

Dr Khan jest jednym z autorów raportu "Making Smoking Obsolete", który ukazał się w zeszłym roku. Specjalista alarmował w nim, że wysiłki brytyjskiego rządu w walce z paleniem nie są wystarczające i postulował zwiększenie nakładów na promocję strategii redukcji ryzyka.

Dr Khan przekonywał, że choć rozwiązania alternatywne, takie jak e-papieros, podgrzewacz tytoniu czy woreczki nikotynowe nie są obojętne dla organizmu, to ich stosowanie nie powoduje tak drastycznych strat w kontekście zdrowia publicznego. Tak przynajmniej przekonywały raporty brytyjskich Public Health England czy National Health Service, mówiące o tym, że to nie sama nikotyna jest zabójcza dla palaczy, ale wdychanie dymu papierosowego. Brak tego dymu w e-papierosach i podgrzewaczach tytoniu powoduje, że palacze wdychają w nich znacznie mniej toksycznych i rakotwórczych związków, niż podczas palenia.

Dr Khan przestrzegał też, że jeśli Wielka Brytania nie wdroży dodatkowych narzędzi w walce z paleniem papierosów, czyli jeśli nie pójdzie drogą redukcji ryzyka, to nie uda się jej osiągnąć statusu „kraju wolnego od dymu papierosowego” w 2030 roku, lecz dopiero 7 lat później.

Najwidoczniej ktoś z brytyjskiego Departamentu Zdrowia wziął sobie jego uwagi do serca.