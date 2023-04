Twoje dziąsła czasami krwawią? Te innowacyjne akcesoria pomogą ci pozbyć się tego problemu

Myjesz zęby, płuczesz usta wodą, wypluwasz pozostałości pasty i... dostrzegasz ich czerwone zabarwienie. Przyglądając się otwartej buzi w lustrze, zauważasz, że po szczotkowaniu twoje dziąsła krwawią w niektórych miejscach. Czy to coś poważnego? Nie ma co panikować, ale też nie wolno bagatelizować tego problemu. Krwawiące dziąsła to sygnał ostrzegawczy i powinno się na niego zareagować.

Aby zapobiegać krwawieniu dziąseł, należy sięgać po akcesoria specjalnie dedykowane do mechanicznego czyszczenia okolic pomiędzy zębami. Należą do nich nici dentystyczne, flossery oraz szczoteczki międzyzębowe. dariakulkova / 123rf.com

Krwawienie dziąseł świadczy najczęściej o nieprawidłowej higienie jamy ustnej, czyli zbyt krótkim i niewłaściwym szczotkowaniu zębów. Szczególnie winne może być niedostateczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych z zalegających resztek pokarmowych. Na zdrowie i kondycję dziąseł negatywnie wpływają też niewłaściwie zbilansowana dieta, niedobory żywieniowe i stosowane używki.

W przypadku tej nieprzyjemnej dolegliwości dziąsła są zaczerwienione i nabrzmiałe, a czyszczenie ich szczoteczką sprawia, że zaczynają krwawić (sytuacja powtarza się często przy kolejnych szczotkowaniach). Samo krwawienie może być objawem zapalenia dziąseł, najłagodniejszej postaci choroby dziąseł. Przyczyna tego schorzenia to najczęściej zalegające w jamie ustnej resztki pokarmu i płytka bakteryjna.

Niektóre osoby są bardziej narażone na krwawienie dziąseł niż inne. W grupie ryzyka znajdują się kobiety w ciąży (szereg zmian hormonalnych zachodzących w ich organizmie wpływa na wrażliwość zębów i narażenie dziąseł na infekcje), palacze (na późniejszym etapie, ponieważ nikotyna zmniejsza przepływ krwi i składników odżywczych do tkanek dziąseł) oraz diabetycy (cukrzyca pogarsza ukrwienie dziąseł).

Jak zapobiegać krwawieniu dziąseł? Abstrahując od przypadków, w których rozwiązanie tego problemu wymaga leczenia chorób źródłowych czy zmiany trybu życia (dieta, nałogi), wszyscy musimy przede wszystkim zadbać o prawidłową higienę jamy ustnej. Oznacza to codzienne szczotkowanie i nitkowanie zębów, nie tylko ich powierzchni, ale także przestrzeni pomiędzy zębami i poniżej linii dziąseł.

To właśnie patogenna płytka nazębna gromadząca się w wąskich przestrzeniach międzyzębowych odpowiada za powstanie stanów zapalnych dziąseł. Aby pozbyć się tego osadu (i zapobiec jego przekształceniu w kamień nazębny), należy sięgać po akcesoria specjalnie dedykowane do mechanicznego czyszczenia okolic pomiędzy zębami. Należą do nich nici dentystyczne, flossery oraz szczoteczki interdentalne (międzyzębowe).

Nicie dentystyczne są idealnym narzędziem stomatologicznym do czyszczenia bardzo wąskich szczelin międzyzębowych. A wiec tych miejsc, do których dostępu nie ma zwykła szczoteczka do zębów. Z badań wynika, że samo szczotkowanie usuwa tylko połowę całej płytki nazębnej. Nitkowanie dopełnia całości, dlatego stosowanie nici dentystycznych powinno stanowić istotną część codziennej rutyny w łazience.

Alternatywą dla tradycyjnych nici dentystycznych mogą być flossery zwane też niciowykałaczkami. Mają one postać niewielkich plastikowych narzędzi z dwoma końcówkami: zaokrągloną, która utrzymuje naciągniętą nić dentystyczną, oraz szpiczastą, która służy jako wykałaczka dentystyczna lub skrobaczka do języka. Dobrej jakości flossery mają specjalnie zaprojektowane rączki z uchwytem antypoślizgowym.

Kolejnymi akcesoriami do każdej szafki na przybory łazienkowe są szczoteczki międzyzębowe, które przydają się zwłaszcza przy większych odstępach międzyzębowych. Nazywane też czyścikami interdentalnymi, powodują mechaniczne wymiatanie resztek pokarmu i usuwanie płytki nazębnej między zębami. Mają wąską główkę (a na niej drucik z elastycznym włosiem) i rączkę ułatwiającą manewrowanie.

W innowacyjnych akcesoriach zapobiegających chorobom przyzębia i ubytkom próchniczym specjalizuje się m.in. GUM. Wywodząca się z profesjonalnej stomatologii marka ma w swoim portfolio m.in. pęczniejącą nić dentystyczną GUM EXPANDING FLOSS (rozszerza się po wprowadzeniu) i ergonomicznie zaprojektowane GUM EASY-FLOSSERS (flossery z wygodnymi uchwytami i naprężonymi nićmi).

Wśród szczoteczek do przestrzeni międzyzębowych nowością jest gumowa mikroszczoteczka GUM SOFT-PICKS COMFORT FLEX MINT. Wyróżnia się ona szerokim uchwytem z elastyczną szyjką (do wygodnego czyszczenia tylnych zębów) oraz miękkim i elastycznym włosiem o orzeźwiającym miętowym smaku. Szczoteczka usuwa resztki jedzenia i płytkę nazębną spomiędzy zębów, mikromasując przy tym dziąsła.

Jak zatem zmniejszyć ryzyko krwawienia dziąseł? Jak widać, w większości przypadków kluczem będzie odpowiedni dobór narzędzi i akcesoriów do pielęgnacji jamy ustnej. To on zapewni kompleksowe czyszczenie każdej jej części. Na stronie GUM w zakładce "Zdrowie jamy ustnej" znajdziecie mnóstwo poradników na temat tego, jak dbać o swoje zęby i dziąsła oraz radzić sobie z najczęstszymi schorzeniami jamy ustnej.