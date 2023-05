Osłabienie, senność, kłopoty z koncentracją. To tylko przesilenie wiosenne czy jednak choroba?

Kondycja po zimie kiepska? Odczuwasz osłabienie, brak apetytu, senność lub bezsenność? A może masz kłopoty z koncentracją? Tak daje się we znaki przesilenie wiosenne, jednak te objawy mogą być też oznaką wielu poważnych chorób. Nie bagatelizuj sygnałów, jakie wysyła ci twój organizm.

Po zimie może dopaść cię przesilenie wiosenne. Co wtedy robić? Phanie/ East News

Długotrwałe zmęczenie, senność lub bezsenność oraz brak koncentracji - to mogą być objawy przesilenia wiosennego

Po zimie wielu z nas może odczuwać takie dolegliwości

Zawsze warto sprawdzić i skonsultować z lekarzem czy to tylko przesilenie wiosenne, czy objawy jakiejś choroby

Majówka to dla ciebie czas, gdy zaplanowałeś wiele aktywności. Kilkudniowy wyjazd za granicę lub za miasto albo intensywne wycieczki z przyjaciółmi. Słowem – aktywność ponad wszystko – spacery, rower, bieganie, wspinaczka, żaglówki czy pływanie w ciepłym morzu.

Po zimie trzeba nadrobić czas i skorzystać z wolnego. Planów mnóstwo – tylko … No właśnie – kondycja po zimie kiepska.

Wiele osób odczuwa osłabienie, brak apetytu, senność lub bezsenność, kłopoty z koncentracją. I to od dawna. To może być przesilenie wiosenne, ale też zespół przewlekłego zmęczenia lub początek innych poważnych chorób.

Dlatego warto skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej . To on przeprowadzi wywiad, zbada i zdecyduje jakie badania wykonać i na co zwrócić uwagę. Może od lat odkładana wizyta u ginekologa lub urologa powinna zostać już zaplanowana? Co to jest przesilenie wiosenne?

O przesileniu wiosennym można mówić w okresie przejściowym między zimą, a wiosną – zazwyczaj wypada to w marcu i kwietniu. W tym roku wiosna nie spieszyła się jednak, więc objawy przesilenia mogą być widoczne także w maju.

To czas, kiedy organizm musi przystosować się do innych warunków atmosferycznych – wahań temperatur, poziomu nasłonecznienia, opadów. Nasilenie objawów powoduje również zmiana czasu na letni. To wszystko nie jest dla organizmu obojętne.

Objawy przesilenia wiosennego mogą najbardziej odczuwać osoby osłabione, po albo w trakcie choroby, zmagające się z przewlekłymi schorzeniami, zapracowane.

Objawy podobne do innych chorób

Lekarz zaleci odpoczynek, właściwą dietę, czyli taką bogatą w warzywa i owoce, regularną aktywność fizyczną, aby wzmocnić odporność i kondycję. Lekarz POZ zbada cię także i przeprowadzi odpowiedni wywiad, aby wykluczyć inne choroby.

– Objawy, które towarzyszą przesileniu pasują także do wielu innych chorób – ostrzega lek. Anna Osowska, lekarka POZ, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców "Porozumienie Zielonogórskie".

Jak wylicza, może to być: osłabienie i spadek energii, senność albo problemy z zaśnięciem, mniejsza odporność na stres, bóle i zawroty głowy, skurcze mięśni, spadek odporności, wypadanie włosów. U seniorów ma to często związek z nieprawidłowym odżywianiem. Przywołane objawy wymagają diagnostyki, gdyż mogą być oznaką poważniejszych schorzeń niż wiosenne przesilenie.

Zespół chronicznego zmęczenia, nazywany także zespołem przewlekłego zmęczenia, jest złożonym zaburzeniem, w trakcie którego pacjent czuje krańcowe wycieńczenie. W gabinetach POZ pacjenci skarżą się na długotrwały brak energii, senność, brak chęci do działania. Takie samopoczucie trwa czasem kilka miesięcy.

– Przewlekłe zmęczenie może być oznaką wielu poważnych schorzeń, takich jak: niedokrwistość, choroby tarczycy, zespół bezdechu sennego, depresja – podkreśla lek. Anna Osowska.

Jak dodaje, to bardzo złożone zagadnienie. Podobnie jak bóle kręgosłupa nie zawsze oznaczają przepracowanie podczas kopania w ogródku, a taką diagnozę stawiają sobie pacjenci najczęściej.

– Panie dziwią się, gdy pytam o wizytę u ginekologa, nie wiedzą bowiem, że zmiany w narządzie rodnym są jedną z wielu przyczyn bólu krzyża, podobnie jak mężczyźni dziwią się, że schorzenia prostaty mogą dawać podobne objawy jak przeciążenie pleców, tj. ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – relacjonuje lek. Anna Osowska.

Dlatego warto umówić się na wizytę do lekarza POZ, wykonać zlecone badania i dowiedzieć się, co dzieje się z naszym zdrowiem. Przewlekłe zmęczenie może towarzyszyć wielu chorobom internistycznym, ale nie tylko.

Tak zaczyna się wiele chorób

Objawy, na które powinniśmy także zwrócić uwagę, to np. ból głowy, który wcześniej się nie pojawiał, szczególnie w połączeniu z wymiotami, osłabienie, potliwość, utrata masy ciała, zmiany skórne.

– Tak zaczyna się wiele chorób, również onkologicznych – przestrzega dr Agata Sławin, specjalista medycyny rodzinnej, ekspertka Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Trzeba być więc czujnym i zbadać się, czyli skonsultować się z lekarzem POZ, który zdiagnozuje i skieruje na dodatkowe badania.

– Nie należy lekceważyć sygnałów, jakie wysyła nasz organizm. Te sygnały na ogół są niecharakterystyczne, typowe dla wielu innych dolegliwości i dopiero wnikliwa analiza badań, wczesna diagnostyka pozwolą szybko zapobiec chorobie lub wykryć ją na wczesnym etapie – mówi dr Sławin.